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मोठी बातमी! सोनम वांगचुक यांची तब्येत खालावली; रुग्णालयात केलं दाखल

सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आज 21 वा दिवस आहे. सोनम वांगचुक यांनी नीट यूजी परीक्षेच्या पेपरफुटीमुळं केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी उपोषण सुरु केलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 18, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:07 AM IST
मोठी बातमी! सोनम वांगचुक यांची तब्येत खालावली; रुग्णालयात केलं दाखल
Image Credit: Activist Sonam Wangchuk taken to the hospital by the delhi police

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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