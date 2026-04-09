मालकीची बिल्डिंग, आलिशान गाड्या, 3 किलो चांदी, सोनं अन् रोकड....; धर्मादाय आयुक्तांच्या घरी सापडलं घबाड, ACB अधिकारी चक्रावले

ACB Arrest Endowment Departmentssistant Commissioner: आंध्र प्रदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेअंतर्गत मोठी कारवाई केली आहे. एसीबीने धर्मादाय विभागाच्या (Endowment Department) सहाय्यक आयुक्तांना बेड्या ठोकल्या आहेत. कलिगिरी शांती यांच्या ठिकाणांवर टाकण्यात आलेल्या छाप्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 7 एप्रिलला एसीबीने विजयवाडा आणि विशाखापट्टणम येथील अनेक ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता गोळ्या केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
कलिगिरी शांती यांच्याकडे उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्ता जमा असल्याची माहिती एसीबीला विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली होती असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. याच माहितीच्या आधारे विजयवाडा विभागातील एसीबीच्या पथकाने गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर त्यांनी राज्यभरातील चार ठिकाणांवर छापे टाकले. यामध्ये कलिगिरी शांती यांचं निवासस्थान, त्यांच्या आईचे कपड्यांचे दुकान आणि त्यांच्या बहिणीचे निवासस्थान यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, विशाखापट्टणम येथील आणखी एका ठिकाणावरही छापा टाकण्यात आला.
छापे टाकले असता एसीबी अधिकाऱ्यांच्या हाती अनेक कागदपत्रं लागली आहेत, ज्यामधून त्यांच्याकडे संपत्तीचा मोठा साठा असल्याचं सिद्ध होत आहे. एसीबी अधिकाऱ्यांना विशाखापट्टणम येथील एक निवासी फ्लॅट, विनयवाडा येथील दोन मजली इमारत, सुमारे 770 ग्रॅम सोन्याचे दागिने, जवळपास ३ किलो चांदीच्या वस्तू, 1.15 लाखांची रोकड आणि सुमारे 3 लाखांच्या बँक ठेवींसंबंधीची माहिती मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, अधिकाऱ्यांना एक 'फोक्सवॅगन पोलो' कार, एक मोटारसायकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर मौल्यवान वस्तूही सापडल्या आहेत.
कलिगिरी शांती 2020 मध्ये आंध्रप्रदेश लोकसेवा आयोगामार्फत भरती झाल्या होत्या. त्यांनी विशाखापट्टणम आणि विजयवाडा या दोन्ही ठिकाणी कर्तव्य बजावलं होतं. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै 2024 ते मार्च 2026 या कालावधीत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली होती. एसीसीबीने छापे टाकले तेव्हा त्या नवीन नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत होत्या.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13(1)(b) सह कलम 13(2) अन्वये, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. हे कलम अशा शासकीय सेवकांशी संबंधित आहे, ज्यांच्याकडे त्यांच्या कायदेशीर उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रमाणाबाहेर मालमत्ता आढळून येते.
एसीबीने कलिगिरी शांती यांना अटक केली आहे. अटक केल्यानंतर त्यांना विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आलं. न्यायालयाने त्यांना 21 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यानंतर त्यांना जिल्हा कारागृहात हलवण्यात आलं.