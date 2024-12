Video Viral : AI कॅमेरामुळं बचावलं रेल्वे ट्रॅकवर जाणारं हत्तीचं कुटुंब; काय आहे हे नेमकं प्रकरण?

AI Powered Cameras Save Elephants: सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडीओमध्ये हत्तींचे व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतात. यामध्ये हत्तीच्या अपघातांचे व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात असते. हत्ती जंगलातून जात असताना अनेकदा रेल्वे लाईन क्रॉस करतात. अशावेळी जीवघेणा अपघात होऊ शकतो. अशा अपघातापासून वाचण्यासाठी AI टेक्नॉलॉजीचा कॅमेऱ्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

ओडिशातील सुंदरगड जिल्ह्यातील राउरकेलाच्या जंगलात हत्तींच्या प्रजाती वाचवण्यासाठी मोठं पाऊल उचलण्यात आले आहे. येथे AI कॅमेऱ्यांच्या मदतीने हत्तींचे संरक्षण केले जात आहे. अलीकडे हत्तीचं कुटुंब ज्यामध्ये दोन मोठे हत्ती आणि एका पिल्लाचा समावेश आहे. तेरेल्वे रुळांच्या दिशेने जात होते, जिथे त्यांची समोरून येणाऱ्या ट्रेनशी टक्कर होऊ शकते, परंतु AI तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या कॅमेऱ्यांमुळे आणि रेल्वेच्या शहाणपणामुळे आणि वनविभागाने हा अपघात टळला.

AI camera captures & zooms into the elephants approaching the railway line, sending alerts to the control room for stopping the train.

We had solutions. Happy to see that the ones implemented are now giving results.These 4 cameras along the track was part of mitigation measures. pic.twitter.com/RBNe0hPOnl

— Susanta Nanda (@susantananda3) December 8, 2024