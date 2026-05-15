/Who is Padma Jaiswal? अख्ख्या देशाला पडलाय प्रश्न; अमित शाहांनी का केलं निलंबन? 18 वर्षांपूर्वी काय घडलेलं?

Who is Padma Jaiswal: मागील 23 वर्षांपासून सेवेत असलेल्या या महिला अधिकाऱ्याविरोधातील हा खटला तब्बल 18 वर्ष सुरु होता. या प्रकरणामध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कठोर कारवाई केली आहे.
Who is Padma Jaiswal: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या अख्त्यारित असलेल्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 18 वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणामध्ये 2003 च्या बॅचमधील अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोरम यूनियन टेरिटरी कॅडरच्या आयएएस अधिकारी पद्मा जायस्वाल यांना पदावरुन काढून टाकलं आहे. पद्म यांना सरकारी सेवेतून तत्काळ प्रभावाने काढून टाकले. ही कारवाई अरुणाचल प्रदेशमध्ये 18 वर्षांपूर्वीच्या निधीसंदर्भातील फेरफारी प्रकरणात करण्यात आली आहे. पद्मा यांना निलंबित करण्याच्या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंगच्या शिफारशीवर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे.
2007-08 मध्ये अरुणाचल प्रदेशमधील बोमडिला येथील वेस्ट कामेंग जिल्ह्यात डेप्युटी कमिश्नर असताना पद्मा यांनी सरकारी निधीचा दुरुपयोग आणि गडबड केल्याचा आरोप करण्यात आला. सीबीआयने या प्रकरणामध्ये 2024 मध्ये चार्जशीटही दाखल केली होती. सध्या दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा विभागात स्पेशल सेक्रेटरी पदावर कार्यरत असलेल्या पद्मा यांना तात्काळ प्रभावाने पदावरुन काढून टाकण्यात आलं आहे.
2009-10 मध्ये पद्म यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणामध्ये चार्ज मेमो जारी करण्यात आला. त्यानंतर भारतातील सर्वोच्च दक्षता संस्था केंद्रीय दक्षता आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून या प्रकरणासंदर्भात मतं मागवण्यात आली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नियम 8 अंतर्गत पद्म यांच्याविरोधात मोठी कारवाई करण्याची म्हणजेच त्यांना पदावरुन हटवण्याची शिफारस केली. एप्रिल 2026 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणाचा आदेश रद्द करुन पुढील प्रक्रिया चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि अखेर या प्रकरणात गुरुवारी, 14 मे रोजी बरखास्त करण्यात आलं आहे.
पद्मा जायस्वाल यांचा जन्म 6 ऑक्टोबर 1975 साली झाला असून त्यांनी वाणिज्य, एमबीए आणि कंपनी सचिव या पदव्या घेतल्या आहेत. आयएएस अधिकारी म्हणून त्यांनी आपल्या करिअरमध्ये अरुणाचल, दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी येथे विविध पदे भूषवली आहेत. पद्मा यांनी डिजिटल गवर्नन्स, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, महिला सक्षमीकरण अशा क्षेत्रांत काम केले आहे. 23 वर्ष आयएएस अधिकारी म्हणून सेवा केल्यानंतर निधीसंदर्भातील गैरव्यवहार प्रकरणी पद्मा यांना अचानक निलंबित करण्यात आलं आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात केंद्र सरकारने पद्मा यांच्याविरोधातील या कठोर करावाईमधून पुन्हा एकदा कठोर संदेश दिला आहे. अशाप्रकारे तब्बल 18 वर्ष जुन्या प्रकरणात सेवेत असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यावर करण्यात आलेली कारवाई दुर्मिळ कठोर कारवाई मानली जात आहे.