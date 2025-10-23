English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तुम्ही दूध पिताय की रबर? VIDEO पाहून पायाखालची जमिन सरकेल...

Adulterated milk:  एका महिलेने हा व्हिडीओ शेअर करत दूध विक्रेत्याच्या गैरप्रकाराचा पर्दाफाश केला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 23, 2025, 12:07 PM IST
दुधात भेसळ

Adulterated milk:  धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर शहरात भेसळयुक्त दुधाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका स्थानिक दूध विक्रेत्याकडून खरेदी केलेले दूध काही तासांतच खराब झाले आणि उकळताना रबरासारखे बनल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. एका महिलेने हा व्हिडीओ शेअर करत दूध विक्रेत्याच्या गैरप्रकाराचा पर्दाफाश केला. या घटनेने स्थानिक नागरिकांमध्ये संताप पसरला असून, संबंधित विक्रेत्यावर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरतेय. या प्रकारामुळे दुधाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतोय.

दिवाळीच्या काळात भेसळीची भीती

दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी प्रचंड वाढते. अशा वेळी भेसळयुक्त दूध विक्रीचा प्रकार गंभीर चिंता निर्माण करतो. नागरिकांनी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सणाच्या काळात बाजारात भेसळीच्या घटना वाढतात, तरीही कारवाईचा अभाव का, असा सवाल उपस्थित केला जातोय. यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झालाय.

भेसळयुक्त दूध कसं ओळखालं?

शुद्ध दूध ओळखण्यासाठी काही साध्या कसोट्या आहेत. एका ग्लास पाण्यात दूधाचे थेंब टाकल्यास शुद्ध दूध मिसळते, तर भेसळयुक्त दूध तळाशी गुठळ्या करते. हातावर दूध घासल्यास तेलकटपणा जाणवल्यास भेसळ आहे. तसेच, आयोडिन टाकल्यावर दूध निळे पडल्यास स्टार्चची भेसळ असते. कडू चव किंवा साबणाचा वासही भेसळीचे लक्षण आहे.

नागरिकांचा संताप 

शिरपूरमधील या घटनेने स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. भेसळयुक्त दूधामुळे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते, विशेषतः लहान मुलांसाठी आणि वृद्धांसाठी. नागरिकांनी FDA आणि स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या असून, कठोर तपासणी आणि दंडाची मागणी केली आहे.

भेसळ रोखण्यासाठी उपाययोजना आवश्यक

या घटनेने दूध विक्रीच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. FDA ने नियमित तपासण्या, कठोर नियम आणि भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांनीही सतर्क राहून दूध खरेदीपूर्वी त्याची शुद्धता तपासावी, ज्यामुळे अशा प्रकारांना आळा बसेल. 

FAQ

1. प्रश्न: शिरपूरमधील भेसळयुक्त दूध प्रकरणात नेमके काय घडले?

उत्तर: धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर शहरात एका दूध विक्रेत्याकडून खरेदी केलेले दूध काही तासांत खराब झाले आणि उकळताना रबरासारखे बनल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. एका महिलेने याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करत विक्रेत्याचा पर्दाफाश केला. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने स्थानिकांमध्ये संताप पसरला असून, दूध विक्रेत्यावर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. या घटनेने बाजारातील दुधाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

2. प्रश्न: भेसळयुक्त दूध कसे ओळखावे?

उत्तर: शुद्ध दूध तपासण्यासाठी साध्या पद्धती आहेत: (१) एक ग्लास पाण्यात दूधाचे थेंब टाकल्यास शुद्ध दूध मिसळते, तर भेसळयुक्त दूध तळाशी गुठळ्या करते. (२) दूध हातावर घासल्यास तेलकटपणा जाणवल्यास भेसळ आहे. (३) आयोडिनचे थेंब टाकल्यावर दूध निळे पडल्यास स्टार्चची भेसळ आहे. तसेच, कडू चव किंवा साबणाचा वासही भेसळीचे लक्षण आहे. या कसोट्या वापरून ग्राहक दूधाची शुद्धता तपासू शकतात.

3. प्रश्न: या प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका काय आहे आणि नागरिक काय मागणी करत आहेत?

उत्तर: शिरपूरमधील भेसळयुक्त दूध प्रकरणाने अन्न व औषध प्रशासन (FDA) च्या निष्क्रियतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, विशेषतः दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळात जेव्हा दूध विक्री वाढते. नागरिकांनी FDA आणि स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल करून दूध विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई आणि नियमित गुणवत्ता तपासणीची मागणी केली आहे. भेसळ रोखण्यासाठी कठोर नियम आणि त्वरित कारवाई आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

भारत