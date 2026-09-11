भगवद्गीतेनंतर पंतप्रधान मोदींनी पुतिन यांना २,००० वर्षे जुना तमिळ ग्रंथ भेट दिला; 'तिरुक्कुरल'चे वैशिष्ट्य काय आहे?

नवी दिल्ली : १३ आणि १४ सप्टेंबर रोजी 'भारत मंडपम' येथे होणाऱ्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेबाबत दिल्लीत प्रचंड उत्साह आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान या परिषदेसाठी राजधानीत दाखल झाल्यामुळे जगाचे लक्ष भारताकडे लागले आहे. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात एक महत्त्वाची द्विपक्षीय बैठक सुरू झाली आहे. धोरणात्मक आणि राजनैतिक चर्चेच्या या उच्च-स्तरीय फेरीत, पंतप्रधान मोदींनी एक विशेष आणि हृदयस्पर्शी पुढाकार घेतला, ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
पंतप्रधान मोदींनी पुतिन यांना दक्षिण भारतातील २,००० वर्षे जुन्या महान तमिळ ग्रंथाची, म्हणजेच 'तिरुक्कुरल'ची रशियन आवृत्ती भेट दिली. विशेष म्हणजे, यापूर्वी २०२५ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना भगवद्गीतेचा रशियन अनुवाद भेट दिला होता. भारताकडून पुतिन यांना दिलेली ही भेट केवळ सौजन्याचा भाग नाही, तर तिला खोलवर महत्त्व आहे...
हे पुस्तक भेट देताना पंतप्रधान मोदींनी त्याबद्दलची माहिती दिली आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्यात त्याची भूमिका अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की, हा ग्रंथ २,००० वर्षांपूर्वी लिहिला गेला असून त्यात मानवी जीवनातील विविध पैलूंवर भाष्य केले आहे; तसेच रशियन भाषेतील उपलब्धतेमुळे हा ग्रंथ परस्पर संबंध अधिक दृढ करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
'तिरुक्कुरल' हा तमिळ साहित्यातील सर्वात प्राचीन आणि उत्कृष्ट ग्रंथांपैकी एक आहे. हा भव्य ग्रंथ सुमारे २,००० वर्षांपूर्वी महान तमिळ कवी आणि तत्त्वज्ञ तिरुवल्लुवर यांनी रचला होता. या ग्रंथाला तमिळ संस्कृतीचा 'पाचवा वेद' किंवा जीवनासाठी मार्गदर्शक ग्रंथ मानले जाते.
या ग्रंथाचे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण म्हणजे त्याची 'कुरल' (दोन ओळींचे काव्य/दोहा) स्वरूपातील काव्यशैली. यात एकूण १,३३० लघु श्लोक आहेत, ज्यांना 'कुरल' (Kural) म्हणून ओळखले जाते. हे श्लोक जीवनाच्या प्रत्येक पैलूवर साध्या, वैज्ञानिक आणि प्रभावी पद्धतीने प्रकाश टाकतात. मूळतः तमिळ भाषेत लिहिलेले असले तरी, या ग्रंथाच्या महत्त्वामुळे जगभरातील तत्त्ववेत्ते आणि विचारवंतांनी त्याचे इंग्रजी आणि इतर अनेक भाषांमध्ये भाषांतर केले आहे.
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi presented Russian President Vladimir Putin with a Russian translation of the Thirukkural, an ancient Tamil classic.— ANI (@ANI) September 11, 2026
(Video Source: DD News) pic.twitter.com/IqgVVcIq59
तिरुक्कुरल प्रामुख्याने तीन विभागांमध्ये—ज्यांना 'पाल' (Pals) म्हटले जाते—विभागलेले आहे. हे विभाग मानवी जीवन आणि समाजाच्या प्रत्येक पैलूचा समावेश करतात:
हा विभाग नैतिक आचरण, वैयक्तिक कर्तव्य आणि सदाचाराच्या मार्गाविषयी शिकवण देतो. व्यक्तींनी आपल्या जीवनात प्रामाणिकपणा आणि सदाचार कसा जपावा, याचे मार्गदर्शन यात केले आहे.
ग्रंथाचा दुसरा भाग राजकारण, प्रशासन, समाजशास्त्र आणि अर्थशास्त्र यांवर लक्ष केंद्रित करतो. यात चांगल्या शासकाचे किंवा नेत्याचे गुण, राज्य प्रशासन आणि संपत्तीचा योग्य वापर यांबाबतची नेमकी तत्त्वे मांडली आहेत—अशी तत्त्वे जी आजच्या आधुनिक राजकीय परिस्थितीतही अत्यंत समर्पक आहेत.
ग्रंथाचा अंतिम विभाग कौटुंबिक जीवन, प्रेम आणि मानवी भावनांचे सौंदर्य यांचे हृदयस्पर्शी चित्रण करतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, हा ग्रंथ जगण्याची कला शिकवतो; समाजात कसे वागावे, राज्यकारभार कसा चालवावा आणि मानसिक शांतता कशी मिळवावी, याचे मार्गदर्शन यात मिळते.
रशियन राष्ट्राध्यक्षांना तिरुक्कुरल भेट देणे ही भारतासाठी, आणि विशेषतः दक्षिण भारतासाठी, एक विशेष बाब आहे. पंतप्रधान मोदींच्या कृतींतून दक्षिण भारताचा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर ठळकपणे मांडण्याची त्यांची कटिबद्धता सातत्याने दिसून येते. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना तिरुक्कुरलचे रशियन भाषांतर भेट देण्याच्या घटनेकडेही याच संदर्भात पाहिले जाऊ शकते. यापूर्वी, तमिळ परंपरेशी संबंधित ऐतिहासिक 'सेंगोल'ची (Sengol) नवीन संसद भवनात स्थापना करण्यात आली होती आणि त्याद्वारे त्याला देशाच्या लोकशाही प्रवासाशी जोडले गेले होते. तमिळ भाषा, संस्कृती आणि दक्षिण भारताचा वारसा यांच्याशी संबंधित अशा प्रतीकांचा राष्ट्रीय विमर्शामध्ये समावेश करून, पंतप्रधान मोदी या प्रदेशाशी सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्याचा संदेश देत असल्याचे दिसून येते.