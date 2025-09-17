महाराष्ट्रातील बड्या नंतर 'हा' व्यक्ती बनला टेस्ला कार खरेदी करणारा भारतातील दुसरा व्यक्ती

Siddharth Jain 1st India Inc Executive To Own Tesla : जगातील श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांची नामांकित इलेक्ट्रिक कार कंपनी भारतात टेस्ला कारची विक्री सुरु केली आहे. महाराष्ट्रातील बडा मंत्री बनला टेस्ला कार खरेदी करणारा भारतातील पहिला व्यक्ती बनला आहे. काही भारतीय बाजारपेठेत टेस्लाच्या पहिल्या कार 'टेस्ला मॉडेल वाय' ('Tesla Model Y' ) चे पहिले युनिट डिलिव्हर केले आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे कारचे पहिले महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि तरुणांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी टेस्लाची इलेक्ट्रीक कार खरेदी केली. ते टेस्ला कार खरेदी करणारे पहिले भारतीय ग्राहक आहेत. त्यांच्यानंतर आता इंडिया इंक. मधील पहिली डिलिव्हरी आयनॉक्स ग्रुपचे कार्यकारी संचालक सिद्धार्थ जैन यांना देण्यात आली.
टेस्लाचे सीईओ एलोन मस्क यांनी सिद्धार्थ जैन यांना टेस्ला खरेदी केल्याबद्दल वैयक्तिकरित्या अभिनंदन केले. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, टेस्लाने भारतात प्रवेश केला आहे. टेस्लाने 15 जुलै 2025 रोजी अधिकृतपणे भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश केला. कंपनीने मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये पहिले आणि दिल्लीतील एरोसिटीमध्ये दुसरे शोरूम उघडले.
कंपनी भारतात तिच्या मॉडेल Y चे दोन प्रकार विकत आहे. रियर-व्हील ड्राइव्ह (RWD) ची एक्स-शोरूम किंमत 59.89 लाख रुपये आणि लाँग रेंज ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) 67.89 लाख रुपये आहे. मुंबईत त्याची ऑन-रोड किंमत 69.15 लाख रुपये आहे.
सिद्धार्थ जैन हे आयनॉक्स ग्रुपचे बोर्ड सदस्य आहेत. हा ग्रुप विविध व्यवसाय चालवतो, ज्यामध्ये मल्टिप्लेक्स चेनचा समावेश आहे. सिद्धार्थ 2001 मध्ये ग्रुपच्या नेतृत्वात सामील झाला. त्याने मिशिगन विद्यापीठातून शिक्षण घेतले आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी घेतली. त्याने फ्रान्समधील INSEAD मधून एमबीए देखील केले आहे. तो दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा सदस्य आहे. तो यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गनायझेशनचा सदस्य आणि गॅस इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ इंडियाचा अध्यक्ष देखील आहे.
