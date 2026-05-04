सर्वांचे लक्ष होते बंगालवर, पण खरा 'खेला' केला विजयच्या TVK ने DMKची वाजवली 'शिट्टी'

TVK, Vijay Thalapathy Tamil Nadu Result 2026: आज—४ मे २०२६ रोजी—पाच राज्यांचे निवडणूक निकाल जाहीर केले जात आहेत. बहुतांश लोकांचे लक्ष पश्चिम बंगालवर केंद्रित असताना, खरा 'खेला' (khela) मात्र प्रत्यक्षात तामिळनाडूमध्ये झाला. येथे, चित्रपटसृष्टीतून आलेल्या विजयने आणि त्याच्या पक्षाने सर्वांनाच थक्क करून सोडले आहे. सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, TVK सध्या ९७ जागांवर आघाडीवर आहे. दरम्यान, मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या DMK+ आघाडी ४२ जागांवर, तर AIADMK+ आघाडी ८४ जागांवर आघाडी राखून आहे.
आपल्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत, TVK पक्ष अभिनेता विजयच्या प्रचंड लोकप्रियतेचे प्रत्यक्ष मतांमध्ये यशस्वीपणे रूपांतर करताना दिसत आहे. सध्याचे कल पाहता, निवडणुकीभोवतीचे संपूर्ण चित्र वेगाने बदलत आहे. यापूर्वी विजयकडे केवळ एक संभाव्य 'किंगमेकर' (सत्तास्थापक) म्हणून पाहिले जात होते; मात्र आता त्याची भूमिका लक्षणीयरीत्या विस्तारली आहे. सुरुवातीच्या आकडेवारीवरून असे दिसते की, विजय केवळ 'किंगमेकर' बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत नाहीये, तर तो स्वतःच 'राजा' (सत्ताधीश) बनण्याच्या मार्गावर आहे. TVK च्या या दमदार कामगिरीवरून असाही संकेत मिळतो की, तामिळनाडूचे राजकारण—जे ऐतिहासिकदृष्ट्या DMK आणि AIADMK यांच्यातील द्विपक्षीय लढतीपुरतेच मर्यादित राहिले आहे—ते आता एका मूलभूत परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभे असू शकते.
विजयचा पक्ष, 'तामिळगा वेट्री कळघम' (TVK), हा तामिळनाडूमध्ये कार्यरत असलेला एक राजकीय पक्ष आहे. विजयने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या पक्षाची स्थापना केली. अभिनेता विजय हा या पक्षाचा संस्थापक आणि अध्यक्ष आहे. पक्षाचे मुख्यालय चेन्नई येथील पनैयूर येथे स्थित आहे. पक्षाचे निवडणूक चिन्ह 'शिट्टी' (Whistle) हे आहे. TVK राज्यातल्या सर्वच्या सर्व २३४ विधानसभा जागांवर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहे; विशेषतः, पेरांबूर आणि त्रिची पूर्व हे मतदारसंघ विजयच्या राज्यातील विविध भागांमधील राजकीय प्रवेशाची 'लिटमस टेस्ट' (खरा कस पाहणारी परीक्षा) म्हणून पाहिले जात आहेत.
एकूण जागा: 234 | बहुमताचा आकडा: 118
पक्ष | जिंकलेल्या जागा
DMK | 133
AIADMK | 66
INC | 18
PMK | 5
BJP | 4
इतर | 8