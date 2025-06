Air India Plane Crash: एअर इंडियाच्या क्रॅश विमानातील ब्लॅक बॉक्समधील डेटा सापडला, शेवटच्या क्षणी नेमकं काय झालं? आता समोर येणार सत्य!

Air India च्या क्रॅश झालेल्या विमानातील ब्लॅक बॉक्समधील डेटा जाणून घेण्यासाठी तो परदेशात पाठवण्याबाबत चर्चा सुरु होती. मात्र आता यामधील सर्व डेटा सुरक्षित असून तो इथेच कलेक्ट झाला आहे. यामध्ये अपघाताचं खरं कारण आणि शेवटच्या क्षणी नेमकं काय झालं? याचा खुलासा झाला आहे.

अहमदाबादमध्ये काही दिवसांपूर्वी एअर इंडियाचं विमान क्रॅश झालं होतं. या विमान दुर्घटनेपूर्वी पायलटने कोणता मॅसेज पाठवला होता का? शेवटच्या क्षणी नेमकं काय झालं होतं? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आता समोर येणार आहे. विमानात असलेल्या ब्लॅक बॉक्समधील डेटा मिळाला आहे. मिळालेल्या सुत्रांच्या माहितीनुसार, दुर्घटनेच्या ठिकाणी मिळालेल्या विमानातील ब्लॅक बॉक्सच्या एका भागाचे जास्त नुकसान झाले होते. विमान क्रॅश झाल्यानंतर त्याला लागलेल्या जोरदार फटक्यामुळे हे झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. यामुळेच ब्लॅक बॉक्स अमेरिका, ब्रिटन किंवा सिंगापुर पाठवावा यावर विचार केला जात आहे. तर ब्लॅक बॉक्सच्या दुसऱ्या भागाची तपासणी भारतातील एका लॅबमध्ये केली जाऊ शकते.

Status Report on recovery and examination of data from Black Boxes –Air India Flight AI-171

TRENDING NOW news

The Crash Protection Module (CPM) from the front black box was safely retrieved on June 24, and on 25 June, the memory module was successfully accessed and its data downloaded at the AAIB… pic.twitter.com/JQ4Q85sYVg

— ANI (@ANI) June 26, 2025