/मोदींचे पाय धुवून पाणी प्यायचंय आहे; बॉलिवूड अभिनेता सुदेश बेरी यांचे वक्तव्य, CJPबद्दल म्हणाले...

सुदेश बेरी : बॉलिवूड अभिनेता सुदेश बेरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल केलेले वक्तव्य चांगलेच व्हायरल झाले आहे. सुदेश बेरी यांनी मोदींना भगवान विष्णूचा अवतार म्हटले आहे. इतकचं नाही तर पंतप्रधान पाय धुवून पाणी प्यायचंय आहे अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी सुदेश बेरी यांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी'वर (CJP) जोरदार टीका केली. तसेच जंतर मंतरवर CJP ने केलेल्या आंदोलनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
'अकम्पनी अक्की' (Accompany Akki) या पोडकास्टमध्ये बॉर्डर चित्रपटाचे अभिनेते सुदेश बेरी यांनी यांनी मोदींचे कौतुक केले. त्यांना विष्णुचा अवतरा म्हंटले. "मला पंतप्रधान मोदींचे पाय धुवायचे आहेत आणि ते पाणी प्यायचे आहे. मी अद्याप पंतप्रधान मोदींना भेटलेलो नाही. मात्र, त्यांच्यासोबत भेटीची व्यवस्था करू शकलात तर बरे होईल असं सुदेश बेरी म्हणाले. ही उघड अंधभक्ती पाहून राहुल गांधींनाही आश्चर्य वाटत असेल. अंधभक्तीची नवीन व्याख्या तरी काय शोधून काढू?
मी त्यांना कधीही प्रत्यत्रात त्यांना भेटलेलो नाही किंवा वैयक्तिकरित्या त्यांना ओळखतही नाही. जसे आपण देवाला कधीही पाहिले नसतानाही त्याची पूजा करतो त्याचप्रमाणे मी मोदींचा आदर करतो. यात मला काहीही गैर वाटत नाही. मी राजकारण किंवा पक्षांच्या पलीकडे जाऊन त्यांचा आदर करतो. मोदींमुळेच भारतात 'रामराज्य' आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
'कॉकरोच जनता पार्टी' बद्दल मला काहीही माहिती नाही. मात्र, 'कॉकरोच जनता पार्टी' देशाला मागे नेत आहे. एजीपी, सीजीपी... कोणालाही ओळखत नाही. मी या लोकांना ओळखतही नाही. मला फक्त एवढं माहीत आहे की ते देशाला मागे नेत आहेत. एजीपी, सीजीपी... कोणालाही ओळखत नाही. मी या लोकांना ओळखतही नाही. मला फक्त एवढं माहीत आहे की ते देशाला मागे नेत आहेत. आंदोलन करण्यापेक्षा देश हितासाठी काम करावे असंही सुदेश बेरी म्हणाले.
This is Sunil Shetty Pro Max— Amock_ (@Amockx2022) July 30, 2026
Bollywood actor Sudesh Berry said :
"I want to wash feet of Narendra Modi and drink that water. Just like we respect god, i respect Modi Ji"
Did Rahul Gandhi use the term andhbhakt for people like him? pic.twitter.com/6SCmKW3Em1