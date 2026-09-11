पत्नीचं मुंडकं कापून फ्रीजमध्ये ठेवलं! नंतर कात्रीने...; पत्रकारांनी कारण विचारलं तर म्हणाला, 'तुम्ही कधी...'

आसाममध्ये पतीने पत्नीची हत्या केल्यानंतर मुंडकं कापून फ्रीजमध्ये ठेवलेल्या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली आहे. हत्या केल्यानंतर राज्य हादरवून सोडणाऱ्या आरोपीने लोकांना सल्ला दिला आहे. त्याने स्वतः मात्र त्या सल्ल्याचे पालन केले नाही. गुवाहाटीमध्ये आपली 25 वर्षीय पत्नी रिया तालुकदार हिची हत्या करणाऱ्या रामानुज गोस्वामीने, वैद्यकीय तपासणीसाठी नेले जात असताना काही पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्याने म्हटलं की, "मी माझ्या चुका मान्य करत आहे. लोक माझ्याबद्दल वाईट गोष्टी बोलू शकतात. पण मी सर्वांना विनंती करतो की, आयुष्यात अशा प्रकारची चूक करु नका".
या जोडप्याचं काही महिन्यांपूर्वीच लग्न झालं होतं. याआधी आरोपीने जेलमधून बाहेर पडताना, शुगर डॅडीची हत्या करण्यासंदर्भात आक्रमक विधान केलं होतं. तसंच आपल्याला यासंदर्भात कोणताही पश्चाताप नसून, आपण माफी मागणार नसल्याचं म्हटलं होतं.
एका वादातून पत्नीची हत्या केल्याप्रकरणी त्याला 4 सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याने धारदार शस्त्राने तिची हत्या केली आणि त्यानंतर तिचे शीर धडावेगळे केले. इतक्यावरच न थांबता, त्याने मृतदेहाचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न केला आणि कात्रीने तिचा चेहरा विद्रूप केला, असे तपासातून समोर आले आहे. त्याने पत्नीचे कापलेले शीर फ्रीजमध्ये ठेवले होते.
मंगळवारी पोलीस आणि दंडाधिकारी त्याला गुन्ह्याच्या ठिकाणी घेऊन गेले. पोलिसांनी तो फ्रीज जप्त केला आहे ज्यामध्ये त्याने पत्नीचे कापलेले शीर ठेवले होते; तसेच चाकू, कात्री, कपडे आणि इतर पुरावेही त्यांनी जप्त केले आहेत.
या गुन्ह्यामागचा हेतू स्पष्ट करण्यासाठी आणि त्यानंतर घडलेल्या घटनांचा क्रम समजून घेण्यासाठी पोलीस त्याची चौकशी करत आहेत. त्याने ज्या व्यक्तीचा उल्लेख "शुगर डॅडी" (sugar daddy) असा केला होता, त्या व्यक्तीची ओळख आणि त्या विधानामागची पार्श्वभूमी हे आता तपासाचे भाग आहेत.
गुवाहाटीमधील एका जोडप्याच्या अपार्टमेंटमधून दुर्गंधी येत असल्याची तक्रार शेजाऱ्यांनी केल्यानंतर 6 सप्टेंबर रोजी हे प्रकरण उघडकीस आले. या नवविवाहित जोडप्याला गेल्या दोन दिवसांपासून पाहिले नव्हते आणि त्यांचे दोन्ही मोबाईल फोन बंद होते, असेही रहिवाशांनी पोलिसांना सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी अपार्टमेंटचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला आणि तिथे त्या महिलेचा मृतदेह आढळून आला. तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, महिलेची बोटे अंशतः कापलेली होती, मृतदेह कुजण्यास सुरुवात झाली होती आणि तिचे डोके गायब होते.