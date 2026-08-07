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23,731 कोटींचा मोठा प्रोजेक्ट! पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यांनतर आता CNG आणि PNG मध्ये बायोगॅस मिसळणार; वाहनांवर काय परिणाम होणार?

 पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यांनतर आता CNG आणि PNG मध्ये बायोगॅस मिसळले जामार आहे. सरकारने 23,731 कोटींचा मोठा प्रोजेक्ट मंजूर केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 07, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:43 PM IST
23,731 कोटींचा मोठा प्रोजेक्ट! पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यांनतर आता CNG आणि PNG मध्ये बायोगॅस मिसळणार; वाहनांवर काय परिणाम होणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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