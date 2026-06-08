/LPG संकटादरम्यान भारतासाठी मोठी बातमी! आता अर्जेंटिनावरुन होणार LNG चा पुरवठा, अदानी पोर्ट्सला 70 मिलियन डॉलर्सचं कंत्राट

Adani Ports and Special Economic Zone: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध अद्यापही थांबण्याची चिन्हं नसल्याने भारतासमोर संकट अधिक गहिरं होण्याची चिंता आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद असल्याने आधीच निर्माण झालेल्या तेल संकटात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तेल पुरवठा कमी होत असल्याने पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली असून, एलपीजीचाही तुडवडा निर्माण होत आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान भारतासाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे.
प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांची कंपनी असलेल्या 'अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन'ने (APSEZ) अर्जेंटिनाच्या पहिल्या 'लिक्विफाइड नॅचरल गॅस' (LNG) निर्यात प्रकल्पासाठी 10 वर्षांचा मरीन सर्व्हिस म्हणजेच सागरी सेवांचं कंत्राट मिळवलं आहे. यासह, कंपनीने आपल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी कामकाजाचा विस्तार पहिल्यांदाच दक्षिण अमेरिकेपर्यंत नेला आहे.
हे कंत्राट उपकंपनी 'अदानी हार्बर इंटरनॅशनल एफझेडसीओ'ने (Adani Harbour International FZCO) जागतिक निविदा प्रक्रियेद्वारे अर्जेंटिनाच्या 'मेरिडियन ग्रुप'सोबतच्या (Meridian Group) एका कन्सोर्टियमचा (संयुक्त आघाडीचा) भाग म्हणून मिळवलं आहे. हा प्रोजेक्ट डेव्हलपर असलेल्या 'सदर्न एनर्जी एस.ए. (SESA)' द्वारे काढण्यात आलेल्या जागतिक स्पर्धात्मक निविदेनंतर देण्यात आलं आहे. या करारानुसार, अदानी-मेरिडियन कन्सोर्टियम प्रकल्प स्थळावरून कार्यरत असलेल्या एलएनजी (LNG) वाहक जहाजांसाठी सर्वसमावेशक सेवा पुरवणार आहे.
यामध्ये टगबोट ऑपरेशन, ऑफशोअर लॉजिस्टिक्स व पुरवठा सहाय्य आणि कर्मचारी वाहतूक सेवांचा समावेश आहे. या कामकाजासाठी हाय स्पेसिफिकेशन असलेल्या चार टगबोट्स, अँकर-हँडलिंग टग सप्लाय वेसल आणि एक क्रू-बोट तैनात केली जाईल.
माहितीनुसार, या कराराशी संबंधित गुंतवणुकीचा अंदाज सुमारे 70 मिलियन डॉलर्स इतका आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास अर्जेंटिनाच्या किनारपट्टीवर गॅस वाहून नेणाऱ्या मोठ्या जहाजांची सुरक्षितरीत्या हालचाल करण्याची जबाबदारी 'अदानी पोर्ट्स'ची असेल. यासाठी कंपनी चार विशेष टगबोट्स आणि क्रू-बोट्स तैनात करेल. या प्रकल्पाचे कामकाज सप्टेंबर २०२७ मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
इस्रायल आणि श्रीलंकेनंतर अदानी ग्रुपने पहिल्यांदा दक्षिण अमेरिकेतील मार्केटमध्ये प्रवेश केला आहे. 2030 पर्यंत जगातील सर्वात मोठा ऑपरेटर होण्याचं कंपनीचं लक्ष्य आहे. या करारानुसार, अदानी पोर्ट्सला दरवर्षी 7 दशलक्ष डॉलर्सचे निश्चित उत्पन्न मिळणार आहे. ही बाब भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, कारण यामुळे अर्जेंटिनाहून भारतात होणाऱ्या भविष्यातील गॅस निर्यातीचा मार्ग मोकळा होईल आणि परिणामी आखाती देशांकडून केल्या जाणाऱ्या गॅस आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी होईल.