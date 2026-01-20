बसमध्ये छेडछाड केल्याचा खोटा आरोप, 42 वर्षीय व्यक्तीने आत्महत्या करुन दिला निर्दोष असल्याचा पुरावा; अखेर पोलिसांनी...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kerala Viral Video: एका 42 वर्षीय व्यक्ती चालत्या बसमध्ये आपली छेड काढत असल्याचा आरोप करत तरुणीने एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. या घटनेनंतर दीपक नावाच्या व्यक्ती आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 20, 2026, 07:46 PM IST
Humanity is ashamed in Kerala:  केरळमधील एका 42 वर्षीय पुरूषाने आत्महत्या केली आहे. एका महिलेने दीपक यू नावाच्या पुरूषावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता आणि तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता. दीपकच्या नातेवाईकांनी सांगितले की, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, दीपकने त्याचा स्वतःचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आत्महत्या केली. कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पोलिसांनी वडकारा येथील रहिवासी शिमजिता मुस्तफा (३५) हिच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे.

कापड फर्ममध्ये काम करणारा दीपक शुक्रवारी एका ट्रान्सपोर्ट बसमध्ये कामासाठी कन्नूरला गेला होता. त्याच बसमधून प्रवास करणाऱ्या मुस्तफाने दीपकचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला होता, ज्यामध्ये त्याने तिच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला होता. शिमजिता मुस्तफाने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता, ज्यामध्ये बस प्रवासादरम्यान त्या व्यक्तीवर लैंगिक छळाचा आरोप करण्यात आला होता. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि दीपकच्या सोशल मीडिया हँडलपर्यंत पोहोचला.

दीपकच्या नातेवाईकांचे म्हणणे आहे की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. पुथियारा येथील रहिवासी दीपकने रविवार, १८ जानेवारी रोजी गोविंदपुरम येथील त्याच्या खोलीत गळफास घेतला.

कुटुंबाकडून आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप

पोलिसांनी सुरुवातीला अनैसर्गिक मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला होता. कुटुंबातील सदस्यांच्या तक्रारीनंतर, पोलिसांनी सांगितले की भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०८ अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा एक नवीन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  केरळ राज्य मानवाधिकार आयोगानेही या घटनेची पोलिस चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि उत्तर प्रदेशाच्या पोलिस उपमहानिरीक्षकांना (डीआयजी) एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

