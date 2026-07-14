/500 रुपयांच्या नोटांचे बंडल पायाखाली लपवले अन् बाथरुम...; आणखी एका मंदिरात दानचोरी, Video संताप आणणारा

अयोध्येतील राम मंदिरात दान केलेल्या रकमेच्या चोरीच्या प्रकरणाने सध्या संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. याच दरम्यान, गुजरातमधील प्रसिद्ध अंबाजी मंदिराच्या तिजोरीतून झालेल्या चोरीचा एक जुना सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हायरल व्हिडिओमुळे अंबाजी मंदिरातील चोरीची ही घटना पुन्हा एकदा देशभरात चर्चेचा विषय बनली आहे.
समोर आलेल्या या सीसीटिव्ही फुटेजमध्ये एक कंत्राटी कर्मचारी इतर कर्मचारी वर्गासोबत दानपेटीत जमा झालेल्या नोटा मोजताना दिसत आहे.नोटा मोजत असतानाच कोणाचे लक्ष नाहीये हे पाहून तो गुपचुप पैशांचे बंडल स्वतःच्या पायाखाली लपवताना दिसत आहे. चिराग ठाकोर असं या तरुणाचे नाव असल्याचे समोर येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 5 मे रोजी मंदिराच्या दानपेटी कक्षात नोटांची मोजणी सुरू होती. तेव्हाच ही घटना घडली आहे. चिराग ठाकोर नावाचा कंत्राटी कर्मचारी इतर कर्मचाऱ्यांसोबत नोटा मोजत होता. नोटा मोजता मोजता त्याने 500 रुपयांच्या नोटांचे एक बंडल आधी पायाखाली लपवले. त्यानंतर पैशांचे ते बंडल खिशात टाकून चिराग ठाकोर बाथरूमला जाण्याच्या बहाण्याने खोलीबाहेर पडू लागला.
मात्र, खोलीबाहेर जात असतानाच अचानक त्याच्या खिशातून एक लाख चार हजार रुपयांचे बंडल खाली पडले. तिथे उपस्थित असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या ही गोष्ट तत्काळ लक्षात आली आणि त्यांनी तातडीने याची माहिती अधिकाऱ्यांना दिली. या धक्कादायक प्रकारानंतर मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक भूमिका घेत तात्काळ पोलीस तक्रार करण्याचे आदेश दिले.
अयोध्येतील राम मंदिरात दान केलेल्या रकमेच्या चोरीच्या प्रकरणाने सध्या संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. याच दरम्यान, गुजरातमधील प्रसिद्ध अंबाजी मंदिराच्या तिजोरीतून झालेल्या चोरीचा एक जुना सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हायरल व्हिडिओमुळे अंबाजी मंदिरातील… pic.twitter.com/bdKvJXklDd— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 14, 2026
मंदिराच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी मुख्य आरोपी चिराग ठाकोर याच्यासह त्याची साथ देणाऱ्या विवेक शर्मा आणि निकुंज पटेल या दोन आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे.
मंदिर हा नागरिकांच्या श्रद्धेचा आणि आस्थेचा विषय आहे. भाविकांच्या भावना त्याच्याशी जोडलेल्या असतात. मात्र मंदिरात अशाप्रकारे चोरी झाल्याने त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. मंदिराच्या कारभारावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पण अशा घटना थांबवण्यासाठी मंदिराच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हाधिकारी मिहिर पटेल यांनी देणगी मोजणीत सहभागी होणाऱ्यांसाठी एक एसओपी तयार केली आहे, ज्यामध्ये मोजणीच्या ठिकाणी येण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्रत्येकाची मेटल डिटेक्टरने तपासणी केली जाईल. मोजणीच्या ठिकाणी सुमारे 20 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील आणि त्यांचे रेकॉर्डिंग सहा महिन्यांसाठी सेव्ह केले जाईल.