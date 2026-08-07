/23,731 कोटींचा मोठा प्रोजेक्ट! पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यांनतर आता CNG आणि PNG मध्ये बायोगॅस मिसळणार; वाहनांवर काय परिणाम होणार?

GOBARdhan Scheme: केंद्र सरकारने देशभरात E20 पेट्रोल सुरु केले आहे. सध्या देशात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. म्हणजेचच 20 टक्के इथेनॉल आणि 80 पेट्रोल असते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यांनतर आता CNG आणि PNG मध्ये बायोगॅस मिसळला जाणार आहे. सरकार आता सीएनजी वाहनांमध्ये बायो-सीएनजी (कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस - सीबीजी) मिसळण्याची तयारी करत आहे. यासाठी सरकारने 23,731 कोटींचा मोठा प्रोजेक्ट मोठा प्रोजेक्ट मंजूर केला आहे.
'गोवर्धन' असे या प्रकल्पाचे नाव आहे. पुढील 10 वर्षांसाठी, म्हणजेच 2026-27 ते2035-36 या आर्थिक वर्षांपर्यंत ही योजना0 राबवली जाणार आहे. देशातील बायो-सीएनजीचे उत्पादन 10 पटीने वाढवण्याचे सरकारचे टार्गेट आहे. स्वच्छ इंधनाला प्रोत्साहन देणे आणि परदेशी नैसर्गिक वायू आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे.
CNG आणि PNG मध्ये बायोगॅस मिसळल्यास सीएनजी वाहनांवर काय परिणाम होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. E20 पेट्रोलमुळे वाहने बंद पडत असून त्यांची कार्यक्षमता कमी होत असल्याच्या तक्रारी असे अनेक वाहनचालकांकडून केली जात आहे.
बायो-सीएनजी हे जनावरांचे शेण, गवत, ओला कचरा आणि साखर कारखान्यांमधून निघणाऱ्या सेंद्रिय कचऱ्यापासून तयार केले जातो. एकदा शुद्ध केल्यावर, बायो-सीएनजी रासायनिक दृष्ट्या सामान्य नैसर्गिक वायूसारखाच असतो. कोणत्याही बदलांशिवाय विद्यमान सीएनजी पाइपलाइन आणि स्थानकांमार्फत पुरवला जाऊ शकतो.
शहर गॅस वितरण (CGD) कंपन्यांना आता नियमित सीएनजीमध्ये बायो-सीएनजी मिसळणे अनिवार्य असणार आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 पर्यंत 3 टक्के मिश्रण, 2027-28पर्यंत 4 टक्के मिश्रण आणि 2028-29 पर्यंत 5 टक्के मिश्रण करण्याचे लक्ष्य आहे.
सरकारने बायो-सीएनजी उत्पादकांसाठी दर 2,110 प्रति एमएमबीटीयू निश्चित केला आहे, ज्यामुळे उत्पादकांना दीर्घकाळात स्थिर उत्पन्न मिळेल आणि त्यांना आर्थिक नुकसान होण्यापासून प्रतिबंध होईल. नवीन प्रकल्पांसाठी प्रति टन दैनंदिन उत्पादन क्षमतेमागे 2 कोटींपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. तसेच पाइपलाइन जोडणी आणि एमएसएमई कर्ज हमीसाठीही निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
भारतात मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, ह्युंदाई आणि टोयोटा यांसारख्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात सीएनजी वाहनांचे उत्पादन करत असून या वाहनांना सध्या प्रचंड मागणी आहे. या योजनेचा वाहन क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. सीएनजीमध्ये बायो-सीएनजी मिसळल्याने वाहनांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. जुनी सीएनजी वाहने कोणत्याही बदलांशिवाय चालवता येणार आहेत.