अहमदाबाद विमान दुर्घटना प्रकरणातील सर्वात मोठा आरोप

12 जून रोजी गुजरातमधील अहमदाबाद येथे झालेल्या एअर इंडियाच्या विमान अपघाताने संपूर्ण देशाला धक्का बसला. आता या अपघाताच्या चौकशीबाबत एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. विमानातील पायलट कॅप्टन सुमित सभरवाल यांचे 91 वर्षीय वडील पुष्कराज सभरवाल यांनी केंद्र सरकारकडून औपचारिक आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. ते म्हणतात की विमान अपघात तपास विभागाच्या प्राथमिक अहवालात तथ्ये विकृत केली आहेत. वडिलांनी म्हटले आहे की, अपघात अहवालातील सुरुवातीच्या रिपोर्टमुळे त्यांच्या मुलाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. या अपघातात 260 लोकांचा मृत्यू झाला. अहमदाबादच्या सरदार वल्लभभाई विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर काही मिनिटांतच विमान कोसळले.
पुष्कराज सभरवाल यांनी नागरी विमान वाहतूक सचिव आणि एएआयबी प्रमुखांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, तपास अहवालाचे काही भाग माध्यमांना लीक झाले आहेत. या लीक्समध्ये कॅप्टन सुमित मानसिक तणावाखाली होता आणि तो आत्महत्येचा विचार करत होता असा दावा केला आहे. पुष्कराज यांनी याला पूर्णपणे निराधार म्हटले आहे. ते म्हणाले, "हे अनुमान माझ्या कुटुंबासाठी अत्यंत वेदनादायक आहेत." वडिलांनी म्हटले आहे की यामुळे त्यांच्या मुलाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. 12 जून रोजी अहमदाबाद ते लंडन गॅटविक या एअर इंडियाच्या बोईंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमानाचे मुख्य पायलट सुमित सभरवाल होते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. सभरवाल यांचा असा विश्वास आहे की चौकशीत काही तपशील योग्यरित्या स्पष्ट केले जात नाहीत आणि म्हणूनच त्यांनी सरकारला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
29 ऑगस्ट रोजी लिहिलेल्या पत्रात, पुष्कराज सभरवाल यांनी केंद्र सरकारने विमान (अपघात आणि घटनांचा तपास) नियम, 2017 च्या नियम 12 अंतर्गत अपघाताची औपचारिक चौकशी करावी अशी विनंती केली. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) कडून या पत्राला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. AAIB ने 12 जुलै रोजी आपला प्राथमिक तपास अहवाल जारी केला. त्यानंतर, अपघाताच्या कारणाबाबत विविध सिद्धांत समोर आले. पुष्कराज यांनी त्यांच्या पत्रात लिहिले आहे की प्राथमिक अहवालात अपघाताबद्दल काहीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. ते फक्त असंबद्ध टिप्पण्या करते. असे दिसते की अहवाल विमान उत्पादक कंपनीचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हा अहवाल अपूर्ण, दिशाभूल करणारा आणि चुकीचा आहे. प्राथमिक अहवालात, एएआयबीने म्हटले आहे की विमानाच्या दोन्ही इंजिनांना इंधन पुरवठा एका सेकंदात बंद करण्यात आला. यामुळे टेकऑफ झाल्यानंतर लगेचच कॉकपिटमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. अहवालात म्हटले आहे की कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डिंगमध्ये, एक पायलट दुसऱ्याला विचारतो की त्याने इंधन का कापले. दुसरा पायलट उत्तर देतो की त्याने तसे केले नाही.
पुष्करराजने त्यांच्या मुलाच्या मानसिक आरोग्याबद्दलही भाष्य केले. ते म्हणाले की काही अहवालांमध्ये सुमितचा घटस्फोट झाल्याचे म्हटले आहे. यामुळे तो अस्वस्थ आणि नैराश्यात होता. वडिलांनी सांगितले की कॅप्टन सभरवालचा घटस्फोट 15 वर्षांपूर्वी झाला होता. त्यांनी सांगितले की काही लोक असेही सुचवत आहेत की त्याच्या आईच्या मृत्यूमुळे तो आत्महत्या करू इच्छित होता. त्याच्या आईचे तीन वर्षांपूर्वी निधन झाले. तेव्हापासून, कॅप्टन सभरवाल यांनी 100 हून अधिक उड्डाणे केली आहेत आणि एकही घटना घडली नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, कॅप्टन सभरवाल यांच्या 25 वर्षांहून अधिक कारकिर्दीत कधीही अपघात झाला नाही हे उल्लेखनीय आहे. वडिलांनी सांगितले की, माध्यमांना निवडक माहिती दिली जात आहे. यामुळे त्यांना खूप त्रास होत आहे आणि त्यांच्या दिवंगत मुलाच्या प्रतिष्ठेच्या अधिकारासह त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.
अहमदाबाद विमान दुर्घटना कधी आणि कशी घडली?
कधी: १२ जून २०२५, दुपारी १:३९ वाजता (IST).
काय घडले: एअर इंडियाचे बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, फ्लाइट AI-171, अहमदाबाद विमानतळावरून लंडन गॅटविकला निघाले होते. टेकऑफनंतर ३२ सेकंदात विमानाने उंची गमावली आणि मेघानीनगर परिसरातील बी.जे. मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेलवर कोसळले. यामुळे मोठी आग लागली आणि काळ्या धुराचे लोट दिसले.
प्रवासी आणि क्रू: विमानात २३० प्रवासी आणि १२ क्रू मेंबर्स होते (एकूण २४२). यात १६९ भारतीय, ५३ ब्रिटिश, ७ पोर्तुगीज आणि १ कॅनेडियन नागरिक होते.
अपघाताचे कारण काय होते?
प्राथमिक अहवाल: भारताच्या विमान अपघात तपास ब्यूरो (AAIB) च्या प्राथमिक अहवालानुसार, टेकऑफनंतर काही सेकंदातच दोन्ही इंजिनांचे इंधन नियंत्रण स्विच (Fuel Control Switches) 'RUN' वरून 'CUTOFF' स्थितीत गेले, ज्यामुळे इंजिनांना इंधनपुरवठा थांबला आणि विमान कोसळले.
अपघाताचे संभाव्य कारण?
तपासात इंधन स्विच बंद होण्यामागील कारण अस्पष्ट आहे. यामागे मानवी चूक, तांत्रिक बिघाड किंवा इलेक्ट्रिकल सिग्नल असण्याची शक्यता आहे. काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, बोइंग 787 च्या डिझाइनमधील त्रुटी किंवा थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल (TCMA) मधील समस्या असू शकते.