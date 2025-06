अहमदाबाद एअर इंडिया विमान दुर्घटनेवर ध्रुव राठीने व्यक्त केली शंका

गुजरातमधील अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाचा विमान कोसळलं. यामध्ये क्रू मेंबर्ससह 242 लोकांचा समावेश होता. दुपारी दीडच्या सुमारास या विमानाने उड्डाण केलं आणि अवघ्या 4 मिनिटांच कोसळलं. एअर इंडियाचं AI 171 हे विमान अहमदाबादवरुन लंडलना निघाले होते. या दुर्घटनेत सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे.

गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी देखील होते. त्यांचे या दुर्घटनेत निधन झाल्याच पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं आहे. या दुर्घटनेवर युट्यूबवर ध्रुव राठी यांनी एक शंका व्यक्त केली आहे. यावर आता सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत आहे.

लांब पल्ल्याचं विमान जाताना त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात इंधन भरण्यात येतं. अहमदाबाद येथे लंडनला म्हणजे दूर मार्गावर जाणार असल्याने इंधन देखील मोठ्या प्रमाणात भरण्याच काम झालं. त्यानंतर हा अपघात झाला आणि या अपघातात विमानाने पेट घेतला. विमान जिथे क्रॅश झालं, त्याठिकाणी धुराचे मोठे लोळ पसरल्याचं दिसून येत आहेत. घटनास्थळी बचाव पथक सुरु असून हे विमान बीजे मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेलवर कोसळलं. त्यामुळे या कॉलेजमधील विद्यार्थी अन् डॉक्टरांचा देखील समावेश आहे.

This is the first time in history that a B-787 Dreamliner plane has crashed.

It is considered to be one of the safest aircrafts. Absolutely Shocking!

— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) June 12, 2025