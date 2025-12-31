सोफ्यावरुन उठताच कंबरेला लागली गोळी, कसा घडला हा विचित्र प्रकार?

पंजाबच्या फिरोजपूर जिल्ह्यातून एक विचित्र घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीच्या कमरेला जोडलेली पिस्तूल सुटल्याने त्याचा मृत्यू झाला. सोफ्यावरून उठत असताना ही घटना घडली. सोनू म्हणून ओळखले जाणारे हरपिंदर सिंग नुकतेच परदेशातून परतले होते आणि धानी सुचा सिंग गावात स्थायिक झाले होते.
सोफ्यावरून उठताच त्याच्या कमरेला जोडलेली पिस्तूल सुटली. ही घटना घडली तेव्हा हरपिंदर एका नातेवाईकासोबत सोफ्यावर बसला होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तो उठताच अचानक पिस्तूल सुटली आणि त्याच्या पोटात लागली. संपूर्ण घटना त्याच्या घरात बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे की गोळीबाराचा आवाज ऐकताच कुटुंबातील सदस्यांनी हरपिंदरच्या मदतीला धावून त्याला खोलीतून बाहेर काढले. त्याला ताबडतोब सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. भटिंडाला जाताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला.
या व्हिडीओत असं दिसत आहे की, हरपिंदर सिंग आणि एक व्यक्ती सोफ्यावर बसली आहे. हा व्हिडीओ हरपिंदर सिंग यांच्या घरचा आहे. अचानक काही कारणाने हरपिंदर सिंग उठतात. आणि उठताच त्याच्या कंबरेला गोळी लागली. कंबरेजवळ ठेवलेल्या पिस्तुलीमधून गोळी सुटली अन् ती कंबरेला लागली. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पण हा व्हिडीओ तुम्हाला विचलित करु शकतो त्यामुळे या ठिकाणी अपलोड केला आहे.
पोलिसांनी हरपिंदरचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. सदर पोलिस ठाण्याचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर रविंदर शर्मा यांनी हरपिंदरचे वडील दर्शन सिंग यांचे जबाब नोंदवले आणि कायदेशीर कारवाई पूर्ण केल्यानंतर त्याचा मृतदेह कुटुंबाकडे सोपवला. हरपिंदर नुकताच परदेशातून परतला होता आणि लग्न केले होते. त्याला दोन वर्षांची मुलगी देखील आहे. मंगळवारी हरपिंदरचा अंत्यसंस्कार करण्यात आला, ज्यामध्ये त्याच्या गावातील अनेक सदस्य आणि आम आदमी पक्ष (आप) उपस्थित होते.