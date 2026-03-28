  जेवणाच्या बिलात LPG चार्ज आकारल्यास हॉटेल चालकांवर होणार कडक कारवाई, सरकारने दिले निर्देश

देशात गॅस सिलिंडरचा पुरवठा कमी झाल्यापासून आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ झाल्यापासून, अनेक हॉटेल चालकांनी जेवणाच्या बिलात हा खर्च जोडण्यास सुरूवात केली. पण सरकारने यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 28, 2026, 04:39 PM IST
Action Against Hotels Charging LPG Fees: इस्रायल, अमेरिका आणि इराण युद्धाच्या झळा भारतापर्यंत पोहोचल्यानंतर, नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात तेल आणि गॅस टंचाईचा सामना करावा लागला. ज्यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरेंट चालकांचे हाल-बेहाल झाले. व्यावसायिक सिलिंडर महागल्याने अनेक हॉटेल चालकांनी खाण्याच्या बिलामध्ये गॅस सिलिंडरच्या खर्चाचेही पैसे जोडले. याबाबतचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत होते. मात्र, त्यानंतर प्रशासनाकडून अशा हॉटेल चालकांवर कारवाई करण्यात येतील असे आदेश देण्यात आले आहेत. जर तुमच्या सोबतही असे घडले तर, काय करायचे? याबाबतची तक्रार कुठे करायची? तसेच हॉटलेचे बिल कसे कमी करता येईल याबाबतच्या काही स्मार्ट ट्रिक्सही जाणून घ्या. 

रेस्टॉरेंट जेवणाच्या बिलासह आता एलपीजी चार्ज आकारू शकणार

हॉटेल आणि रेस्टॉरेंट जेवणाच्या बिलासह आता एलपीजी चार्ज आकारू शकणार नाहीत. केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार, हॉटेल किंवा रेस्टॉरेंटच्या त्यांच्या बिलामध्ये जेवणाच्या किंमतीव्यतिरिक्त केवळ सरकारी करक जोडू शकतात. तसेच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी (CCPA) ने निर्देश दिल्याप्रमाणे, हॉटेल चालकांना त्यांच्या सर्व उत्पादनाचा खर्च मेन्यूमध्ये दिलेल्या पदार्थांच्या किमतीमध्येच जोडावा लागेल. जर एखाद्या रेस्टॉरेंटने त्यात गॅस सिलिंडरचा खर्च जोडला तर ते नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल. 

 

LPG चार्जेस हटवण्यास नकार दिल्यास अशी करा तक्रार

कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटीने (CCPA)  असेही सांगितले आहे की, हॉटेल किंवा रेस्टॉरेंटमध्ये गेल्यानंतर तुमच्यासोबतही असे झाले तर, बिलावरील एलपीजी गॅसचे अधिकचे चार्जेस त्वरीत हटवण्यास सांगा. यावर हॉटेल चालकाने नकार दिल्यास थेट तक्रार नोंदवू शकता. यासाठी तुम्ही 4 पद्धती वापरू शकता. 

1. हेल्पलाइन क्रमांक: नॅशनल कंज्यूमर हेल्पलाईनच्या 1915 या क्रमांकावर फोन करून तक्रार करा. 

2. मोबाइल अॅप: एनसीएच (NCH) च्या अॅपवर तक्रार नोंदवा. 

3. ई-जागृति पोर्टल: ऑनलाइन तक्रारीसाठी ई-जागृती पोर्टल वापरा. 

4. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा: तुम्ही जिल्हाधिकारी किंवा सीसीपीए यांच्याकडेही तक्रा करू शकता. 

हॉटेल किंवा रेस्टॉरेंटच्या बिलावरील खर्च कसा कमी कराल? 

अनेक हॉटेल्स किंवा रेस्टॉरेंट्स जेवणाच्या बिलामध्ये सरकारी करासह (GST) सर्व्हिस चार्जेस जोडतात. जीएसटी आणि सर्व्हिस चार्जेस यांमध्ये मोठा फरक असतो. जर तुमच्या जेवणाच्या बिलामध्ये जीएसटीसह सर्व्हिस चार्जेस जोडले गेले आहेत आणि तुम्हाला रेस्टॉरेंटची सर्व्हिस आवडली नसेल तर तुम्ही मॅनेजरशी बोलून हे चार्जेस त्वरीत हटवू  शकता. मंत्रालयाच्या आदेशानुसार ग्राहकाला या सर्व्हिस चार्जेसची किंमत मोजण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक आहे. या काही स्मार्ट ट्रिक्स तुमच्या जेवणाच्या बिलाचा खर्च काही प्रमाणात कमी करण्यास मदत करू शकतात. 

Manali Sagvekar

Manali Sagvekar

