Marathi News
  • सोफ्यावरुन उठताच कंबरेला लागली गोळी, कसा घडला हा विचित्र प्रकार?

सोफ्यावरुन उठताच कंबरेला लागली गोळी, कसा घडला हा विचित्र प्रकार?

एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका व्यक्तीला उठताना कंबरेत गोळी लागली आणि पुढे काही क्षणातच जे घडलं त्याने हरपिंदरच्या कुटुंबाला हादरवून टाकणार आहे. पाहा या घटनेचा सीसीटीव्ही. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 31, 2025, 08:00 AM IST
पंजाबच्या फिरोजपूर जिल्ह्यातून एक विचित्र घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीच्या कमरेला जोडलेली पिस्तूल सुटल्याने त्याचा मृत्यू झाला. सोफ्यावरून उठत असताना ही घटना घडली. सोनू म्हणून ओळखले जाणारे हरपिंदर सिंग नुकतेच परदेशातून परतले होते आणि धानी सुचा सिंग गावात स्थायिक झाले होते.

सोफ्यावरून उठताच त्याच्या कमरेला जोडलेली पिस्तूल सुटली. ही घटना घडली तेव्हा हरपिंदर एका नातेवाईकासोबत सोफ्यावर बसला होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तो उठताच अचानक पिस्तूल सुटली आणि त्याच्या पोटात लागली. संपूर्ण घटना त्याच्या घरात बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे की गोळीबाराचा आवाज ऐकताच कुटुंबातील सदस्यांनी हरपिंदरच्या मदतीला धावून त्याला खोलीतून बाहेर काढले. त्याला ताबडतोब सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. भटिंडाला जाताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला.

व्हिडीओत नेमकं काय? 

या व्हिडीओत असं दिसत आहे की, हरपिंदर सिंग आणि एक व्यक्ती सोफ्यावर बसली आहे. हा व्हिडीओ हरपिंदर सिंग यांच्या घरचा आहे. अचानक काही कारणाने हरपिंदर सिंग उठतात. आणि उठताच त्याच्या कंबरेला गोळी लागली. कंबरेजवळ ठेवलेल्या पिस्तुलीमधून गोळी सुटली अन् ती कंबरेला लागली. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पण हा व्हिडीओ तुम्हाला विचलित करु शकतो त्यामुळे या ठिकाणी अपलोड केला आहे. 

कायदेशीर कारवाईनंतर मृतदेह कुटुंबाकडे सोपवण्यात आला

पोलिसांनी हरपिंदरचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. सदर पोलिस ठाण्याचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर रविंदर शर्मा यांनी हरपिंदरचे वडील दर्शन सिंग यांचे जबाब नोंदवले आणि कायदेशीर कारवाई पूर्ण केल्यानंतर त्याचा मृतदेह कुटुंबाकडे सोपवला. हरपिंदर नुकताच परदेशातून परतला होता आणि लग्न केले होते. त्याला दोन वर्षांची मुलगी देखील आहे. मंगळवारी हरपिंदरचा अंत्यसंस्कार करण्यात आला, ज्यामध्ये त्याच्या गावातील अनेक सदस्य आणि आम आदमी पक्ष (आप) उपस्थित होते.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

punjab newsAccidental deathGunshotPunjabDhani Sucha Singh village

