/मद्यप्रेमींनो सावधान! स्मरनॉफ आणि जॉनी वॉकरच्या कंपन्यावर FDA ची कारवाई, 18,000 बॉक्स जप्त

भारतामध्ये अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनेक महत्त्वाच्या जागेवर कारवाई केली जात आहे. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी जगातील सर्वात मोठी मद्य कंपनी असलेल्या डियाजिओवर कडक कारवाई केली आहे. त्यांनी कंपनीच्या मद्याच्या बाटल्यांनी भरलेले अंदाजे 18000 बॉक्स जप्त केले आहेत. या बाटल्यांवर त्या सुरक्षित, पुनर्चक्रीकृत प्लास्टिकपासून बनवल्या गेल्याचे दर्शवणारी कोणतीही खूण नव्हती. आता बंगळुरुमधील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी आता दोन मोठ्या प्रसिद्ध कंपन्यांवर छापा टाकण्यात आला आहे. प्रसिद्ध मद्य कंपनी डियाजिओच्या डिस्टिलरी युनिटवर एका मोठ्या छाप्यात दारूचे जवळपास 18000 बॉक्स जप्त केले आहेत.
अन्न सुरक्षा नियमांचे कथित उल्लंघन, विशेषतः बाटल्यांवर 'पुनर्वापर केलेल्या प्लास्टिकची खूण' नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली. जप्त केलेल्या दारू आणि प्लास्टिक साहित्याचे मूल्य अंदाजे 1.6 दशलक्ष डॉलर्स आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात बंगळूरमधील डियाजिओची उपकंपनी असलेल्या युनायटेड स्पिरिट्सच्या कारखान्याची पाहणी केली. एका सरकारी मेमोनुसार, ही कंपनी आपल्या 180 मिलीच्या लहान दारूच्या बाटल्यांसाठी पुनर्चक्रीकृत प्लास्टिक (पीईटी) वापरत होती.
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तपासणीमध्ये असे आढळून आले की, या बाटल्यांवर सरकारने अनिवार्य केलेले 'पुनर्चक्रीकृत पीईटी चिन्ह' नव्हते. हे चिन्ह दर्शवते की बाटलीमध्ये वापरलेले साहित्य अन्नपदार्थांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे. सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करून, दिशाभूल करणारी घोषणा, अन्न सुरक्षा आणि चुकीचे ब्रँडिंग या प्रकरणी अधिकाऱ्यांनी ही जप्ती केली आहे. ही मोठी कारवाई केल्यानंतर अर्धा डझनहून अधिक ब्रँड प्रभावित झाले आहेत. यामध्ये सांगायचे झाले तर डीएसपी ब्लॅक डिलक्स व्हिस्की, स्मिरनॉफ झेस्टी लाईम ट्रिपल डिस्टिल्ड फ्लेवर्ड व्होडका, व्हॅट 69 ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की हे ब्रॅन्ड्स देखील आता सतर्क झाले आहेत.
जगातील सर्वात मोठी मद्य उत्पादक कंपनी आणि जॉनी वॉकर, बेलीज व कॅप्टन मॉर्गन यांसारख्या ब्रँड्सची मालक असलेल्या डियाजिओने या कारवाईची पुष्टी केली आहे. कंपनीच्या भारतीय युनिट, युनायटेड स्पिरिट्सने एका निवेदनात म्हटले आहे, "आमची उत्पादने सेवनासाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. वापरलेल्या बाटल्या FSSAI-मान्यताप्राप्त पुनर्वापर करणाऱ्याकडून मिळवण्यात आल्या होत्या आणि पुरवठादारांकडून त्यांची अनिवार्य चाचणी करण्यात आली होती. पुढील मार्गदर्शनासाठी आम्ही FSSAI सोबत चर्चा करत आहोत." अधिकाऱ्यांकडून पुढील आदेश येईपर्यंत जप्त केलेल्या बाटल्या विलगीकरणात ठेवण्यात आल्या आहेत.