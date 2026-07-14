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500 रुपयांच्या नोटांचे बंडल पायाखाली लपवले अन् बाथरुम...; आणखी एका मंदिरात दानचोरी, Video संताप आणणारा

गुजरातमधील अंबाजी मंदिरातही दान चोरी  झाल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. नोटांचे बंडल पायाखाली लपवले असं सीसीटिव्हीत दिसत आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 14, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:38 PM IST
500 रुपयांच्या नोटांचे बंडल पायाखाली लपवले अन् बाथरुम...; आणखी एका मंदिरात दानचोरी, Video संताप आणणारा
Image Credit: After Ram Mandir donation theft surfaces at Gujarats Ambaji temple video goes viral

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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500 रुपयांच्या नोटांचे बंडल पायाखाली लपवले अन् बाथरुम...; आणखी एका मंदिरात दानचोरी, Video संताप आणणारा
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