Antilia नंतर मुकेश अंबानी यांनी अमेरिकेतील सर्वात महागड्या शहरात खरेदी केली अख्खी बिल्डिंग, किंमत ऐकून फुटेल घाम

Mukesh Ambani Property : आशियातील सर्वात श्रीमंत आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी मुंबई आणि पाम जुमेराहनंतर अमेरिकेतील सर्वात महागड्या शहरात अख्खी बिल्डिंग खरेदी केली आहे. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरातील सर्वात महागड्या भागांपैकी एक असलेल्या ट्रिबेका इथे मुकेश अंबानी यांनी एक संपूर्ण इमारत विकत घेतली आहे. न्यूयॉर्क पोस्टच्या वृत्तानुसार, अंबानी यांनी हा करार 17.4 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनानुसार 153 कोटींमध्ये केला आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये अंबानी यांनी मॅनहॅटनच्या वेस्ट व्हिलेजमधील त्यांचे दोन बेडरूमचे आलिशान अपार्टमेंट सुमारे 9 दशलक्ष डॉलर्सना विकले होते आणि त्यानंतरी ही खरेदी करण्यात आली. त्या अपार्टमेंटमधून हडसन नदीचे सुंदर दृश्य दिसत होते. (Mukesh Ambani USA americas New York Tribeca building purchase How much does it cost)
मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रिबेका येथील 11 ह्युबर्ट स्ट्रीटवर असलेली ही इमारत सुमारे 10 वर्षांपासून रिकामी होती. मागील मालकांनी ती एका कुटुंबाच्या हवेलीत रूपांतरित करण्याचा प्लन केला होता पण ती कधीही पूर्ण झाली नाही. रिपोर्ट्सनुसार, ही इमारत रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडची अमेरिकन शाखा असलेल्या RIL USA ने खरेदी केली आहे. ही तीच मालमत्ता आहे जी Ubiquiti कंपनीचे अध्यक्ष आणि CEO रॉबर्ट पेरा यांनी 2018 मध्ये सुमारे $२० दशलक्षला खरेदी केली होती. मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर, पेराने प्रसिद्ध वास्तुविशारद एरिक कॉब यांना 17,000 चौरस फूट हवेली डिझाइन करण्याचे काम दिले, पण हवेली कधीही बांधली गेली नाही.
नंतर, माया लिन स्टुडिओने 25 दशलक्ष डॉलर्सचा एक नवीन आराखडा सादर केला, ज्यामध्ये 20,000 चौरस फूट आलिशान घराची रचना करण्यात आली. त्यात 7 बेडरूम, 5,000 चौरस फूट बाहेरची जागा, अर्ध-ऑलिंपिक आकाराचा स्विमिंग पूल, अर्ध-एनबीए आकाराचा बास्केटबॉल कोर्ट, दुहेरी-उंचीचा लिव्हिंग रूम आणि एक भव्य डायनिंग हॉल समाविष्ट होता. पण, या सर्व योजना कागदोपत्रीच मर्यादित राहिल्या आणि आता भारतातील सर्वात मोठे उद्योगपती मुकेश अंबानी या संपूर्ण इमारतीचे नवे मालक झाले आहेत.
