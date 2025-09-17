English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील बड्या नंतर 'हा' व्यक्ती बनला टेस्ला कार खरेदी करणारा भारतातील दुसरा व्यक्ती

टेस्ला कंपनीने भारतात त्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री सुरू केली आहे. कंपनीने मुंबई आणि दिल्लीमध्ये शोरूम उघडले आहेत.  भारतात दोन टेस्ला कारची विक्री झाली आहे. महाराष्ट्रातील बडा मंत्री टेस्ला कार खरेदी करणारा भारतातील पहिला व्यक्ती बनला. जाणून घेऊया टेस्ला कार खरेदी करणारा भारतातील दुसरा व्यक्ती कोण आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 17, 2025, 11:45 PM IST
महाराष्ट्रातील बड्या नंतर 'हा' व्यक्ती बनला टेस्ला कार खरेदी करणारा भारतातील दुसरा व्यक्ती

Siddharth Jain 1st India Inc Executive To Own Tesla : जगातील श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांची नामांकित इलेक्ट्रिक कार कंपनी भारतात टेस्ला कारची विक्री सुरु केली आहे. महाराष्ट्रातील बडा मंत्री बनला टेस्ला कार खरेदी करणारा भारतातील पहिला व्यक्ती बनला आहे. काही भारतीय बाजारपेठेत टेस्लाच्या पहिल्या कार 'टेस्ला मॉडेल वाय' ('Tesla Model Y' ) चे पहिले युनिट डिलिव्हर केले आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे कारचे पहिले  महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि तरुणांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी टेस्लाची इलेक्ट्रीक कार खरेदी केली. ते टेस्ला कार खरेदी करणारे पहिले भारतीय ग्राहक आहेत. त्यांच्यानंतर आता इंडिया इंक. मधील पहिली डिलिव्हरी आयनॉक्स ग्रुपचे कार्यकारी संचालक सिद्धार्थ जैन यांना देण्यात आली.

Add Zee News as a Preferred Source

टेस्लाचे सीईओ एलोन मस्क यांनी सिद्धार्थ जैन यांना टेस्ला खरेदी केल्याबद्दल वैयक्तिकरित्या अभिनंदन केले.  दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, टेस्लाने भारतात प्रवेश केला आहे. टेस्लाने 15 जुलै 2025 रोजी अधिकृतपणे भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश केला. कंपनीने मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये पहिले आणि दिल्लीतील एरोसिटीमध्ये दुसरे शोरूम उघडले.
 कंपनी भारतात तिच्या मॉडेल Y चे दोन प्रकार विकत आहे. रियर-व्हील ड्राइव्ह (RWD) ची एक्स-शोरूम किंमत 59.89 लाख रुपये आणि लाँग रेंज ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) 67.89 लाख रुपये आहे. मुंबईत त्याची ऑन-रोड किंमत 69.15 लाख रुपये आहे.

सिद्धार्थ जैन हे आयनॉक्स ग्रुपचे बोर्ड सदस्य आहेत. हा ग्रुप विविध व्यवसाय चालवतो, ज्यामध्ये मल्टिप्लेक्स चेनचा समावेश आहे. सिद्धार्थ 2001 मध्ये ग्रुपच्या नेतृत्वात सामील झाला. त्याने मिशिगन विद्यापीठातून शिक्षण घेतले आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी घेतली. त्याने फ्रान्समधील INSEAD मधून एमबीए देखील केले आहे. तो दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा सदस्य आहे. तो यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गनायझेशनचा सदस्य आणि गॅस इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ इंडियाचा अध्यक्ष देखील आहे.

FAQ

1. सिद्धार्थ जैन कोण आहेत आणि त्यांची टेस्ला कार खरेदी कशी झाली?
सिद्धार्थ जैन हे आयनॉक्स ग्रुपचे कार्यकारी संचालक (Executive Director) आहेत. त्यांनी 15 सप्टेंबर 2025 रोजी टेस्ला मॉडेल Y कारची डिलिव्हरी घेतली, जी भारतातील इंडिया इंक. (कॉर्पोरेट क्षेत्र) मधील पहिली टेस्ला कार म्हणून ओळखली जाते. त्यांनी ही खरेदी एलॉन मस्क यांच्या प्रेरणेने केली आणि X वरून त्यांचे आनंद व्यक्त केले.

2. सिद्धार्थ जैन भारतातील पहिले टेस्ला मालक आहेत का?
नाही, भारतातील पहिली टेस्ला डिलिव्हरी महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना झाली. सिद्धार्थ जैन हे इंडिया इंक. (व्यवसाय क्षेत्रातील) पहिले कार्यकारी आहेत ज्यांनी टेस्ला कार खरेदी केली. ही डिलिव्हरी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी घेण्यात आली.

3. एलॉन मस्क यांनी सिद्धार्थ जैन यांना काय म्हटले?
टेस्ला सीईओ एलॉन मस्क यांनी सिद्धार्थ जैन यांच्या X पोस्टला उत्तर देत "Congrats!" असे वैयक्तिकरित्या अभिनंदन केले. जैन यांनीही मस्क यांना टॅग करून "This one’s for you, Elon Musk!" असे म्हटले होते.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
After Transport Minister Pratap SaranaikSiddharth Jain 1st India Inc Executive To Own Teslaमहाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकटेस्ला कारआयनॉक्स ग्रुपचे कार्यकारी संचालक सिद्धार्थ जैन

इतर बातम्या

मीनाताईंच्या पुतळ्यावर रंग फेकणारा उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकर...

मुंबई बातम्या