Marathi News
भारतातील सर्वात मोठी उड्डाण प्रशिक्षण कंपनी; इंडिगो वादात अदानींची मोठी खेळी, काय होणार परिणाम? जाणून घ्या

Adani flight Training Company: अदानी डिफेन्स कंपनीने दुसऱ्या एका कंपनीच्या मदतीने भारतातील सर्वात मोठी फ्लाइट ट्रेनिंग कंपनी FSTC विकत घेतली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 9, 2025, 04:14 PM IST
अदानी कंपनी

Adani flight Training Company: डिसेंबर 2025 च्या सुरुवातीपासून इंडिगो एअरलाइन्सवर नवीन पायलट थकवा नियमांमुळे (FDTL - Flight Duty Time Limitations) मोठे संकट आले. हे नियम 2024 मध्ये जाहीर झाले होते. ज्यात पायलटांना जास्त विश्रांती, रात्रीच्या उड्डाणांवर मर्यादा आणि थकवा टाळण्यासाठी कडक अटी आहेत. इंडिगोने पुरेशी तयारी न केल्याने क्रू रोस्टरिंगमध्ये अडचण आली. ज्यामुळे देशभरात हजारो फ्लाइट्स कॅन्सल झाल्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर अदानींनी मोठा निर्णय घेतला. 

अदानी डिफेन्स कंपनीने दुसऱ्या एका कंपनीच्या मदतीने भारतातील सर्वात मोठी फ्लाइट ट्रेनिंग कंपनी FSTC विकत घेतली. ही डील 820 कोटी रुपयांना झाली. यामुळे अदानी आता विमान उड्डाणाला शिकवणे, दुरुस्ती करणे आणि संरक्षण क्षेत्रातही खूप मोठे खेळाडू बनणार आहे.

FSTC म्हणजे काय खास आहे?  

11 खूप प्रगत सिम्युलेटर,17 छोटी प्रशिक्षण विमाने, गुरुग्राम आणि हैदराबादला मोठी ट्रेनिंग सेंटर्स, हरियाणात भिवानी-नारनौल येथे देशातलं सगळ्यात मोठं फ्लाइंग स्कूलकभारताच्या DGCA आणि युरोपच्या EASA या दोघांचीही परवानगी – म्हणजे जगभर मान्यता आहे.

अदानी कंपनी आता काय काय करू शकेल?

प्रवासी विमानांची दुरुस्ती, लष्करी विमानांची दुरुस्ती, छोट्या-मोठ्या विमानांची सर्व्हिस,  नवीन पायलटांना पूर्ण ट्रेनिंग, म्हणजे सगळं “एकाच खिडकीत” मिळणार आहे.

भारताला याचा फायदा काय?

पुढच्या काही वर्षांत इंडिगो-अकासा-सारख्या कंपन्या 1500 पेक्षा जास्त नवीन विमाने आणणार आहेत. त्यासाठी हजारो नवे पायलट हवेत. सिम्युलेटरवर ट्रेनिंग घेतल्याने खर्च कमी पडतो, अपघाताचा धोका कमी होतो आणि पायलट लवकर तयार होतात. लष्करालाही युद्धाभ्यासासाठी असंच ट्रेनिंग हवं आहे.

अदानीचं स्वप्न काय?

'आम्हाला फक्त पैसा कमवायचा नाही, तर भारताचे पुढचे लढाऊ पायलट आणि प्रवासी विमानांचे पायलटही आम्हीच तयार करायचे आहेत, असे अदानी डिफेन्सचे बॉस आशिष राजवंशी यांनी सांगितले.  एव्हिएशन आणि संरक्षण दोन्ही क्षेत्रांत अदानी कंपनी आता खूप मोठा खेळाडू बनल्याचे दिसून येत आहे. 

FAQ

१. प्रश्न : अदानी समूहाने नुकतीच कोणती कंपनी विकत घेतली आणि किती किमतीला?

उत्तर : अदानी डिफेन्स अँड एरोस्पेसने प्राइम एअरो सर्व्हिसेससोबत मिळून भारतातील सर्वात मोठी स्वतंत्र फ्लाइट सिम्युलेशन कंपनी FSTC मधील बहुसंख्य हिस्सा ८२० कोटींच्या एंटरप्राइझ मूल्यात विकत घेतला.

२. प्रश्न : FSTC कंपनीची खासियत काय आहे?

उत्तर : FSTC कडे ११ अत्याधुनिक फुल-फ्लाइट सिम्युलेटर, १७ प्रशिक्षण विमाने, गुरुग्राम-हैदराबादमध्ये सिम्युलेशन सेंटर आणि हरियाणात भिवानी-नारनौल येथे देशातील सर्वात मोठे फ्लाइंग स्कूल आहे. तिला DGCA (भारत) आणि EASA (युरोप) या दोन्हींची मान्यता आहे, म्हणजे प्रशिक्षण जागतिक दर्जाचे आहे.

३. प्रश्न : या खरेदीमुळे अदानी आणि भारतीय एव्हिएशन क्षेत्राला काय फायदा होणार?

उत्तर : अदानी आता एकाच छताखाली नागरी-सैन्य MRO, सामान्य विमानसेवा आणि संपूर्ण वैमानिक प्रशिक्षण देऊ शकेल. पुढील काही वर्षांत भारताला १,५०० हून अधिक नव्या विमानांसाठी हजारो वैमानिकांची गरज भासणार आहे. तसेच लष्करी वैमानिकांचे प्रगत सिम्युलेशन प्रशिक्षणही अदानी देऊ शकेल, ज्यामुळे खर्च कमी होऊन सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता वाढेल.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

