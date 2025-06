धूळ, धूर आणि राख यांच्यात जीवनाची लढाई..., अहमदाबादमधील दुर्घटनेनंतरची हृदयद्रावक दृश्य समोर

Ahmedabad plane crash : गुजरातमधील अहमदाबाद येथे मोठी दुर्घटना घडली आहे. ज्यामध्ये एअर इंडियाचे विमान हे लंडनसाठी रवाना झाल्यानंतर ते काही मिनिटांमध्येच क्रश झाले. या दुर्घटनेचे व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. ज्यामध्ये विमान क्रॅश होताच तेथील परिसरात निघणारा धूर आणि जमिनीवर पसरलेले विमानाचे फोटो हे देखील खूपच भयावह आहेत. या विमानात एकूण 242 प्रवासी होते. ज्यामध्ये 2 पायलट आणि 10 केबिन क्रू यांचा समावेश आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होणार्‍या व्हिडीओमध्ये सर्वत्र धूळ, धूर आणि राख पसरलेली दिसत आहे. ज्या ठिकाणी विमान क्रॅश झाले त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बचावकार्य सुरु आहे. या ठिकाणी रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्या असून बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे. या घटनेतील जखमींना लगेच रुग्णालयात दाखल करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर आकाशात मोठ्या प्रमाणात धूर झाल्याचं दिसत आहे.

युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरु

घटनास्थळी एसडीआरएफ पोलीस, एनडीआरएफ आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्या आहेत. मोठ्या ताकदीने बचावकार्य सुरु आहे. रुग्णवाहिकेचे सायरन आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या पाहून तेथील प्रत्येक सेकंद मौल्यवान असल्याचं दिसत आहे. युद्धपातळीवर जखमींना तेथील आसपासच्या रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासोबत अनेक लोक या अपघातात मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

अपघातानंतरचा व्हिडीओ व्हायरल

अशातच आता सोशल मीडियावर या अपघातानंतरचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. ज्यामध्ये तेथील आजूबाजूचा परिसर देखील दिसत आहे. ज्यामध्ये सर्व ठिकाणी धूळ आणि धूर पसरलेला दिसत आहे. सध्या या ठिकाणी बचाव पथक हे अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. या घटनेत जखमी झालेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी अनेक जण मदत करताना दिसत आहेत.

