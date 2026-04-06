बाजारातून डोशाचं पीठ विकत घेताना 'ही' चूक करु नका,गमावला चिमुकल्यांनी जीव

अहमदाबादच्या चांदखेडा परिसरात एक दुःखद घटना उघडकीस आली आहे, जिथे बाजारातून विकत आणलेल्या पिठापासून बनवलेले डोसे खाल्ल्याने एका कुटुंबाच्या दोन लहान मुलींचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या कुटुंबाने दोन दिवसांपूर्वी घनश्याम डेअरीमधून डोशाचे पीठ मागवले होते. त्यांनी संध्याकाळी डोसे बनवून खाल्ले, पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांची प्रकृती अचानक खालावली.
कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डोसे खाल्ल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी कुटुंबातील सर्वांनाच उलट्या होऊ लागल्या. त्यानंतर काही वेळातच त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली. उपचारादरम्यान, 3 महिन्यांची 'राहा' आणि 4 वर्षांची 'मिश्री' या दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला. या मुलांचे आई-वडील, भावना प्रजापती आणि विमल प्रजापती, यांची प्रकृती सध्याही गंभीर असून त्यांच्यावर एका खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. चांदखेडा पोलिसांनी या घटनेप्रकरणी तपास सुरू केला आहे. पोलीस अधिकारी डोशाच्या पिठाच्या गुणवत्तेची तपासणी करत असून, या दुर्दैवी घटनेचे नेमके कारण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
'डोसे खाल्ल्यानंतर उलट्या सुरू झाल्या' कुटुंबातील सदस्य गौरीशंकर प्रजापती यांनी सांगितले की, "माझ्या मुलाने रात्री 8 वाजता 'घनश्याम डेअरी' (IOC रोड) येथून डोशाचे पीठ (बॅटर) आणले; त्यानंतर त्याने डोसे बनवून खाल्ले. परंतु, दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याला उलट्या होण्यास सुरुवात झाली आणि त्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले." त्यानंतर, या डोशांमुळेच उलट्या होत आहेत हे त्याच्या पत्नीच्या लक्षात आले नाही; त्यामुळे तिनेही ते डोसे खाल्ले आणि आपल्या लहान मुलीलाही एक डोसा खायला दिला. परिणामी, दुसऱ्या दिवसापासून त्यांनाही उलट्या होऊ लागल्या आणि आम्ही त्या सर्वांना रुग्णालयात नेले. 'आम्ही तपास करत आहोत' – एएमसी (AMC): अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या अन्न विभागाचे अधिकारी डॉ. तेजस शाह यांनी सांगितले की, चांदखेडा परिसरात घडलेल्या या घटनेचा ते तपास करत आहेत.
'आम्ही याच पिठातून आमच्या नातेवाईकांनाही दिले होते,' असे घनश्याम डेअरीचे मालक केतन पटेल यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, "संध्याकाळी ती महिला (ग्राहक) आणि तिचे पती आमच्याकडे पीठ (बॅटर) खरेदी करण्यासाठी आले होते. आम्ही त्यांना पीठ दिले होते. त्याव्यतिरिक्त, आमचे इतरही अनेक ग्राहक आहेत; म्हणजेच, आम्ही दररोज 100 ते 125 किलो पिठाची विक्री करतो.
याच पिठातून आम्ही आमच्या नातेवाईकांना आणि इतर ग्राहकांनाही पीठ दिले होते, परंतु कोणालाही कोणतीही समस्या उद्भवली नाही. आम्ही हे पीठ इथेच, घनश्याम डेअरीमध्येच तयार करतो. इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून आम्हाला अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार आलेली नाही." 'त्यांनी 1 एप्रिल रोजी तीन किलो पीठ नेले होते,' असे घनश्याम डेअरीचे मालक विपुल पटेल यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, "जेव्हा ती ग्राहक पीठ घेण्यासाठी आली होती, तेव्हा तिथे माझे मोठे बंधू बसले होते आणि त्यांनी साधारणपणे तीन किलो पीठ नेले होते.
त्यांनी 1 एप्रिल रोजी पीठ नेले आणि त्यानंतर 3 एप्रिल रोजी येऊन सांगितले की, 'आम्ही या पिठापासून बनवलेले पदार्थ खाल्ल्यामुळे पोटात अन्नातून विषबाधा (food poisoning) झाल्यासारखा त्रास झाला आहे.' जेव्हा ते 3 एप्रिल रोजी आले, तेव्हा मी त्यांना म्हणालो, 'काही हरकत नाही; जर तसे असेल, तर ते पीठ परत घेऊन या.'मात्र या सगळ्या दरम्यान दोन मुलींचा मृत्यू झाला.