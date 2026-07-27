/शिक्षण क्षेत्रात खळब! भारतातील प्रसिद्ध विद्यापीठात BAMS चा पेपर फुटला; परीक्षेपूर्वी 12 पैकी 11 प्रश्न व्हायरल

गुजरात : नीट पेपरफुटी देशात खळबळ उडाली. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. हे प्रकरण शांत होण्यापूर्वीच गुजरातच्या जामनगरमध्ये पेपरफुटीचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जामनगर येथील गुजरात आयुर्वेद विद्यापीठात बी.ए.एम.एस. (BAMS) तृतीय वर्षाच्या 'सर्जरी-१' या विषयाच्या परीक्षा पेपर फुटल्याचा आरोप केला जात आहे.
परीक्षेपूर्वी व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झालेल्या 12 महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी 11 प्रश्न परीक्षेत विचारण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
20 जुलै रोजी BAMS चा तृतीय वर्ष सर्जरी-1 या विषयाचा पेपर झाला. परीक्षेपूर्वी, काही महत्त्वाचे प्रश्न व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झाले. परीक्षा संपल्यानंतर, विद्यार्थ्यांनी पेपर फुटल्याचा दावा केला. व्हायरल झालेल्या 12 प्रश्नांपैकी 11 प्रश्न प्रत्यक्षात प्रश्नपत्रिकेत आले होते. या दाव्यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा संशय निर्माण झाला. परीक्षा दिलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा संपल्यानंतर या प्रकरणाची माहिती मिळाली. यामुळे विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धती आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. व्हायरल प्रश्न प्रश्नपत्रिकेत जे आलो होते तसेच आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
परीक्षा नियोजित वेळेनुसार घेण्यात आली असे विद्यापीठाचे प्रभारी परीक्षा संचालक, एच. पी. झाला यांनी सांगितले. परीक्षेपूर्वी काही प्रश्न व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झाल्याचे वृत्त समोर आले. कुलगुरूंशी चर्चा केल्यानंतर, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही समिती व्हायरल झालेले साहित्य, मूळ प्रश्नपत्रिका आणि इतर संबंधित बाबींची तपासणी करणार आहे. चौकशीत कोणतेही उल्लंघन आढळून आल्यास, विद्यापीठाच्या नियमांनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
युवक काँग्रेस तसेच एनएसयूआयने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यांच्या शिष्टमंडळाने विद्यापीठ प्रशासनाला एक निवेदन सादर केले आहे. पेपरफुटी झाल्याचे तपासात समोर आले तर जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी या निवदेनात करण्यात आली आहे. विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या तरी 20 ते 25 संलग्न महाविद्यालयांमधील इतर विषयांच्या परीक्षा नियोजित वेळेनुसार सुरू राहतील.