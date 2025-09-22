IT क्षेत्र उद्धवस्त केल्यानंतर अमेरिकेचा भारताला आणखी एक मोठा झटका! मुंबईपासून 1,400 KM अंतरावर असलेल्या चाबहार बंदरावर कडक निर्बंध

US Big blow for India Chabahar port : अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे बारताचे IT सेक्टर उद्धवस्त झाले आहे. यानंतर अमेरिकेने भारताला आणखी एक मोठा झटका दिला आहे. अमेरिकेने इराणच्या चाबहार बंदराशी संबंधित कामांवर निर्बंध लादणार आहे. याचा थेट परिणाम भारतावर होणार आहे. कारण भारतीय कंपनी आयपीजीएल (इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड) गेल्या वर्षीपासून हे बंदर चालवत आहे. आतापर्यंत अमेरिकेने चाबहारला विशेष सूट दिली होती, परंतु राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने ही सूट 29 सप्टेंबरपासून संपुष्टात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
चाबहार बंदर इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात आहे. हे बंदर चीनने विकसित केलेल्या पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापासून फक्त 100 मैल अंतरावर आहे. चाबहार हे इराणचे एकमेव बंदर आहे जे थेट खुल्या समुद्राशी जोडलेले आहे. येथून येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जावे लागत नाही. यामुळे 100,000 टनांपर्यंतचा माल वाहून नेणारी मोठी जहाजे देखील सहजपणे तेथे पोहोचू शकतात.
भारतासाठी, हे बंदर केवळ जवळचे व्यापारी केंद्र नाही तर धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे देखील आहे. हे बंदर मुंबईपासून अंदाजे 1,400 किलोमीटर अंतरावर आहे. गुजरातमधील कांडला बंदरापासून फक्त 1,000 किलोमीटर अंतरावर आहे. भौगोलिकदृष्ट्या, ते भारताच्या स्थानिक बंदराइतकेच जवळ आहे. अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये प्रवेश करण्यासाठी पाकिस्तानवर अवलंबून राहू नये म्हणून भारताने चाबहार विकसित केला. चाबहारपासून अफगाण सीमा फक्त 600 किलोमीटर अंतरावर आहे. भारताने येथून जरंजपर्यंत रस्ते आणि रेल्वे मार्ग देखील विकसित केले आहेत. या मार्गाने माल काबूल, हेरात आणि मजार-ए-शरीफपर्यंत पोहोचू शकतो. हा मार्ग पुढे उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि कझाकस्तान या मध्य आशियाई देशांकडे जातो. या देशांमध्ये तेल, वायू आणि कापूस यांची वाहतूक केली जाते. परंतु समुद्राशी थेट प्रवेश नाही. चाबहार त्यांना समुद्राशी जोडतो.
भारताने चाबहारला त्याच्या प्रमुख प्रकल्प, INSTC (आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर) मध्ये समाविष्ट केले आहे. या 7,200 किलोमीटरच्या नेटवर्कमध्ये समुद्र, रेल्वे आणि रस्ते मार्गांचा समावेश आहे. त्याचा उद्देश भारताला थेट युरोपशी जोडणे आहे. INSTC द्वारे, मुंबईहून माल चाबहारमध्ये येतो. जिथून तो ट्रेन आणि ट्रकमध्ये भरला जातो आणि नंतर इराणमधील झाहेदान आणि तेहरान, नंतर अझरबैजान आणि रशिया या बंदरांवर नेला जातो. तेथून, माल रेल्वेने मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग आणि युरोपला नेला जाऊ शकतो. सुएझ कालव्याच्या तुलनेत या मार्गाने 40 टक्के वेळ आणि 30 टक्के खर्च वाचतो. 2023 मध्ये पाकिस्तानने सीमा बंद केल्यावर भारताने चाबहार मार्गे २०,००० टन गहू अफगाणिस्तानला पाठवला.
ट्रम्पने येथेही तलवार चालवली.
2018 मध्ये, अमेरिकेने अणुकरार मोडल्यानंतर इराणवर कठोर निर्बंध लादले. तथापि, भारताच्या विनंतीवरून, अमेरिकेने चाबहारला सूट दिली. कारण चाबहार अफगाणिस्तानात मदत आणि व्यापारी वस्तूंसाठी एक ट्रान्झिट मार्ग म्हणून काम करत होता. त्यावेळी अमेरिका देखील अफगाणिस्तानात उपस्थित होती. अमेरिकेने आता ही सूट रद्द केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने चाबहारमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व भागीदार, जहाजे आणि कंपन्यांविरुद्ध निर्बंध जाहीर केले आहेत. याचा अर्थ असा की भारताच्या आयपीजीएलवरही परिणाम होऊ शकतो.
चाबहार भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये थेट प्रवेश देतो. हा मार्ग पाकिस्तानला बायपास करतो. जर निर्बंध लागू केले गेले तर भारताच्या संपूर्ण रणनीतीवर परिणाम होईल. चाबहारमधून मदत पुरवठा, गहू आणि औषधे येत असल्याने अफगाणिस्तानवरही परिणाम होईल. अमेरिकेच्या नवीन पावलामुळे अफगाण लोकांच्या गरजा देखील कमी होऊ शकतात. जर भारत कमकुवत झाला तर चीन आणि रशिया या प्रदेशात त्यांचा प्रभाव आणखी वाढवू शकतात. ग्वादर बंदर आधीच चीनच्या ताब्यात आहे, त्यामुळे चाबहारला रोखणे बीजिंगसाठी एक मोठा फायदा ठरू शकते.
FAQ
1. अमेरिकेने चाबहार बंदरावर कोणते निर्बंध लादले आहेत?
अमेरिकेने २०१८ मध्ये भारताला दिलेली चाबहार बंदराच्या संशोधन आणि विकासासाठीची विशेष सूट २९ सप्टेंबर २०२५ पासून रद्द केली आहे. हे ट्रम्प प्रशासनाच्या "मॅक्सिमम प्रेशर" धोरणाचा भाग आहे, ज्यामुळे इराणवर दबाव वाढवण्यासाठी बंदराचे ऑपरेटर्स, जहाजे आणि कंपन्यांवर निर्बंध येऊ शकतात. याचा थेट परिणाम भारताच्या आयपीजीएल (इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड) वर होईल, जी बंदर चालवत आहे.
2. चाबहार बंदर कोणत्या ठिकाणी आहे आणि त्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
चाबहार बंदर इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात आहे. हे चीनने विकसित केलेल्या पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापासून फक्त १०० मैल दूर आहे. हे इराणचे एकमेव बंदर आहे जे थेट खुल्या समुद्राशी जोडलेले आहे, ज्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी टाळता येते. येथे १००,००० टनांपर्यंत माल वाहून नेणारी मोठी जहाजे सहज पोहोचू शकतात.
3. चाबहार बंदर भारतासाठी का महत्त्वाचे आहे?
चाबहार भारतासाठी धोरणात्मक आणि व्यापारीदृष्ट्या महत्वाचे आहे. मुंबईपासून १,४०० किमी आणि गुजरातच्या कांडला बंदरापासून १,००० किमी अंतरावर असल्याने ते जवळचे आहे. हे पाकिस्तानला बायपास करून अफगाणिस्तान (सीमा ६०० किमी दूर) आणि मध्य आशियात (उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कझाकस्तान) प्रवेश देते. येथून तेल, वायू आणि कापूस यांची वाहतूक होते. भारताने येथून जरंजपर्यंत रस्ते-रेल्वे विकसित केले आहेत, ज्यामुळे माल काबूल, हेरात आणि मजार-ए-शरीफपर्यंत पोहोचतो.