महिला ज्योतिषीने सांगितलेलं खरं ठरलं; अहमदाबाद विमान अपघाताच्या काही दिवस आधीच केली होती भविष्यवाणी

Ahmedabad Plane Crash Pridiction: एक ट्विट, एक तारीख आणि एक अपघात... आता सोशल मीडियावर सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसलाय. ज्योतिषी @AstroSharmistha यांनी 5 जून रोजी ट्विट केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी विमान अपघात आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात संभाव्य 'विनाश'चा इशारा दिला होता. आणि आता बरोबर सात दिवसांनी 12 जून रोजी अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाच्या विमान अपघातानंतर हे ट्विट व्हायरल होतंय.

2025 मध्ये विमान वाहतूक क्षेत्रात भरभराट होईल पण या काळात मोठे अपघात होण्याची शक्यता देखील असेल, अशी भविष्यवाणी ज्योतिषी शर्मिष्ठा यांनी वर्तवली होती.जेव्हा गुरु (गुरु) मृगशिरा आणि आर्द्रा नक्षत्रात असेल तेव्हा विमान वाहतूक क्षेत्रात विकास होईल पण सुरक्षितता आणि स्थिरतेचा अभाव असेल,असा दावाही त्यांनी केला होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये असेही लिहिले होते की,'मी अजूनही विमान अपघाताच्या भाकितावर ठाम आहे'.

अहमदाबादहून लंडनला जाणारे एअर इंडियाचे ड्रीमलाइनर विमान उड्डाणादरम्यान तांत्रिक बिघाड होऊन कोसळले. या विमानात 241 जणांचा मत्यू झाला.

It is very unfortunate that we lost so many lives in Air India crash in Ahmedabad today. Jupiter is yet to enter Ardra, and India’s Mars Mahadasha is yet to begin—yet so much has already started. So many taggings, so many RTs, I’m unable to reply to everyone. Apologies for that.… https://t.co/OMMkUIaxTk

— Astro Sharmistha (@AstroSharmistha) June 12, 2025