/जगप्रसिद्ध कंपनीने भारतातील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले; पुण्याला टक्कर देणाऱ्या भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या IT हबमध्ये खळबळ

ॲडिडास कर्मचारी कपात : पुण्याला टक्कर देणाऱ्या भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या IT हबमध्ये खळबळ उडाली आहे. जगप्रसिद्ध IT कंपनीने भारतातील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले आहे. जागतिक स्पोर्ट्सवेअर ब्रँड असलेल्या ॲडिडास कंपनीत ही मोठी कर्मचारी कपात झाली आहे.
ॲडिडास कंपनीने भारतातील गुरुग्राममधील आपल्या इंडिया टेक हबमधील मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे प्रभावित झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कंपनीने जाहीर केलेली नाही. एका अहवालानुसार, या निर्णयामुळे टेक हबमधील सुमारे 50 टक्के कर्मचऱ्यांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स, डेटा सायंटिस्ट आणि डेटा इंजिनिअर्स यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना कंपनीने नारळ दिला आहे.
भारतातील आपल्या टेक हबमधील पदांची संख्या कमी करणे हा एक कठीण निर्णय होता. बदलत्या व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कंपनीच्या कार्यरचनेत होत असलेल्या परिवर्तनाचा हा एक भाग आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, संघटना सुलभ करणे आणि आवश्यक तांत्रिक क्षमता अधिक मजबूत करणे हे त्यांचे ध्येय आहे.
ॲडिडासच्या इंडिया टेक हबमधील अंदाजे 700 कर्मचाऱ्यांपैकी 350 किंवा त्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे. ही संख्या हबच्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या अंदाजे 45 ते 50 टक्के इचकी आहे, मात्र ॲडिडासने या आकड्याला दुजोरा दिलेला नाही.
या कर्मचारी कपातीचा परिणाम सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स, डेटा सायंटिस्ट आणि डेटा इंजिनिअर्ससह अनेक तांत्रिक कर्मचाऱ्यांवर झाला आगे. 15 सप्टेंबर रोजी झालेल्या एका बैठकीत कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. असे वृत्त आहे की, बाधित कर्मचाऱ्यांची दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. काही कर्मचाऱ्यांना त्याच दिवशी कामावरून काढून टाकल्याची पत्रे देण्यात आली, तर दुसऱ्या गटाला डिसेंबरपर्यंत कंपनीत काम करण्याची संधी देण्यात आली आहे. या काळात, त्यांना त्यांचे काम इतर तांत्रिक केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे हस्तांतरित करावे लागेल.
या कर्मचाऱ्यांना कंपनीमध्ये पर्यायी जबाबदाऱ्या शोधण्याची संधीही दिली जाईल. जर त्यांना 15 डिसेंबरपर्यंत नवीन नोकरी मिळाली नाही, तर 15 डिसेंबर हा त्यांचा शेवटचा कामाचा दिवस असेल. तथापि, मोबदला, नोटीस कालावधीतील वेतन आणि नोकरी मिळवण्यासाठीच्या मदतीसंबंधीच्या तपशिलांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्यात आलेली नाही.
या निर्णयामुळे नोकरी गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहाय्य देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे कंपनीने म्हंटले आहे. कंपनीने प्रभावित कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांचे आभारही व्यक्त केले. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या परिवर्तनाचा उद्देश संस्थेची कार्यपद्धती सुलभ करणे, आवश्यक क्षमता बळकट करणे आणि व्यवसाय व तंत्रज्ञान क्षेत्रात होत असलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीला दीर्घकाळासाठी तयार करणे हा आहे.
गुरुग्राममधील ॲडिडासचे कार्यालय, कंपनीच्या भारतातील व्यवसायासोबतच, तिच्या जागतिक तंत्रज्ञान केंद्रांपैकी एक म्हणून काम करते. कंपनीने अलिकडच्या वर्षांत भारतातील आपला विस्तार वाढवला आहे. 2024 मध्ये, ॲडिडासने चेन्नईमध्ये एक जागतिक व्यवसाय सेवा केंद्र देखील सुरु केले आहे.