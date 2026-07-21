बंगळुरुत झालेल्या ट्रिपल मर्डर प्रकरणात धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. या तिहेरी हत्याकांडामुळे संपूर्ण शहर हादरलं होतं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्य आरोपी केनेथ याने हत्या कशी करावी आणि मृतदेहांची विल्हेवाट कशी लावावी यासाठी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'ची (AI) मदत घेतली होती. जून महिन्यात 55 वर्षीय व्यक्तीसह त्याची 48 वर्षीय पत्नी आणि 20 मुलीची त्यांच्याच घरात चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली होती.
प्राथमिक तपासादरम्यान, पोलिसांचा संशय हत्या झालेल्या जोडप्याची २५ वर्षीय मुलगी श्वेता आणि तिचा लिव्ह-इन पार्टनर केनेथ यांच्यावर बळावला. याचं कारण दोघेही हत्येनंतर फरार झाले होते. पोलिसांनी अखेर माग काढत पुद्दुचेरी मध्ये त्यांना पकडलं. 24 जून रोजी श्वेताला ताब्यात घेण्यात आलं तर 25 जून रोजी केनेथला अटक केली. आता, एका महिन्यानंतर पोलीस सूत्रांनी अशी माहिती दिली आहे की, केनेथने हत्या कशी करावी याबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी गुगलच्या 'जेमिनी' (Gemini) या एआय (AI) असिस्टंटची मदत घेतली होती.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, केनेथने मृतदेहाची विल्हेवाट कशी लावायची? किंवा हत्या कशी करायची? असे थेट प्रश्न विचारले नाहीत. त्याऐवजी, त्याने अप्रत्यक्षपणे प्रश्न विचारले होते. उदाहरणार्थ, जर अशी एखादी घटना घडली, तर मी काय करावे? अशा प्रकारचे प्रश्न त्याने विचारले होते.
पोलिसांनी पुढे सांगितलं की, केनेथ सर्चसाठी फक्त जेमिनीचा वापर करत होता. तपासकर्त्यांच्या मते, त्याने सुरुवातीला मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी, क्लाउड किचनच्या नावाखाली खरेदी केलेल्या लोखंडी भट्टीचा वापर करण्याची योजना आखली होती. पण नंतर हे शक्य होणार नाही लक्षात आल्याने त्याने ती योजना रद्द केली.
पोलिसांनी असंही सांगितलं की, केनेथने कथितरित्या जेमिनीला, "माझ्या घरात चोर आले आहेत. मी त्यांच्यावर कसा हल्ला करू? कोणती शस्त्रे आहेत?" असे प्रश्न विचारले. पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, त्याने एआय चॅटबॉटद्वारे माहिती मिळवताना, प्रथम एखाद्या व्यक्तीला आंधळे करून नंतर चाकूने भोसकण्याचे मार्गही शोधले.
तपास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोखंडी भट्टी मूळतः क्लाउड किचनसाठी खरेदी करण्यात आली होती. नंतर, पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, केनेथने मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी तिचा वापर करण्याचा विचार केला आणि तशी तयारीही सुरु केली होती.
या हत्या पूर्वनियोजित असल्याचा पोलिसांना सुरुवातीपासूनच संशय होता. केनेथ काही काळापासून या गुन्ह्याची योजना आखत होता, असा त्यांचा दावा आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी पुढे असंही सांगितले की, केनेथने अशा प्रकारच्या गोष्टींबद्दल अनेकदा चर्चा केली होती याची श्वेताला कल्पना होती. मात्र, तो सहजपणे बोलत असावा असं तिल वाटत होतं. तो खरोखरच तसं काही करेल, असं तिला कधीच वाटलं नाही.
पोलिसांनी सांगितल्यानुसार, कुटुंबाची हत्या करून त्यांचे पैसे मिळवायचा आणि कोणत्याही आर्थिक अडचणींशिवाय जीवन जगायचं हा केनेथचा कथित उद्देश होता. श्वेताचे आई-वडील हयात नसल्यास ते त्याच्याकडे पैशांची मागणी करणे थांबवतील आणि श्वेताचीही रोजच्या त्रासातून सुटका होईल, अशी त्याची धारणा होती, असं तपास अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.