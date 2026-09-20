/काल राहुल गांधींसमोर PM मोदींची मिमिक्री अन् आज...पुलकित मणी म्हणाला, आता अंडरग्राऊंड…, पोस्ट पुन्हा चर्चेत

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या शनिवारी इंदूरमध्ये 'छात्रों की गुंज' कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात स्टँडअप कॉमेडियन पुलकित मणी यांनी राहुल गांधींसमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मिमिक्री केली. त्यामुळे पुलकित पुन्हा एकदा चर्चेत आला. पण शनिवारी मोदींची मिमिक्री केल्यानंतर त्यांनी आज रविवारी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत मोठी घोषणा केली आहे.
Comedian Pulkit Mani, who performed his comedy piece at CKG Indore yesterday, has informed that his Noida show has been cancelled due to unforeseen circumstances— Dr Nimo Yadav 2.0 (@DrNimoYadav) September 20, 2026
Now we all know what these unforeseen circumstances are
Democracy hai bhai democracy hai pic.twitter.com/m1Lt6DxEFa
पुलकित मणी यांनी इन्स्टाग्राम स्टोरीवर ‘अब अंडरग्राऊंड होने का समय आ गया’ अशी पोस्टही केल्यामुळे अनेक चर्चांना उधाण आलंय. त्यांनी म्हटलंय की, नोएडामधील कॉमेडी शो रद्द झाल्याची घोषणा केली आहे.
He is Pulkit Mani, who was mocking PM Narendra Modi yesterday during Rahul Gandhi’s Chantron Ki Goonj event.— TEJASH (@Tejashyy) September 20, 2026
Now, he has posted a story on Instagram saying that his Noida show has been cancelled and that it’s time to go underground.
Looks like blud got some reality check. I… pic.twitter.com/B6HrEo6dcd