आता कर्ज...; शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचं एकमत, काय आहे तो मोठा निर्णय?

Agriculture News Loan Application : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात विविध राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर एक ना अनेक अडचणी सातत्यानं उभ्या राहतात. कधी पाऊस जास्त पडला म्हणून, कधी पाऊस आला नाही म्हणून, कधी पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव झाला म्हणून तर कधी शेतमालाला अपेक्षित भाव न मिळाल्यानं नुकसान झालं म्हणून असंख्य आव्हानं या बळीराजापुढं उभी ठाकतात. शेतपिकांच्या बियाण्यांपासून संपूर्ण शेतीची प्रक्रिया आणि त्यानंतर हाती येणारं पिक ही संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय खर्चिक असून अनेकदा शेतमालाला मिळणाचा तुटपुंजा दर शेतकऱ्यांची थट्टा करून जातो हे दाहक वास्तव कायमच समोर येत राहिलं.
शेतकरी हा संपूर्ण देशाचा पोशिंदा असला तरीही त्याच्यापुढं असणाऱ्या आर्थिक अडचणी केंद्रस्थानी ठेवत शासनानं वेळोवेळी अनेक योजनासुद्धा आखल्या. त्यातच आता या योजनांसाठी शेतकऱ्यांना सोप्या प्रक्रियेतून मदत करम्याच्या हेतूनं केंद्र शासन आणि पीएसबी अलायन्स यांच्यामध्ये महत्त्वाच्या कराराअंतर्गत हातमिळवणी झाली असून, शेतकऱ्यांना घरबसल्या कर्ज मिळू शकणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक कर्जाला सहजगत्या मंजुरी मिळाली यासाठी जनसमर्थ पोर्टलच्या माध्यमातून किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आणि पीक कर्ज मंजुरीसाठी विशेष मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार अकोल्यामध्ये ही मोहिम 31 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे.
शेतकऱ्यांना या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी आतापर्यंत वारंवार बँकांमध्ये फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. यामध्ये कागदपत्रांच्या तरतुदी पूर्ण करता करता शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ येत असलानाच आता मात्र या त्रासाला पूर्णविराम लागणार आहे. ज्यामुळं हातात असणाऱ्या मोबाईलच्या माध्यमातून फक्त एका क्लिकवर शेतकऱ्यांना घरबसल्या पीक कर्जासाठी अर्ज करता येणार आहे, ज्यामुळं शेतकऱ्यांचा वेळ, खर्च आणि त्यांचे कष्टही वाचणार आहेत.
पीक कर्जासाठीची ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल स्वरुपातील असेल. जिथं सर्व कागदोपत्री व्यवहारसुद्धा डिजिटल स्वरुपातील असतील आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असेल, अट फक्त एकच, शेतकऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक आणि आधार क्रमांक एकमेकांशी लिंक असावा. याशिवाय शेतजमिन स्वत:च्या नावावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू असून, अर्ज नोंदणीसाठी शेतकऱ्याचं नाव ‘शेतकरी अॅग्रिस्टॅक’ (Farm Registry) मध्ये नमूद असणं महत्त्वाचं आहे.
पीककर्जासंदर्भातील या अर्जासाठी www.jansamarth.in या संकेतस्थळावर जात तिथं मोबाईल क्रमांकाच्या माध्यमातून नोंदणी करावी. यानंतर Agri Loan – Kisan Credit Card हा पर्याय निवडून आधार क्रमांक आणि जिल्ह्याचं नाव हा तपशील भरून E KYC तपासणी करावं. पुढं सविस्तर माहिती, बँक, जमिनीचा तपशील भरून अर्ज पुढे पाठवावा. बँक आणि शासनानं आखलेल्या नियमावलीला अनुसरून पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या अर्ज प्रक्रियेनंतर कर्ज मंजूर होईल.
