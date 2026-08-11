Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /मद्यप्रेमींनो सावधान! स्मरनॉफ आणि जॉनी वॉकरच्या कंपन्यावर FDA ची कारवाई, 18,000 बॉक्स जप्त

मद्यप्रेमींनो सावधान! स्मरनॉफ आणि जॉनी वॉकरच्या कंपन्यावर FDA ची कारवाई, 18,000 बॉक्स जप्त

अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी जगातील सर्वात मोठी मद्य कंपनी असलेल्या डियाजिओवर कडक कारवाई केली आहे. त्यांनी कंपनीच्या मद्याच्या बाटल्यांनी भरलेले अंदाजे 18000 बॉक्स जप्त केले आहेत.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 11, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:41 PM IST
मद्यप्रेमींनो सावधान! स्मरनॉफ आणि जॉनी वॉकरच्या कंपन्यावर FDA ची कारवाई, 18,000 बॉक्स जप्त
Image Credit: स्मरनॉफ आणि जॉनी वॉकरच्या निर्मात्यांवर कारवाई (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सूर्यग्रहण आणि दीप अमावस्या एकाच दिवशी! सूतक काळ..., मग पूजा कधी, कोणत्या वेळेत करावी?
2
3
4
5