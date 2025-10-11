English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
AI मुळे 300000000 नोकऱ्या धोक्यात, धडकी भरवणारी भविष्यवाणी; तुमचे करिअर वाचवण्याचे मार्ग जाणून घ्या!

AI Affect Job:

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 11, 2025, 08:57 PM IST
AI मुळे 300000000 नोकऱ्या धोक्यात, धडकी भरवणारी भविष्यवाणी; तुमचे करिअर वाचवण्याचे मार्ग जाणून घ्या!
AI मुळे नोकऱ्या धोक्यात

AI Affect Job: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आता फक्त डेटा एंट्री किंवा कॉल सेंटरपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. प्रोग्रामिंग, लेखन, वित्त, कायदा, वैद्यकीय आणि सर्जनशील क्षेत्रांपर्यंत त्याचा विस्तार झाला आहे. येत्या 5-7 वर्षांत जगभरातील सुमारे 30 कोटी नोकऱ्या एआयमुळे बदलण्याची शक्यता आहे, ज्यात अमेरिकेतील 30% नोकऱ्यांचा समावेश आहे. कंपन्या कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी एआयचा वापर करत असून, ऑटोमेशन आणि को-पायलट टूल्स यांचा प्रभाव कार्यालयांमध्ये जाणवू लागला आहे. अशा परिस्थितीत तुमची नोकरी कशी वाचवायची? जाणून घ्या.

कोणत्या नोकऱ्या धोक्यात?

एआय विशेषतः पुनरावृत्तीची कामे हाताळते, जसे डेटा एंट्री, प्रशासकीय सहाय्यक, ग्राहक सेवा, साधे लेखन आणि प्रारंभिक प्रोग्रामिंग. या नोकऱ्या कमी अनुभव आणि मूलभूत कामांवर अवलंबून असल्याने सर्वाधिक असुरक्षित आहेत.

मानवी कौशल्यांचा वापर

एआय डेटा विश्लेषणात कुशल असले तरी मानवी भावना, संवाद आणि जटिल निर्णय घेण्याच्या क्षमतेत त्याला मात देऊ शकत नाही. क्लायंटशी मजबूत नातेसंबंध, नेतृत्व आणि संकटात योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता तुम्हाला अपरिहार्य बनवते.

एआयला मित्र बनवा

एआयला धोका मानण्याऐवजी त्याचा अभ्यास करा. तुमच्या क्षेत्राशी संबंधित एआय साधने शिका, मग ती प्रोग्रामिंग, मार्केटिंग किंवा वित्तीय विश्लेषणासाठी असोत. एआय टूल्सवर प्रभुत्व मिळवणारे भविष्यात आघाडीवर राहतील.

स्वयंचलित कामे हाताळा

प्रत्येक नोकरीत काही पुनरावृत्तीची कामे असतात. ती एआयद्वारे स्वयंचलित करा आणि वाचलेला वेळ सर्जनशील, उच्च-मूल्याच्या कामांसाठी वापरा. यामुळे तुमची कार्यक्षमता आणि महत्त्व वाढेल.

कौशल्यांचा विकास

तांत्रिक आणि सॉफ्ट स्किल्स सतत अपग्रेड करा. डेटा विश्लेषणासह कथाकथन, नेतृत्वासह एआय टूल्स किंवा वाटाघाटींसह तंत्रज्ञान यांचे संयोजन करा. एनबीटी एआय करिअर ग्रोथ वर्कशॉपसारख्या कार्यक्रमांत सहभागी होऊन नवीन कौशल्ये शिका.

उद्योग ट्रेंडवर नजर

एआय कोणत्या नोकऱ्या बदलत आहे आणि कोणत्या क्षेत्रांत मानवी कौशल्यांना प्राधान्य आहे, याचा अभ्यास करा. अशा क्षेत्रांत करिअर निवडा जिथे एआय मानवांना सहाय्य करते, त्यांची जागा घेत नाही.एआयमुळे नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलत आहे, पण नव्या संधीही निर्माण होत आहेत. एआयला संधी मानून, कौशल्ये सुधारून आणि मानवी मूल्यांवर भर देऊन तुम्ही तुमचे करिअर सुरक्षित ठेवू शकता.

FAQ

प्रश्न: एआयमुळे कोणत्या नोकऱ्यांवर सर्वाधिक धोका आहे?

उत्तर: एआय प्रामुख्याने पुनरावृत्तीची कामे हाताळते, ज्यामुळे डेटा एंट्री, प्रशासकीय सहाय्यक, ग्राहक सेवा, साधे लेखन आणि प्रारंभिक प्रोग्रामिंग यासारख्या नोकऱ्या सर्वाधिक धोक्यात आहेत. या नोकऱ्या कमी अनुभव आणि मूलभूत कामांवर अवलंबून असल्याने असुरक्षित मानल्या जातात.

प्रश्न: एआयच्या प्रभावापासून नोकरी कशी वाचवावी?

उत्तर: नोकरी सुरक्षित ठेवण्यासाठी पाच उपाय आहेत: 1) मानवी भावना, संवाद आणि निर्णयक्षमता यांसारखी कौशल्ये दाखवा, ज्याची एआयशी तुलना होऊ शकत नाही; 2) एआय टूल्स शिका आणि त्यावर प्रभुत्व मिळवा; 3) पुनरावृत्तीची कामे स्वयंचलित करून सर्जनशील कामांवर लक्ष केंद्रित करा; 4) तांत्रिक आणि सॉफ्ट स्किल्स सतत अपग्रेड करा; 5) उद्योगातील ट्रेंडवर नजर ठेवून मानवी कौशल्यांना प्राधान्य देणाऱ्या क्षेत्रांत काम करा.

प्रश्न: एआयमुळे नोकऱ्यांवर कसा परिणाम होत आहे आणि यातून संधी कशा मिळू शकतात?

उत्तर: एआयमुळे पुढील ५-७ वर्षांत जगभरातील सुमारे ३० कोटी नोकऱ्या बदलण्याची शक्यता आहे, विशेषतः पुनरावृत्तीच्या कामांवर परिणाम होत आहे. मात्र, यातून नव्या संधीही निर्माण होत आहेत. एआय टूल्स शिकून, सर्जनशील आणि जटिल निर्णय घेण्याच्या कामांवर लक्ष केंद्रित करून आणि कौशल्ये सुधारून तुम्ही भविष्यातील संधींचा फायदा घेऊ शकता. एआयला धोका न मानता त्याला सहाय्यक बनवल्यास तुम्ही करिअरमध्ये आघाडीवर राहाल.

