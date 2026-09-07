'गर्लफ्रेंड कदाचित शून्य टक्के ‘इंटरेस्ट’ घेईल, पण आम्ही...', मेट्रोतल्या जाहिरातीमुळे वाद; कारवाईची मागणी

मेट्रोच्या डब्यात लावलेल्या एका जाहिरातीच्या पोस्टरमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. डीएमके (DMK) खासदाराने या जाहिरातीवर आक्षेप नोंदवला आहे. या जाहिरातील लिहिण्यात आलेला मजकूर आक्षेपार्ह असल्याचं खासदाराचं म्हणणं आहे. यातून महिलांचा अनादर करण्यात आला असून, त्यांना केवळ एक वस्तू म्हणून दर्शवण्यात आले आहे असं खासदाराचं म्हणणं आहे.
ही जाहिरात 'THECOS' (थेकोस) नावाच्या सहकारी पतसंस्थेची आहे. या जाहिरातीमधून त्यांनी मुदत ठेवींवर (fixed deposits) आम्ही अधिक चांगला व्याजदर देतो असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे सांगताना त्यांनी प्रेयसीचा उल्लेख करत जे वाक्य लिहिलं आहे त्यावरुन आक्षेप घेतला जात आहे. त्यांनी लिहिलं आहे की, 'गर्लफ्रेंड कदाचित शून्य टक्के ‘इंटरेस्ट’ घेईल, आम्ही FD वर 14 टक्के व्याज देतो”.
डीएमके खासदार तमिझाची थंगपांडियन यांनी एक्सवर पोस्ट शेअऱ केली असून चेन्नई मेट्रोच्या डब्यात लावलेल्या या जाहिरातीचा फोटो शेअर केला आहे. तसंच अशी जाहिरात लावण्याची परवानगी देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. संबंधित अधिकाऱ्यांना ही जाहिरात त्वरित काढून टाकावी असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
"चेन्नई मेट्रो रेल्वेमध्ये लावण्यात आलेली, महिलांचा अवमान करणारी आणि त्यांना केवळ 'वस्तू' म्हणून दर्शवणारी जाहिरात धक्कादायक आहे. सार्वजनिक ठिकाणच्या जाहिरातींमध्ये महिलांच्या प्रतिष्ठेचा विचार केला जाईल, याची खात्री करणे आवश्यक आहे," असं थंगापांडियन यांनी म्हटलं आहे. "चेन्नई मेट्रो रेल्वे प्रशासनाने अशा प्रकारची जाहिरात लावण्याची परवानगी कशी दिली, हा प्रश्नच आहे. मी विनंती करते की ही जाहिरात त्वरित हटवण्यात यावी आणि भविष्यात अशा जाहिराती पुन्हा दिसू नयेत यासाठी योग्य ती कारवाई केली जावी," असं त्या म्हणाल्या आहेत.
சென்னை மெட்ரோ இரயிலுக்குள் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு விளம்பரம் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையிலும், அவர்களை ஒரு பொருளாகச் சித்தரிக்கும் வகையிலும் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.— தமிழச்சி (@ThamizhachiTh) September 6, 2026
பொது இடங்களில் பெண்களின் கண்ணியத்தைக் கருத்தில் கொண்டு விளம்பரங்கள் இடம்பெறுவதை உறுதி செய்ய… pic.twitter.com/8bKvka4nD6
दररोज लाखो लोक चेन्नई मेट्रोचा वापर करतात आणि अशा जाहिरातीचा लोकांवर नक्कीच परिणाम होईल असंही मत त्यांनी मांडलं आहे.
एआयएडीएमकेचे (AIADMK) प्रवक्ते कोवई सत्यन यांनीही ही जाहिरात तयार करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी केली. "या जाहिरातीतील मजकूर पाहून मला काय बोलावे हेच सुचत नाहीये. यात स्पष्टपणे एका महिलेच्या प्रतिष्ठेचा अवमान केला गेला आहे, जी कायद्यानुसार शिक्षापात्र बाब आहे. जाहिरातीमुळे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य मिळते याचा अर्थ असा नाही की, तुम्ही लिंगाच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीचा अवमान करण्याच्या पातळीपर्यंत जाल," असं ते म्हणाले आहेत.
सत्यन म्हणाले की, लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी केलेला अनादर कोणत्याही ब्रँडकडून समर्थनीय ठरू शकत नाही.
"लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला कोणाचाही अवमान करण्याचा अधिकार मिळतो. लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी तुम्ही एखाद्या लिंगाबद्दल किंवा व्यक्तीबद्दल अपमानास्पद संदेश वापरू शकत नाही. हे अजिबात स्वीकारार्ह नाही," असे ते म्हणाले.
ज्या संस्थेने ही जाहिरात दिली होती, ती 'तिरुवल्लुवर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड' (TTCECS) म्हणून ओळखली जाते. ही संस्था स्वत:ची ओळख "तमिळनाडूतील परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणारी एक विश्वासार्ह वित्तीय संस्था" अशी सांगते.