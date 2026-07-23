/इंडिगो आणि एअर इंडियाला टक्कर देण्यासाठी मार्केटमध्ये येणार नवीन विमान कंपनी, देशातील 8 एअरपोर्टच्या मालकीनंतर आकाशातही करणार राज्य

Explained : भारतात विमान वाहतूक क्षेत्रात इंडिगो आणि एअर इंडिया या दोन कंपन्यांचं वर्चस्व आहे. पण लवकरच ही मक्तेदारी सोडण्यासाठी लवकरच नावाजलेली कंपनी आपली एअरलाइन्स सुरु करण्याच्या तयारी आहे. हो, सरकार विमानतळ चालकांना स्वत:च्या विमान कंपन्या सुरू करण्याची परवानगी देणार आहे. त्यामुळे अदानी समूह लवकरच आता विमानतळानंतर एअरलाइन्स क्षेत्रातही प्रवेश करणार आहे.
अदानी समूहाने विमान वाहतूक क्षेत्रात येणार ही घोषणा त्यांनी केली आहे. त्यानंतर देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोने या गोष्टीला विरोध दर्शविला आहे. इंडिगोचे सह-संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया यांनी या घोषणेनंतर मोठं वक्तव्य केलं आहे.
ते म्हणाले की, विमानतळ जे चालवतात त्यांना विमान कंपन्यांची मालकी दिल्यास मोठा हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होईल. त्यांचा रोख स्पष्टपणे अदानी समूहाकडे होता, जो सध्या देशात अनेक विमानतळे चालवतो. पुढे ते म्हणाले की, जर या बातमीमध्ये तथ्य असेल तर यासाठी कोणताही जागतिक पूर्वदाखला नाही आणि यात सामान्यत: हितसंबंधांचा मोठा संघर्ष निर्माण होईल यात बिलकुल शंका नाही.
खरंतर जेट एअरवेज आणि गो एअरलाइन्स बंद झाल्यामुळे भारतीय विमान वाहतूक बाजारपेठेत इंडिगो आणि एअर इंडियाचा वाटा अंदाजे 90% आहे. जर अदानी कंपनी विमान क्षेत्रात प्रवेश केल्यास या दोन्ही कंपन्यांचे वर्चस्व कमी होईल शकतं, यामुळे नवीन असमतोल निर्माण होण्याचा धोका आहे. दुसरीकडे अजूनही अकासा एअर आणि स्पाईसजेट लिमिटेड आपलं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. तर भारत ही जगातील चौथी सर्वात मोठी विमान वाहतूक बाजारपेठ असल्याने अदानीचा प्रवेश हा अनेक प्रकारे महत्त्वाचा असणार आहे.
अदानी समूह सध्या देशात लखनौ, मुंबई, अहमदाबाद, जयपूर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, मंगळूर आणि नवी मुंबई हे विमानतळ त्यांच्या मालकीचे आहेत. तसंच अदानी कंपनीने अजून 11 विमानतळ चालवण्यासाठी बोली लावली आहे.