Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /जगप्रसिद्ध कंपनीने भारतातील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले; पुण्याला टक्कर देणाऱ्या भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या IT हबमध्ये खळबळ

जगप्रसिद्ध कंपनीने भारतातील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले; पुण्याला टक्कर देणाऱ्या भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या IT हबमध्ये खळबळ

 पुण्याला टक्कर देणाऱ्या भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या IT हबमध्ये खळबळ माजवणारी घडामोड घडली आहे. जगप्रसिद्ध कंपनीने भारतातील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 17, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:19 PM IST
जगप्रसिद्ध कंपनीने भारतातील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले; पुण्याला टक्कर देणाऱ्या भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या IT हबमध्ये खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: दिशा सालियन प्रकरणात वारंवार आदित्य ठाकरेंचं नाव घेतलं जात असताना उद्धव ठाकरेंनी अखेर केलं भाष्य; म्हणाले 'उगाच फालतू...'
2
3
4
5