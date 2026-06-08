IT आणि बँकिंग सेक्टरनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात AI चा वापर, CJI सूर्यकांत म्हणाले, "न्यायाधीशांऐवजी..."

AI In Supreme Court : AI तंत्रज्ञानामुळे IT आणि बँकिंग सेक्टरमध्ये खळबळ माजली आहे. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयात AI चा वापर केला जाणार आहे. भारतातील न्यायव्यवस्थेत AI च्या झपाट्याने वाढणाऱ्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी नवीन मसुदा नियम जारी करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे वादही निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एआय समितीने या नियमांवर 20 जूनपर्यंत जनता आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व अभिप्राय मागवले आहेत. तथापि, या विषयावर तज्ज्ञांची वेगवेगळी मते आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी देखील याबाबत आपले मत मांडले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने AI तंत्रज्ञानाकडे नेहमीच मानवी तर्कशक्तीला मदत करणारे साधन म्हणून पाहिले आहे, न्यायाधीशांच्या स्वतंत्र विचार आणि निर्णयक्षमतेचा पर्याय म्हणून नव्हे असे भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत म्हणाले. भारतीय परिस्थिती आणि मूल्यांनुसार न्यायिक तत्त्वे विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. ऑक्सफर्ड युनियन आणि ऑक्सफर्ड लॉ सोसायटीला उद्देशून "डिजिटल वास्तवाला घटनात्मक वचन: एआय आणि तांत्रिक प्रगतीच्या युगात न्यायाचे रक्षण" या विषयावरील आपल्या भाषणात सरन्यायाधीश म्हणाले की, सध्या सुरू असलेल्या तंत्रज्ञानविषयक उपक्रमांव्यतिरिक्त, न्यायपालिकेसाठी एक स्वदेशी एआय प्रणाली विकसित करण्याच्या शक्यतेचा गांभीर्याने शोध घेतला जात आहे.
"भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तंत्रज्ञानाचा स्वीकार नेहमीच मानवी तर्काला मदत करणारे एक साधन म्हणून केला आहे, न्यायाधीशांच्या स्वतंत्र विचार आणि निर्णयक्षमतेचा पर्याय म्हणून नव्हे. याशिवाय, 'स्वदेशी न्यायशास्त्र' विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे, जे भारताची घटनात्मक मूल्ये, संस्थात्मक वास्तव, भाषिक विविधता आणि सामाजिक परिस्थिती विचारात घेते आणि केवळ परदेशातून आयात केलेल्या तांत्रिक मॉडेल्स किंवा संकल्पनांवर अवलंबून राहत नाही असे CJI सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.