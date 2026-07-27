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शिक्षण क्षेत्रात खळब! भारतातील प्रसिद्ध विद्यापीठात BAMS चा पेपर फुटला; परीक्षेपूर्वी 12 पैकी 11 प्रश्न व्हायरल

नीट (NEET) नंतर, गुजरातचे आयुर्वेद विद्यापीठही पेपरफुटीच्या शक्यतेवरून वादात सापडले आहे. गुजरात आयुर्वेद विद्यापीठातील सर्जरी-1 च्या बीएएमएस (BAMS) परीक्षेच्या अगदी आधी, महत्त्वाचे विषय/मुद्दे व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झाल्याचा आरोप केला जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 27, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:21 PM IST
शिक्षण क्षेत्रात खळब! भारतातील प्रसिद्ध विद्यापीठात BAMS चा पेपर फुटला; परीक्षेपूर्वी 12 पैकी 11 प्रश्न व्हायरल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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