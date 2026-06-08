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IT आणि बँकिंग सेक्टरनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात AI चा वापर, CJI सूर्यकांत म्हणाले, "न्यायाधीशांऐवजी..."

IT आणि बँकिंग सेक्टरनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात AI चा वापर होणार आहे. CJI  सूर्यकांत यांनी याबाबचत प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 08, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:22 PM IST
IT आणि बँकिंग सेक्टरनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात AI चा वापर, CJI सूर्यकांत म्हणाले, "न्यायाधीशांऐवजी..."

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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