Ahmedabad Plane Crash: ATS च्या हाती लागला महत्त्वाचा पुरावा; मलब्यात पडली होती 'ही' गोष्ट, उलगडणार विमान दुर्घटनेचं रहस्य

Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद विमान दुर्घटनेनंतर ब्लॅक बॉक्स ताब्यात घेण्यात आला आहे. ब्लॅक बॉक्सच्या आधारे विमान दुर्घटनेच्या कारणांचा शोध घेतला जाईल. यादरम्यान विमानाच्या मलब्यात डीव्हीआर सापडला आहे. पण हा डीव्हीआर नेमका काय असतो? आणि त्याच्या माध्यमातून कोणती माहिती मिळू शकते असा प्रश्न समोर येत आहे. यानिमित्ताने हा डीव्हीआर नेमका कशाप्रकारे काम करतो हे जाणून घ्या.

गुजरातच्या एटीएसने अहमदाबादमध्ये दुर्घटनाग्रस्त झालेल्या एअर इंडिया विमानाच्या मलब्यातून डिजिटल व्हिडीओ रेकॉर्डर (डीव्हीआर) मिळवला आहे. एटीएस अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे की, "हा डीव्हीआर आम्ही मलब्यातू मिळवला आहे. एफएसएल टीम लवकरच येथे येईल".

#WATCH | Gujarat ATS recovered a Digital Video Recorder (DVR) from the debris of the Air India plane that crashed yesterday in Ahmedabad.

An ATS personnel says, "It's a DVR, which we have recovered from the debris. The FSL team will come here soon." pic.twitter.com/zZg9L4kptY

— ANI (@ANI) June 13, 2025