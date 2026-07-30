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मोदींचे पाय धुवून पाणी प्यायचंय आहे; बॉलिवूड अभिनेता सुदेश बेरी यांचे वक्तव्य, CJPबद्दल म्हणाले...

बॉर्डर चित्रपटाचे अभिनेते  सुदेश बेरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विष्णुचा अवतार म्हंटले आहे. इतकचं नाही तर मोदींचे पाय धुवून पाणी प्यायचंय आहे असंही ते म्हणाले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 30, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:34 PM IST
मोदींचे पाय धुवून पाणी प्यायचंय आहे; बॉलिवूड अभिनेता सुदेश बेरी यांचे वक्तव्य, CJPबद्दल म्हणाले...

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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मोदींचे पाय धुवून पाणी प्यायचंय आहे; बॉलिवूड अभिनेता सुदेश बेरी यांचे वक्तव्य, CJPबद्दल म्हणाले...
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