English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

₹1745000000ची गुंतवणूक वाऱ्यावर? सरकारी बँकांमागोमाग 3 सरकारी विमा कंपन्यांबाबत मोठा निर्णय.... काय आहे नवी Update?

Insurance Company Merger:  मागील काही दिवसांपासून सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणाच्या बातम्या सातत्यानं समोर आल्या, ज्यानंतर आता सरकार पुन्हा एक नवं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याचं म्हटलं जात आहे.   

सायली पाटील | Updated: Nov 24, 2025, 10:53 AM IST
₹1745000000ची गुंतवणूक वाऱ्यावर? सरकारी बँकांमागोमाग 3 सरकारी विमा कंपन्यांबाबत मोठा निर्णय.... काय आहे नवी Update?
after bank merger govt insurance company oriental national and united insurance latest update

Insurance Company Merger: केंद्र शासनानं बँकांचं विलिनीकरण आणि तत्सम धोरणांसंदर्भात मागील काही महिन्यांपासून महत्त्वाची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली. सामान्यांना या संपूर्ण प्रक्रियेचा आपल्या खात्यावर काय परिणाम होणार? हाच प्रश्न मनात घर करत असताना आता विमा कंपन्यांसंदर्भातही अशीच एक बातमी समोर आली आहे. जिथं, सरकारी विमा कंपन्यांच्या विलिनीकरणाबात सरकारनं तयारी केल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अर्थमंत्रालयाकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन सामान्य विमा कंपन्यांच्या विनलिनीकरणाच्या दृष्टीनं पावलं उचलण्यात येत असून, त्यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया आता वेग धरताना दिसत आहे. या तिन्ही विमा कंपन्यांना एकत्र आणण्यासाठी सरकार ही तयारी करत असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

कोणत्या कंपन्या एकत्र येणार? सामान्यांच्या गुंतवणुकीचं काय होणार? 

सरकारनं विलिनीकरणासाठी निवडलेल्या कंपन्यांमध्ये ओरिएंटल इन्श्युरन्स, नॅशनल इन्श्युरन्स आणि युनायटेड इन्श्युरन्स या तीन कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना एकत्र  कार्यवाहीसाठी सरकारकडून पुनर्विचार केला जात असून, विमा कंन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठीच हा निर्णय घेतला जाणार आहे. कंपनीनं याआधी 2019-20 ते 2021-22 दरम्यान या तिन्ही विमा कंपन्यांमध्ये 17450 कोटींची रक्कम भरली होती. या रकमेच्या मदतीनं कंपन्यांना आर्थिक हातभार लावणं हा यामागचा हेतू होता. ज्यानंतर आता पुन्हा एकदा विलिनीकरणाचा पर्याय खुला करत या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विचार केला जात असून, खर्च आणि तोटा कमी करणं हा हेतू केंद्रस्थानी ठेवत कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल, सामान्यांच्या गुंतवणुकीवर याचा थेट परिणाम तूर्तास होणार नसल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : तब्बल ₹1,918,059,658,400 ची श्रीमंती; तरीही अब्जाधिशाचा देश सोडण्याचा निर्णय, Business क्षेत्रात एकच चर्चा!

 

विलिनीकरणाची ही प्रक्रिया आणि त्याबाबतची चर्चा सर्वप्रथम 2018-19 च्या अर्थसंकल्पानंतरच सुरू झाली होती. मात्र, 2020 मध्ये चर्चेला विराम मिळाला, आता पुन्हा एकदा त्यासाठीची तयारी सुरू करण्यात आली असून, केंद्र शासनाकडून सरकारी कंपन्या, बँका आणि एनपीए कमी करण्यासाठी मर्जर म्हणजेच विलिनीकरण आणि खासगीकरणावर अधिक लक्ष देत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Money newsnewsOriental InsuranceNational InsuranceUnited India Insurance

इतर बातम्या

...तर मुंबई हातातून गेली म्हणून समजा; राज ठाकरे यांच्या इशा...

महाराष्ट्र बातम्या