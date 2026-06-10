/Delhi Hotel Fire : ज्या आजोबांसाठी हॉटेलमध्ये थांबले होते त्यांनीही जग सोडलं; दिल्लीमधील आगीत होरपळून अख्खं कुटुंब संपलं

Delhi Hotel Fire : दिल्लीतील मलावीय नगर परिसरातील फ्लरिश स्टेज हॉटेलला गेल्या आठवड्यात भीषण आग लागली होती. यात 22 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या मृतांमध्ये 8 जण एकाच कुटुंबातील होते. दिल्ली या हॉटेलजवळ असलेल्या मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये 80 वर्षीचे वडिलांवर उपचार सुरु होते. त्यांना पाहिण्यासाठी लेक-सून, नाती आणि बायको सगळे आले होते. ते या हॉटेलमध्ये थांबले होते. हॉटेलला लागल्या भीषण आगीत हे कुटुंब एका क्षणात निघून गेले. यासगळ्याची कल्पना हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या वडिलांना माहिती नव्हतं. गेल्या आठ दिवसांपासून ते हॉस्पिटलमधील प्रत्येकाला त्यांच्या मुलगा, सून आणि बायकोबद्दल विचारत होते. पण काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या या घटनेबद्दल कोणीही त्यांना सांगण्याची हिम्मत केली नाही.
राधेश्याम अग्रवाल यांचा मुलगी विवेक अग्रवाल, बायको प्रेमलता अग्रवाल, सून तर्जनी अग्रवाल, त्यांच्या दोन मुली जिविशा आणि वार्या आणि इतर तीन नातेवाईक हे सगळे त्या आगीत जगाला सोडून गेले. राधेश्याम अग्रवाल यांच्यावर पहिलेच उपचार सुरु होता, त्यात ही घटना सांगितल्यावर त्यांना ते सहन होणार नाही, यामुळे त्यांना कल्पना दिली नाही.
राधेश्याम अग्रवाल यांचा मुलगा विवेक हे सीए होते तर त्यांची सून इव्हेंट मॅनेजर होती. वयवृद्ध असल्याने राधेश्याम अग्रवाल यांची तब्येत खराब झाल्यामुळे त्यांना दिल्लीतील मॅक्स रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं होतं. त्याचवेळी कुटुंबातील इतर सदस्य फ्लरिश स्टेज हॉटेलमध्ये थांबले होते. त्या दिवशी सकाळी अचानक हॉटेलला आग लागली. ज्यात या कुटुंबातील पाच सदस्यांसह तीन नातेवाईकांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला. हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या वडिलांना याबद्दल काही कल्पना नव्हती.
आता या कुटुंबातील एकमेव व्यक्ती असणारे राधेश्याम अग्रवाल यांचही उपचारादरम्यान निधन झालं. एका घटनेमुळे संपूर्ण कुटुंबाचे अस्तित्व संपलं. एका क्षणात होत्याच नव्हतं झालं.
नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राधेश्याम अग्रवाल यांना श्वसनाचा त्रास होत असल्याने त्यांना मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर आयसीयू (ICU) उपचार सुरु आहे. हॉटेलला ज्या दिवशी आग लागली, त्या दिवशी सकाळी 11:30 वाजता मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये कुटुंबाल भेटण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. आजोबांना बघण्यासाठी त्यांची बंगळुरूमध्ये इंजिनिअरिंगला असणारी जिविशादेखील दिल्लीला आली होती. खरंतर डॉक्टरांनी अख्ख्या कुटुंबाला राधेश्याम अग्रवाल यांना शेवटचं बघायला या म्हणून बोलवलं होतं. पण आजोबांपूर्वीच या कुटुंबातील आठ सदस्यांचा आगीत मृत्यू झाला.