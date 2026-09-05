/शक्तिवर्धक औषध खाऊन प्रियकराकडून धक्कादायक प्रकार; हॉटेलमध्ये तरुणीचा मृत्यू, फरार मित्रालाही अटक

उत्तर प्रदेशातील शिकोहाबाद येथे हॉटेलमध्ये तरुणीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी फरार असलेल्या दुसऱ्या आरोपीला अटक केली आहे. मुख्य आरोपी तिचा प्रियकर नितिन यादव याला पोलिसांनी यापूर्वीच अटक करून तुरुंगात पाठवले आहे. आता त्याचा कथित साथीदार अभिषेक यालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, 26 ऑगस्टच्या रात्री शिकोहाबाद परिसरातील महामार्गालगतच्या एका हॉटेलमध्ये तरुणीवर तिच्या प्रियकराने अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. यावेळी त्याने शक्तिवर्धक औषध घेतल्याचे तपासात समोर आल्याचे वृत्त आहे. तरुणीने विरोध केल्यानंतर तिच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि त्यात तिचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे. प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू केला.
पीडितेच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीवरून नितिन यादव उर्फ राहुल, रा. विजेंद्र कॉलनी, शिकोहाबाद, याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी घटनेनंतर काही तासांतच त्याला एका खासगी रुग्णालयाजवळून अटक केली. त्यानंतर न्यायालयासमोर हजर करून त्याची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली.
या प्रकरणात अभिषेकचा सहभाग असल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आल्यानंतर त्याचा शोध सुरू करण्यात आला. तो नगला सलेमपुर, नगला खंगर परिसरातील रहिवासी असल्याचे वृत्त आहे. घटना घडल्यानंतर तो फरार झाला होता. त्याच्या शोधासाठी पोलिसांनी फिरोजाबादसह आग्रा, मैनपुरी, मथुरा आणि दिल्ली-एनसीआरमधील विविध ठिकाणी छापे टाकले.
फरार आरोपीचा शोध घेत असलेल्या पोलिस पथकाला अखेर यश आले. पोलिसांनी डाहिनी पुलिया ते आटेपुर रोड या दरम्यान घेराबंदी करून अभिषेकला पकडले. चौकशी केल्यानंतर त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर त्याचीही तुरुंगात रवानगी करण्यात आल्याची माहिती शिकोहाबाद पोलिसांनी दिली.
या प्रकरणाची सुरुवात पीडितेच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारीने झाली. त्यानुसार मुख्य आरोपी नितिन यादवविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. तपास पुढे जात असताना दुसऱ्या आरोपीचा सहभाग समोर आला आणि पोलिसांनी त्याचाही शोध सुरू केला. त्यामुळे या प्रकरणात पीडितेच्या कुटुंबाची तक्रार, पोलिसांचा तपास आणि आरोपींच्या भूमिकेची पडताळणी महत्त्वाची ठरत आहे.
अभिषेकला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर अनेक जिल्ह्यांमध्ये शोधमोहीम राबवली. आग्रा, मैनपुरी, मथुरा तसेच दिल्ली-एनसीआरमधील संभाव्य ठिकाणांवर पोलिसांनी दबिशा दिल्या. अखेर स्थानिक पातळीवरील कारवाईत त्याला पकडण्यात आले. या अटकेमुळे प्रकरणातील दुसरा फरार आरोपीही पोलिसांच्या ताब्यात आला आहे.
मुख्य आरोपी नितिन यादव आणि कथित साथीदार अभिषेक या दोघांनाही अटक झाली असली तरी घटनेमागील संपूर्ण परिस्थिती आणि दोन्ही आरोपींची नेमकी भूमिका तपासातून स्पष्ट होणार आहे. पोलिसांनी अभिषेकची चौकशी करून त्याला न्यायालयात हजर केले असून त्याची तुरुंगात रवानगी झाली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सोशल मीडियावरील अपुष्ट दाव्यांपेक्षा पोलिस तपास, वैद्यकीय पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत समोर येणारे तथ्य महत्त्वाचे ठरतात.