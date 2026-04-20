Dosa Batter Death Case : डोसा बॅटरमुळे नाही तर 2 मुलींच्या मृत्यूचं कारण भलतंच? FSL रिपोर्टमुळे संपूर्ण प्रकरण 360 डिग्रीमध्ये फिरलं

Ahmedabad Dosa Case News : FSL रिपोर्टमुळे गुजरात अहमदाबादमधील डोसा पीठ मृत्यू प्रकरणात नवा ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. या रिपोर्टवरुन आता मुलींच्या पालकांची लाय डिटेक्टर चाचणीची मागणी पोलीस करताना दिसत आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 20, 2026, 08:56 PM IST
Ahmedabad Toddler Sisters Dosa Batter Death : अहमदाबाद बॅटर डोसा प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रजापती कुटुंबातील तीन महिन्यांची राहा आणि 4 वर्षांची मिश्री प्रजापती यांचा मृत्यू झाला. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्टनुसार, डोशाच्या पीठात कोणत्याही प्रकारचा विषारी पदार्थ आढळला नसल्याच समोर आलं आहे. यारिपोर्टनुसार, या दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू कशामुळे झाला असा सवाल विचारला जात आहे. एवढंच नव्हे तर प्रजापती दाम्पत्याची लाय डिटेक्टर टेस्ट व्हावी अशी मागणी देखील केली जात आहे. 

15 दिवसांपूर्वी अहमदाबादमधील चांदखेडा परिसरात डोशाच्या पीठाचे डोसे खाल्यामुळे दोन चिमुकल्यांचा जीव गेला होता, असं प्रकरण समोर आलं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, डोशाच्या पिठामुळे मुलींना विषबाधा झाल्याच सांगण्यात आलं होतं. मात्र पोलिंसाना सोपवण्यात आलेल्या FSL रिपोर्टनुसार, या संपूर्ण प्रकरणाला अगदी 360 डिग्रीमध्ये फिरवून टाकण्यात आलं आहे. मुलींना ज्या रेडिमेंड पिठामधून विषबाधा झाली असं सांगण्यात आलं होतं. तसं काहीही नसून डोशाच्या पिठात कोणत्याही प्रकारच्या संदिग्ध पदार्थ नसल्याच समोर आलं आहे. रिपोर्टमध्ये आलेल्या या खुलाशामुळे धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

मुलींच्या PM रिपोर्टमध्ये काय? 

FSL रिपोर्ट पॉझिटिव आल्यानंतर आता मृत्यूचं कारण काय असेल हे जाणून घेणं पोलिसांसाठी महत्त्वाचं ठरलं आहे. या प्रकरणाची कसून चौकशी करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, आता मृत्यूचं कारण काय असेल या दृष्टीकोनातून तपासणी केली जाईल. पोलीस मुलींच्या पोस्टमार्टम सोबतच मृत्यूचं कारणाची तपशीलवार माहिती घेणार आहे. तसेच हिस्टोपॅथोलॉडीच्या रिपोर्टची देखील वाट पाहिली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलीस कुटुंबातील इतर सदस्यांची देखील कसून चौकशी करणार आहेत. 

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

अहमदाबादच्या चांदखेडा भागात राहणारे एक कुटुंब डोसा खाल्ल्यानंतर आजारी पडले. कुटुंबाचे प्रमुख, विमल प्रजापती यांनी आयओसी रोडवरील एका स्थानिक डेअरीमधून तयार डोशाचे पीठ (खिलू) विकत घेतले होते. कुटुंबाने दोन दिवसांत दोनदा डोशाचे पीठ खाल्ले. परिणामी, विमल, त्यांची पत्नी भावना, तीन वर्षांची मुलगी मिष्टी आणि तीन महिन्यांची मुलगी राहा यांची प्रकृती हळूहळू खालावली, अखेरीस दोन्ही मुलींचा मृत्यू झाला. या जोडप्यावर एका खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

