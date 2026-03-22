Explained: पुढच्या 24 महिन्यात बंद पडणार मोबाईल-इंटरनेट? जगावर घोंघावतय सॅटेलाइटचं सावट; यातून कसं वाचायचं?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
AI Cyberattack:  जुन्या उपग्रहांवर हॅकर्स एआयचा वापर करून सहज हल्ला करू शकतील आणि त्यामुळे एकमेकांवर आदळून मोठा कचरा तयार होईल. याला 'केस्लर सिंड्रोम' म्हणतात. काय आहे नेमकं प्रकरण? याचा सामान्यावर काय परिणाम होईल? यातून बाहेर कसं पडायचं?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 22, 2026, 03:04 PM IST
एआय सायबर अटॅक

AI Cyberattack: जगावर एक मोठा धोका घोंघावतो आहे. येत्या दोन वर्षांत एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) च्या मदतीने सायबर हल्ले होऊ शकतात आणि त्यामुळे उपग्रहांचा कयामत (सॅटेलाइट अपोकॅलिप्स) होण्याची शक्यता आहे. यामुळे मोबाइल, इंटरनेट, जीपीएस, बँकिंग आणि संरक्षण व्यवस्था पूर्णपणे बंद पडू शकतात. युरोपियन स्पेस एजन्सी (ईएसए), नासा आणि इतर तज्ज्ञांनी यासंदर्भात इशारा दिला आहे. साध्या भाषेत सांगायचे तर, जुन्या उपग्रहांवर हॅकर्स एआयचा वापर करून सहज हल्ला करू शकतील आणि त्यामुळे एकमेकांवर आदळून मोठा कचरा तयार होईल. याला 'केस्लर सिंड्रोम' म्हणतात. काय आहे नेमकं प्रकरण? याचा सामान्यावर काय परिणाम होईल? यातून बाहेर कसं पडायचं? याबद्दल सविस्तर समजून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

जगावर'उपग्रह कयामत'चा धोका 

एआय-आधारित सायबर हल्ले आता खूप वेगाने वाढत आहेत. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की पुढच्या 24 महिन्यांत म्हणजे दोन वर्षांतच हे हल्ले इतके शक्तिशाली होतील की उपग्रह पूर्णपणे ताब्यात घेतले जातील. यामुळे मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, जीपीएस नेव्हिगेशन, हवामान अंदाज आणि बँकिंग सेवाही बंद पडतील. संरक्षण यंत्रणाही कमकुवत होईल. युद्ध न करता फक्त हॅकिंगने जगाचा एक मोठा भाग अंधारात जाऊ शकतो. उपग्रह हे आजच्या जगाचे 'मेंदू' आहेत – त्यांच्यावरच सगळी आधुनिक सेवा अवलंबून आहे. ही भीती आता वैज्ञानिकांना खूप गंभीर वाटत आहे.

एआयने सायबर हल्ले इतके धोकादायक का?

पूर्वी हॅकर्सला उपग्रहांचे कोड समजण्यासाठी हजारो पानांचे पुस्तक वाचावे लागे. पण आता 'एजंटिक एआय' नावाच्या नव्या तंत्रज्ञानाने हे काम सेकंदात होते. हे एआय स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकते, कमकुवत जागा शोधते आणि नवे हल्ल्याचे प्लॅन तयार करते. जुन्या उपग्रहांमध्ये एन्क्रिप्शन (सुरक्षा कोड) किंवा आधुनिक पासवर्ड नसतात. ते एआयच्या युगापूर्वी बनवले गेले होते. त्यामुळे हॅकर्स आता ग्राउंड स्टेशनचे सिग्नल किंवा सॉफ्टवेअर सहज हॅक करू शकतात. रशियन हॅकिंग गट आधीच असे प्रयत्न करत आहेत. एआयमुळे हल्ला इतका वेगवान झाला आहे की मानवी मेंदू त्याला रोखू शकत नाही.

नासा, ईएसए आणि तज्ज्ञांचे इशारे काय सांगतात?

युरोपियन स्पेस एजन्सी (ईएसए) म्हणते की उपग्रह आता डिजिटल आणि एकमेकांशी जोडलेले आहेत, म्हणून सुरक्षा ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. हॅकर्स ग्राउंड स्टेशन आणि उपग्रह सॉफ्टवेअरवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. जर उपग्रह हॅकर्सच्या ताब्यात गेले तर ते एकमेकांवर आदळतील आणि साखळी प्रतिक्रिया सुरू होईल, असा इशारा नासाने दिलाय. तर एआय आता सिस्टम सेकंदात डीकोड करते, असे  विजनस्पेस इंजिनियर्स सांगतात. 'सिस्टम हॅक होऊ शकतात' असे गृहीत धरूनच पुनर्प्राप्ती योजनेची तयारी करा, असे अमेरिकेच्या NIST संस्थेने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर स्पेसएक्स, नासा आणि ईएसए आता एआय-आधारित बचाव यंत्रणा तयार करत आहेत.

केस्लर सिंड्रोम म्हणजे काय?

हॅकर्स उपग्रह ताब्यात घेऊन त्यांना एकमेकांवर आदळवतील. एका उपग्रहाचा कचरा दुसऱ्या उपग्रहावर आदळेल आणि साखळी सुरू होईल. याला 'केस्लर सिंड्रोम' म्हणतात. यामुळे पृथ्वीच्या कक्षेत इतका कचरा भरून जाईल की मोठा भाग कायमचा वापरयोग्य राहणार नाही. युद्ध न करता, फक्त एआय हल्ल्याने हे होईल. उपग्रह जुन्या काळचे आहेत, त्यांना एआयचा सामना करण्याचे प्रशिक्षण किंवा सुरक्षा नाही. एकदा कचरा तयार झाला की तो शतकानुशतके राहील आणि नवे उपग्रह पाठवणेही अशक्य होईल.

सामान्य माणसावर काय परिणाम?

मोबाइल आणि इंटरनेट बंद झाले तर बँकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, शेअर मार्केट सगळे थांबेल. जीपीएस बंद झाले तर विमान, जहाज आणि कारचा मार्गदर्शन नाहीसे होईल. हवामान अंदाज चुकीचे होतील, शेती आणि आपत्कालीन सेवांवर परिणाम होईल. संरक्षण यंत्रणा कमकुवत होऊन देश सुरक्षित राहणार नाही. दैनंदिन जीवन पूर्णपणे विस्कळीत होईल. यासाठी कोणतेही नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्ध लागणार नाही – फक्त एक एआय सायबर हल्ला पुरेसा आहे. जगातील सर्व देशांना याचा फटका बसणार आहे.

यावर उपाय काय? 

मजबूत एन्क्रिप्शन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हाच एकमेव मार्ग आहे, असे तज्ज्ञ म्हणतात. एआयला बचावासाठीही वापरा – ते हल्ले वेगाने ओळखून प्रतिकार करू शकते. नव्या उपग्रहांना आधुनिक सुरक्षा द्या आणि जुन्यांना अपग्रेड करा. प्रत्येक देशाने सायबर धोरणे एकत्र करावीत कारण अवकाश हे सर्वांचे आहे. स्पेसएक्स, नासा आणि ईएसए आता या दिशेने काम करत आहेत. यासाठी सरकार आणि कंपन्यांनी तातडीने योजना तयार कराव्या लागणार आहेत. जर वेळीच पावले उचलली नाहीत तर दोन वर्षांत खूप उशीर होईल. ही भीती खरी आहे, पण योग्य तयारीने ती टाळता येईल, असा विश्वासही आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
AI cyberattackSatellite apocalypseSpace securityAgentic AIKessler Syndrome

