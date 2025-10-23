तुम्ही दूध पिताय की रबर? VIDEO पाहून पायाखालची जमिन सरकेल...

Adulterated milk: धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर शहरात भेसळयुक्त दुधाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका स्थानिक दूध विक्रेत्याकडून खरेदी केलेले दूध काही तासांतच खराब झाले आणि उकळताना रबरासारखे बनल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. एका महिलेने हा व्हिडीओ शेअर करत दूध विक्रेत्याच्या गैरप्रकाराचा पर्दाफाश केला. या घटनेने स्थानिक नागरिकांमध्ये संताप पसरला असून, संबंधित विक्रेत्यावर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरतेय. या प्रकारामुळे दुधाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतोय.
दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी प्रचंड वाढते. अशा वेळी भेसळयुक्त दूध विक्रीचा प्रकार गंभीर चिंता निर्माण करतो. नागरिकांनी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सणाच्या काळात बाजारात भेसळीच्या घटना वाढतात, तरीही कारवाईचा अभाव का, असा सवाल उपस्थित केला जातोय. यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झालाय.
शुद्ध दूध ओळखण्यासाठी काही साध्या कसोट्या आहेत. एका ग्लास पाण्यात दूधाचे थेंब टाकल्यास शुद्ध दूध मिसळते, तर भेसळयुक्त दूध तळाशी गुठळ्या करते. हातावर दूध घासल्यास तेलकटपणा जाणवल्यास भेसळ आहे. तसेच, आयोडिन टाकल्यावर दूध निळे पडल्यास स्टार्चची भेसळ असते. कडू चव किंवा साबणाचा वासही भेसळीचे लक्षण आहे.
शिरपूरमधील या घटनेने स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. भेसळयुक्त दूधामुळे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते, विशेषतः लहान मुलांसाठी आणि वृद्धांसाठी. नागरिकांनी FDA आणि स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या असून, कठोर तपासणी आणि दंडाची मागणी केली आहे.
या घटनेने दूध विक्रीच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. FDA ने नियमित तपासण्या, कठोर नियम आणि भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांनीही सतर्क राहून दूध खरेदीपूर्वी त्याची शुद्धता तपासावी, ज्यामुळे अशा प्रकारांना आळा बसेल.
