English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • सर्वांचे लक्ष होते बंगालवर, पण खरा खेला केला विजयच्या TVK ने DMKची वाजवली शिट्टी

सर्वांचे लक्ष होते बंगालवर, पण खरा 'खेला' केला विजयच्या TVK ने DMKची वाजवली 'शिट्टी'

Tamil Nadu Election Results 2026, TVK VIJAY Thalapathy: २०२६ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे; या निवडणुकीत, अभिनेता विजयच्या 'TVK' या पक्षाने अशी काही जबरदस्त कामगिरी केली आहे. ज्यामुळे प्रतिस्पर्धी पक्ष पुरते हादरून गेले आहेत. तामिळनाडूच्या निवडणूक निकालांमध्ये नक्की काय घडत आहे.  चला जाणून घेऊ या...

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: May 4, 2026, 11:30 AM IST
सर्वांचे लक्ष होते बंगालवर, पण खरा 'खेला' केला विजयच्या TVK ने DMKची वाजवली 'शिट्टी'

TVK, Vijay Thalapathy Tamil Nadu Result 2026: आज—४ मे २०२६ रोजी—पाच राज्यांचे निवडणूक निकाल जाहीर केले जात आहेत. बहुतांश लोकांचे लक्ष पश्चिम बंगालवर केंद्रित असताना, खरा 'खेला' (khela) मात्र प्रत्यक्षात तामिळनाडूमध्ये झाला. येथे, चित्रपटसृष्टीतून आलेल्या विजयने आणि त्याच्या पक्षाने सर्वांनाच थक्क करून सोडले आहे. सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, TVK सध्या ९७ जागांवर आघाडीवर आहे. दरम्यान, मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या DMK+ आघाडी ४२ जागांवर, तर AIADMK+ आघाडी ८४ जागांवर आघाडी राखून आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

'किंगमेकर' नाही, तर थेट 'राजा' बनण्याच्या मार्गावर: विजय

आपल्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत, TVK पक्ष अभिनेता विजयच्या प्रचंड लोकप्रियतेचे प्रत्यक्ष मतांमध्ये यशस्वीपणे रूपांतर करताना दिसत आहे. सध्याचे कल पाहता, निवडणुकीभोवतीचे संपूर्ण चित्र वेगाने बदलत आहे. यापूर्वी विजयकडे केवळ एक संभाव्य 'किंगमेकर' (सत्तास्थापक) म्हणून पाहिले जात होते; मात्र आता त्याची भूमिका लक्षणीयरीत्या विस्तारली आहे. सुरुवातीच्या आकडेवारीवरून असे दिसते की, विजय केवळ 'किंगमेकर' बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत नाहीये, तर तो स्वतःच 'राजा' (सत्ताधीश) बनण्याच्या मार्गावर आहे. TVK च्या या दमदार कामगिरीवरून असाही संकेत मिळतो की, तामिळनाडूचे राजकारण—जे ऐतिहासिकदृष्ट्या DMK आणि AIADMK यांच्यातील द्विपक्षीय लढतीपुरतेच मर्यादित राहिले आहे—ते आता एका मूलभूत परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभे असू शकते.

हे पण वाचा 

Tamil Nadu Assam Kerala Puducherry Result Live Updates: केरळात काँग्रेसची त्सुनामी! कलांमध्ये UDF ने पार केला 90 चा आकडा, डाव्यांचा किल्ला ढासळला?

 

विजयने 2024 मध्ये पक्षाची स्थापना केली

विजयचा पक्ष, 'तामिळगा वेट्री कळघम' (TVK), हा तामिळनाडूमध्ये कार्यरत असलेला एक राजकीय पक्ष आहे. विजयने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या पक्षाची स्थापना केली. अभिनेता विजय हा या पक्षाचा संस्थापक आणि अध्यक्ष आहे. पक्षाचे मुख्यालय चेन्नई येथील पनैयूर येथे स्थित आहे. पक्षाचे निवडणूक चिन्ह 'शिट्टी' (Whistle) हे आहे. TVK राज्यातल्या सर्वच्या सर्व २३४ विधानसभा जागांवर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहे; विशेषतः, पेरांबूर आणि त्रिची पूर्व हे मतदारसंघ विजयच्या राज्यातील विविध भागांमधील राजकीय प्रवेशाची 'लिटमस टेस्ट' (खरा कस पाहणारी परीक्षा) म्हणून पाहिले जात आहेत.

तामिळनाडू निवडणूक 2021 — जागांची आकडेवारी

एकूण जागा: 234 | बहुमताचा आकडा: 118
पक्ष | जिंकलेल्या जागा
DMK | 133
AIADMK | 66
INC | 18
PMK | 5
BJP | 4
इतर | 8

About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

...Read More

Tags:
VijayTVKTamilnadu election results

इतर बातम्या

IPL 2026: भारतीय फलंदाजाने ख्रिस गेलचा 'महारेकॉर्ड...

स्पोर्ट्स