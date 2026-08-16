/अभिजीत दिपकेंनी पाहणी केलेल्या त्या शाळेत आल्या सुविधा; सुट्टीच्या दिवशीही शिक्षकांसह मुख्याध्यापक कामासाठी हजर!

जिल्ह्यातील सरकारी शाळांच्या सुविधांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संतुक पिंपरी गावातील जिल्हा परिषद शाळेला अभिजीत दिपके यांनी भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली होती. या भेटीनंतर शिक्षण विभाग आणि शाळा व्यवस्थापनाने तातडीने दुरुस्तीची कामे हाती घेतली आहेत. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांकडून कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
अभिजीत दिपके यांनी सुरू केलेल्या ‘सरकारी स्कूल ठीक करू’ अभियानाअंतर्गत संतुक पिंपरी येथील जिल्हा परिषद शाळेला भेट दिली होती. या पाहणीदरम्यान शाळेतील उपलब्ध सुविधा आणि आवश्यक दुरुस्तीच्या बाबींकडे लक्ष वेधण्यात आले. सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम व्हाव्यात आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व चांगले शैक्षणिक वातावरण मिळावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
शाळेच्या परिस्थितीची माहिती समोर आल्यानंतर शिक्षण विभागाने त्याची दखल घेतली. शिक्षणाधिकारी आसावरी काळे यांच्या सूचनेनंतर शाळेच्या दुरुस्तीची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. प्रशासनाकडून केवळ पाहणीवर न थांबता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्याने शाळेच्या सुविधा सुधारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
शाळेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. शाळेच्या परिसरात देखरेख व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, शाळेच्या मालमत्तेचे संरक्षण आणि परिसरातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास मदत होऊ शकते. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांसोबत सुरक्षा व्यवस्थेलाही महत्त्व देण्याची गरज या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे.
शाळेतील शौचालयाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ आणि वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृह असणे ही शाळेतील मूलभूत गरज आहे. त्याचबरोबर शाळेच्या खिडक्यांची दुरुस्ती करण्याचे कामही सुरू झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि अधिक सोयीचे वातावरण मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
या दुरुस्ती प्रक्रियेतील विशेष बाब म्हणजे सुट्टीच्या दिवशीदेखील शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक कामासाठी पुढे आले आहेत. प्रशासनाच्या सूचनांनंतर शाळेतील आवश्यक कामे लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शाळा सुरू होण्यापूर्वी शक्य तितक्या सुविधा दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न असल्याचे चित्र आहे.
संतुक पिंपरी शाळेतील दुरुस्तीची कामे सुरू झाल्यामुळे ‘सरकारी स्कूल ठीक करू’ अभियानातून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची प्रशासनाने दखल घेतल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, एका शाळेची दुरुस्ती ही सुरुवात असून जिल्ह्यातील इतर सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांचाही नियमित आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे. शाळांमध्ये सुरक्षित इमारत, स्वच्छतागृहे, खिडक्या, पिण्याचे पाणी, वीज आणि सुरक्षा व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतील, तर त्याचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या वातावरणावर होऊ शकतो.