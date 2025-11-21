English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

TCS मधून 12,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढल्यानंतर आता TATA कंपनी 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढणार

देशातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट ग्रुपपैकी एक असलेल्या टाटा ग्रुपमध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात होणार आहे. TATA  'या' कंपनीतील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 21, 2025, 05:21 PM IST
TCS मधून 12,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढल्यानंतर आता TATA कंपनी 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढणार

TCS Layoffs : टाटा ग्रुपच्या TCS कंपनीतून 12,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढल्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. यानंतर आता पुन्हा एकदा टाटा ग्रुपमध्ये मोठी कर्मचारी कपात होणार आहे.  टाटा ग्रुपच्या आणखी एका कंपनीतून  50 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले जाणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला असून नोकरी जाणार या भितीने शेकडो कर्मचारी भयभित झाले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

देशातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट ग्रुपपैकी एक असलेल्या टाटा ग्रुपमध्ये कर्मचारी कपातीचे सत्र थांबता थांबेना. टीसीएसमधून 12 हजार कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याच्या बातमीने लोकांमध्ये घबराट निर्माण झाली असतानाच आता आणखी एक मोठे धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. टाटा ग्रुपची ई-कॉमर्स आणि डिजिटल कंपनी टाटा डिजिटल त्यांच्या सुपर-अॅप टाटा न्यूमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची तयारी करत आहे. वृत्तानुसार, कंपनी  50 टक्के पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची योजना आखत आहे. हा निर्णय कंपनीचे नवीन सीईओ सजित शिवनंदन यांच्या नेतृत्वाखाली राबवल्या जाणाऱ्या मोठ्या पुनर्रचना मोहिमेचा एक भाग आहे.

कंपनीची नवीन रणनीती

टाटा नियूने मोठ्या अपेक्षांसह नव्याने सुरुवात केली आहे. गेल्या दोन वर्षांत, प्लॅटफॉर्म प्रभावीपणे कार्य करू शकला नाही. कंपनीने वारंवार आपली रणनीती बदलली आहे. अनेक उच्च-स्तरीय अधिकाऱ्यांनी कंपनीला राम राम ठोकला आहे. यामुळे प्लॅटफॉर्म आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे. नवीन सीईओ सजित शिवनंदन यांनी सूत्रे हाती घेतली आहेत आणि त्यांनी स्पष्ट केले आहे की टाटा नियू आता केवळ विक्री वाढवण्यावर (GMV) लक्ष केंद्रित करणार नाही. कंपनी आता केवळ नफा वाढवण्यावर, म्हणजेच महसूल वाढवण्यावर आणि अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

या ध्येयासाठी, कंपनी तिच्या सर्व डिजिटल व्हर्टिकल्सना एकाच प्लॅटफॉर्ममध्ये एकत्रित करत आहे. यामुळे ऑपरेशन्स सोपे होतील, प्रक्रिया सुलभ होतील आणि खर्च कमी होईल. तथापि, याचा कर्मचाऱ्यांवर लक्षणीय परिणाम होईल. या मोठ्या पुनर्रचनेमुळे मोठ्या प्रमाणात कपात होण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की टाटा न्यू भविष्यात तिच्या कर्मचाऱ्यांची लक्षणीयरीत्या कपात करू शकते.

बिगबास्केट आणि क्रोमा देखील मोठ्या प्रमाणात पुनर्रचना करत आहेत.  एका वृत्तानुसार, टाटा डिजिटल अंतर्गत येणाऱ्या बिगबास्केट आणि क्रोमामध्येही मोठे धोरणात्मक बदल होत आहेत. बिगबास्केट आता ब्लिंकिट, झोमॅटो आणि स्विगी इन्स्टामार्ट सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी त्यांचे जलद-वितरण बीबी नाऊ मॉडेल मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. दरम्यान, क्रोमा आपली ऑफलाइन उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी तोट्यात जाणारी स्टोअर्स बंद करत आहे आणि ई-कॉमर्स शर्यतीत अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या प्रमुख कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न सोडून देत आहे.

अहवालांनुसार, टाटा डिजिटल तीन प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल: वित्तीय सेवा, विपणन सेवा आणि एकीकृत लॉयल्टी इंजिन. टाटा समूहाच्या ब्रँड व्हॅल्यूचा अधिक चांगल्या प्रकारे फायदा घेणे, डिजिटल मार्केटिंगचे केंद्रीकरण करणे आणि सर्व टाटा ब्रँडसाठी एकीकृत रिवॉर्ड सिस्टम तयार करणे हे त्याचे ध्येय आहे. आर्थिक वर्ष 25 मध्ये टाटा डिजिटलचा महसूल 13.8 टक्केने कमी होऊन 188 कोटी झाला. तथापि, कंपनीचा निव्वळ तोटा 1,201 कोटींवरून 828 कोटींवर आला. नवीन व्यवस्थापन संघासमोर आता त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे आणि टाटा डिजिटलसाठी एक शाश्वत आणि स्केलेबल मॉडेल स्थापित करण्याचे आव्हान आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
TATA LayoffsAfter laying off 12000 employees from TCSTATA will lay off 50 percent of its employeesटाटा

इतर बातम्या

मनसेची साथ सोडा आणि आमच्यासोबत या... महाराष्ट्रातील मोठ्या...

महाराष्ट्र बातम्या