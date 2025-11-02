English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पेठा भारतात कुठून आला? शाहजहाशी याचा काय संबंध

Agra Petha Mughal Connection: आग्र्याचा पेठा हा मुघलांचा शोध आहे का? हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो, कारण लोककथांमध्ये आणि दुकानांच्या कथांमध्ये पेठ्यांबद्दलचा सर्वात सामान्य दावा असा आहे की तो मुघल दरबारातला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 2, 2025, 12:06 PM IST
पेठा भारतात कुठून आला? शाहजहाशी याचा काय संबंध

आग्रा हे नाव ऐकताच सर्वात आधी लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे सुंदर ताजमहाल, पण या शहराची आणखी एक गोड ओळख आहे: त्याचा रसाळ पेठा. हो, हा फक्त एक गोड पदार्थ नाही तर आग्र्याच्या राजेशाही वारशात खोलवर रुजलेला एक पदार्थ आहे, ज्याच्या प्रत्येक चवीला एक अद्भुत चव आहे. आज जगभरात आवडणारा हा स्वादिष्ट पेठा कुठून आला (आग्रा पेठा इतिहास) असा प्रश्न तुम्हाला पडला आहे का? जर नसेल, तर या लेखात त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

आग्राचा शाही पेठा कुठून आला?

ही कथा मुघल सम्राट शाहजहानच्या काळातील आहे. असे म्हटले जाते की शाहजहानला एकदा त्याच्या नेहमीच्या अन्नाचा कंटाळा आला होता आणि तो हलक्या, चविष्ट आणि पौष्टिक गोष्टीची आस धरत होता. त्याने त्याच्या शाही डॉक्टरांना आणि स्वयंपाक्यांना असे काहीतरी तयार करण्याचे आदेश दिले जे त्याला आवडेल. अनेक दिवसांपासून, शाही स्वयंपाकी या आव्हानावर काम करत होते. ते सहज उपलब्ध, हलके आणि गोड करता येणारे भाजीपाला पदार्थ शोधत होते.

ताजमहालच्या बांधकामादरम्यान, जेव्हा कामगारांना रात्रंदिवस काम करावे लागत होते, तेव्हा शाही वैद्य आणि स्वयंपाकींवर त्यांना उत्साही ठेवण्यासाठी आणि त्यांना पौष्टिक काहीतरी पुरवण्यासाठी प्रचंड दबाव होता. सम्राटाला स्वतः असे काहीतरी हवे होते जे केवळ स्वादिष्टच नाही तर थंड आणि उत्साही देखील असेल.

या शोधात, शाही स्वयंपाकघरातील स्वयंपाक्यांनी भोपळा आणि साखर वापरून एक नवीन गोड पदार्थ तयार करण्याचा प्रयोग केला. अनेक प्रयोगांनंतर, त्यांनी एक पद्धत विकसित केली जी भोपळा उकळवून, त्यात साखरेचा पाक आणि विविध मसाल्यांसह एकत्र करून एक अनोखी गोड पदार्थ तयार करते. ही गोड गोड, ताजेतवाने आणि सहज पचणारी होती.

शाही मेजवानीपासून तुमच्या ताटात

सुरुवातीला, ही गोड पदार्थ राजघराण्यातील आणि ताजमहालच्या बांधकामात सहभागी असलेल्या खास लोकांसाठी बनवण्यात आली होती. त्याच्या पौष्टिक आणि चविष्ट चवीमुळे लवकरच त्याला शाही टेबलावर स्थान मिळाले. हळूहळू त्याची लोकप्रियता वाढत गेली आणि ती शाही स्वयंपाकघरापासून सामान्य लोकांपर्यंत पसरली. आग्र्याच्या कारागिरांनी हे कौशल्य आत्मसात केले आणि त्यांच्या कलेने ते आणखी परिष्कृत केले.

आज, तुम्हाला आग्र्यात पेठांचे विविध प्रकार आढळतील - साधा पेठा, अंगुरी पेठा, चॉकलेट पेठा, केशर पेठा आणि इतर असंख्य चवी! पण या सर्वांच्या मुळाशी त्या शतकानुशतके जुन्या शाही स्वयंपाकघरांची कहाणी आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
agra petha historyorigin of pethashah jahan pethamughal petha recipeiconic agra sweet

इतर बातम्या

ELSS, PPF की FD; गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम पर्याय कोणता? गुंतवण...

भारत