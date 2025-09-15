English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Antilia नंतर मुकेश अंबानी यांनी अमेरिकेतील सर्वात महागड्या शहरात खरेदी केली अख्खी बिल्डिंग, किंमत ऐकून फुटेल घाम

Mukesh Ambani Property : अंटीलिया, पाम जुमेराह... मुंबई, दुबईनंतर आता अमेरिकेत मुकेश अंबानी यांनी अख्खी बिल्डिंग खरेदी केली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 15, 2025, 08:30 AM IST
Antilia नंतर मुकेश अंबानी यांनी अमेरिकेतील सर्वात महागड्या शहरात खरेदी केली अख्खी बिल्डिंग, किंमत ऐकून फुटेल घाम

Mukesh Ambani Property : आशियातील सर्वात श्रीमंत आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी मुंबई आणि पाम जुमेराहनंतर अमेरिकेतील सर्वात महागड्या शहरात अख्खी बिल्डिंग खरेदी केली आहे. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरातील सर्वात महागड्या भागांपैकी एक असलेल्या ट्रिबेका इथे मुकेश अंबानी यांनी एक संपूर्ण इमारत विकत घेतली आहे. न्यूयॉर्क पोस्टच्या वृत्तानुसार, अंबानी यांनी हा करार 17.4 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनानुसार 153 कोटींमध्ये केला आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये अंबानी यांनी मॅनहॅटनच्या वेस्ट व्हिलेजमधील त्यांचे दोन बेडरूमचे आलिशान अपार्टमेंट सुमारे 9 दशलक्ष डॉलर्सना विकले होते आणि त्यानंतरी ही खरेदी करण्यात आली. त्या अपार्टमेंटमधून हडसन नदीचे सुंदर दृश्य दिसत होते. (Mukesh Ambani USA americas New York Tribeca building purchase How much does it cost)

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रिबेका येथील 11 ह्युबर्ट स्ट्रीटवर असलेली ही इमारत सुमारे 10 वर्षांपासून रिकामी होती. मागील मालकांनी ती एका कुटुंबाच्या हवेलीत रूपांतरित करण्याचा प्लन केला होता पण ती कधीही पूर्ण झाली नाही. रिपोर्ट्सनुसार, ही इमारत रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडची अमेरिकन शाखा असलेल्या RIL USA ने खरेदी केली आहे. ही तीच मालमत्ता आहे जी Ubiquiti कंपनीचे अध्यक्ष आणि CEO रॉबर्ट पेरा यांनी 2018 मध्ये सुमारे $२० दशलक्षला खरेदी केली होती. मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर, पेराने प्रसिद्ध वास्तुविशारद एरिक कॉब यांना 17,000 चौरस फूट हवेली डिझाइन करण्याचे काम दिले, पण हवेली कधीही बांधली गेली नाही.

नंतर, माया लिन स्टुडिओने 25 दशलक्ष डॉलर्सचा एक नवीन आराखडा सादर केला, ज्यामध्ये 20,000 चौरस फूट आलिशान घराची रचना करण्यात आली. त्यात 7 बेडरूम, 5,000 चौरस फूट बाहेरची जागा, अर्ध-ऑलिंपिक आकाराचा स्विमिंग पूल, अर्ध-एनबीए आकाराचा बास्केटबॉल कोर्ट, दुहेरी-उंचीचा लिव्हिंग रूम आणि एक भव्य डायनिंग हॉल समाविष्ट होता. पण, या सर्व योजना कागदोपत्रीच मर्यादित राहिल्या आणि आता भारतातील सर्वात मोठे उद्योगपती मुकेश अंबानी या संपूर्ण इमारतीचे नवे मालक झाले आहेत. 

FAQ

1. मुकेश अंबानींनी न्यूयॉर्कमध्ये कोणती मालमत्ता खरेदी केली?
मुकेश अंबानींनी न्यूयॉर्क शहरातील ट्रिबेका भागातील ११ ह्युबर्ट स्ट्रीट येथील एक संपूर्ण इमारत खरेदी केली आहे. ही इमारत सुमारे १० वर्षांपासून रिकामी होती आणि मागील मालकांनी ती कुटुंब हवेलीमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न केला होता, जो पूर्ण झाला नाही.

2. या इमारतीची किंमत किती आहे?
इमारत १७.४ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे १५३ कोटी रुपये) मध्ये खरेदी केली गेली. ही खरेदी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या अमेरिकन शाखा RIL USA ने केली आहे.

3. ट्रिबेका भागाचे वैशिष्ट्य काय आहे?
ट्रिबेका (Triangle Below Canal Street) हा न्यूयॉर्क शहरातील एक अतिशय महागडा आणि आलिशान भाग आहे, जिथे सेलिब्रिटी, उद्योगपती आणि कलाकार राहतात. या भागातील मालमत्तांच्या किंमती खूप जास्त असतात, आणि हा न्यूयॉर्कच्या हृदयस्थानी आहे.

 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mukesh ambaniMukesh Ambani PropertyTribeca building purchaseNew York real estateReliance Industries investment

इतर बातम्या

शाळांना 16 दिवस सुट्टी! 20 सप्टेंबरपासून 6 ऑक्टोबपर्यंत राज...

भारत