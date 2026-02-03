English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
खेळता खेळता वर्षाच्या मुलाने गिळला Hulk, Xray पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का

अहमदाबाद सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एका मोठ्या शस्त्रक्रियेने दीड वर्षांच्या मुलाच्या पोटातून हल्क खेळणी काढण्यात आली. आईने मुलाचा पत्ता सांगितल्यावर हा शोध उघडकीस आला.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 3, 2026, 09:39 PM IST
अहमदाबाद सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एक अशी घटना घडली ज्यामुळे केवळ डॉक्टरच नव्हे तर वाचकांनाही आश्चर्य वाटले. दीड वर्षांच्या वंशने खेळताना एक प्लास्टिकचे खेळणे गिळले. ते खेळणे हल्क स्वरूपाचे होते आणि इतके मोठे होते की ते गिळणे धोकादायक ठरू शकते. १८ जानेवारी रोजी मुलाला अचानक उलट्या झाल्या आणि त्याच्या चेहऱ्यावर वेदनादायक भाव दिसू लागले, ज्यामुळे त्याच्या पालकांना सावध करण्यात आले.

आईने खेळणी कुठे आहे हे विचारल्यावर...

मुलाची आई भाविकाबेन हिला लक्षात आले की वंशला बरे वाटत नाही, तेव्हा तिने लगेच दखल घेतली. तपासणी केल्यानंतर तिला आढळले की मुलाचे एक खेळणे हरवले आहे. मुलाला विचारले असता त्याने खेळणी गिळल्याचे मान्य केले. वेळ वाया न घालवता पालकांनी मुलाला अहमदाबाद सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेले. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की जर पालकांनी थोडासाही उशीर केला असता तर परिस्थिती आणखी बिकट झाली असती.

पोटात खेळण असल्याच उघड

रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर, मुलाचे एक्स-रे आणि इतर आवश्यक चाचण्या करण्यात आल्या. अहवालात असे दिसून आले की संपूर्ण प्लास्टिकचे खेळणे मुलाच्या पोटात अडकले होते. ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक होती, कारण जर खेळणी पोटाबाहेर आतड्यांमध्ये गेली असेल तर त्यामुळे अडथळा किंवा फाटणे होऊ शकते. बालरोग शस्त्रक्रिया विभागातील तज्ञांनी ताबडतोब शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला, कारण कोणताही विलंब मुलाच्या जीवाला धोका निर्माण करू शकतो.

शस्त्रक्रियेमुळे मुलाला मिळाले जीवनदान 

बालरोग शस्त्रक्रिया विभागाचे प्रमुख डॉ. राकेश जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील डॉक्टरांच्या पथकाने ही जटिल शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या केली. शस्त्रक्रियेदरम्यान, संपूर्ण खेळणी मुलाच्या पोटातून सुरक्षितपणे काढण्यात आली. डॉक्टरांच्या मते, खेळणी मोठी आणि कठीण होती, त्यामुळे शस्त्रक्रियेसाठी अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागली. शस्त्रक्रियेनंतर मुलाची प्रकृती स्थिर असल्याचे वृत्त आहे आणि तो वेगाने बरा होत आहे.

पालकांसाठी एक मोठी चेतावणी

डॉ. राकेश जोशी या प्रकरणाला सर्व पालकांसाठी एक कडक इशारा म्हणतात. ते लहान मुलांना तोंडात सहज घालता येतील अशी खेळणी देण्याविरुद्ध सल्ला देतात. तीन वर्षांखालील मुलांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे विशेषतः महत्वाचे आहे. जर एखाद्या मुलाने एखादी वस्तू गिळली आणि उलट्या, वेदना किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारखी लक्षणे दिसली तर ताबडतोब डॉक्टरांशी संपर्क साधा. या प्रकरणात, वेळेवर उपचार केल्याने वंशला नवीन जीवन मिळाले, परंतु थोडीशी निष्काळजीपणा घातक ठरू शकला असता.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Tags:
child swallows toyplastic toy ingestionAhmedabad Civil Hospital incidentX-ray reveals toy in stomachendoscopic toy removal

