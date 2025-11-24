₹1745000000ची गुंतवणूक वाऱ्यावर? सरकारी बँकांमागोमाग 3 सरकारी विमा कंपन्यांबाबत मोठा निर्णय.... काय आहे नवी Update?

Insurance Company Merger: केंद्र शासनानं बँकांचं विलिनीकरण आणि तत्सम धोरणांसंदर्भात मागील काही महिन्यांपासून महत्त्वाची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली. सामान्यांना या संपूर्ण प्रक्रियेचा आपल्या खात्यावर काय परिणाम होणार? हाच प्रश्न मनात घर करत असताना आता विमा कंपन्यांसंदर्भातही अशीच एक बातमी समोर आली आहे. जिथं, सरकारी विमा कंपन्यांच्या विलिनीकरणाबात सरकारनं तयारी केल्याचं सांगण्यात येत आहे.
अर्थमंत्रालयाकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन सामान्य विमा कंपन्यांच्या विनलिनीकरणाच्या दृष्टीनं पावलं उचलण्यात येत असून, त्यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया आता वेग धरताना दिसत आहे. या तिन्ही विमा कंपन्यांना एकत्र आणण्यासाठी सरकार ही तयारी करत असल्याचं म्हटलं जात आहे.
सरकारनं विलिनीकरणासाठी निवडलेल्या कंपन्यांमध्ये ओरिएंटल इन्श्युरन्स, नॅशनल इन्श्युरन्स आणि युनायटेड इन्श्युरन्स या तीन कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना एकत्र कार्यवाहीसाठी सरकारकडून पुनर्विचार केला जात असून, विमा कंन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठीच हा निर्णय घेतला जाणार आहे. कंपनीनं याआधी 2019-20 ते 2021-22 दरम्यान या तिन्ही विमा कंपन्यांमध्ये 17450 कोटींची रक्कम भरली होती. या रकमेच्या मदतीनं कंपन्यांना आर्थिक हातभार लावणं हा यामागचा हेतू होता. ज्यानंतर आता पुन्हा एकदा विलिनीकरणाचा पर्याय खुला करत या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विचार केला जात असून, खर्च आणि तोटा कमी करणं हा हेतू केंद्रस्थानी ठेवत कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल, सामान्यांच्या गुंतवणुकीवर याचा थेट परिणाम तूर्तास होणार नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.
विलिनीकरणाची ही प्रक्रिया आणि त्याबाबतची चर्चा सर्वप्रथम 2018-19 च्या अर्थसंकल्पानंतरच सुरू झाली होती. मात्र, 2020 मध्ये चर्चेला विराम मिळाला, आता पुन्हा एकदा त्यासाठीची तयारी सुरू करण्यात आली असून, केंद्र शासनाकडून सरकारी कंपन्या, बँका आणि एनपीए कमी करण्यासाठी मर्जर म्हणजेच विलिनीकरण आणि खासगीकरणावर अधिक लक्ष देत आहे.