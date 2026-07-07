/भारतातील 58 इंजिनीअरिंग कॉलेजला टाळे; महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर सर्वाधिक परिणाम, सध्या शिकणाऱ्यांचं भविष्य काय?

देशातील तांत्रिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने ऑल इंडिया टेक्निकल एज्युकेशन इंस्टिट्यूशन म्हणजेच AICTE ने मोठा निर्णय घेतलाय. याअंतर्गत 2025-26 शैक्षणिक वर्षात देशभरातील 58 अभियांत्रिकी व तांत्रिक महाविद्यालयांवर 'प्रोग्रेसिव्ह क्लोजर' लागू केलाय. या निर्णयामुळे या संस्थांना नव्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. मात्र, सध्या शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांना कोणताही अडथळा येणार नाही, अशी स्पष्टता AICTE ने दिली आहे.
AICTE ने संबंधित महाविद्यालये तात्काळ बंद न करता त्यांच्यावर 'प्रोग्रेसिव्ह क्लोजर' लागू केला आहे. याचा अर्थ, त्या महाविद्यालयांना नवीन शैक्षणिक वर्षात प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेता येणार नाही. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांनी आधीच प्रवेश घेतला आहे त्यांना त्यांचे पदवी शिक्षण पूर्ण करण्याची संपूर्ण संधी दिली जाईल. त्यामुळे विद्यमान विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.
AICTE च्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये सर्वाधिक प्रत्येकी 12 अभियांत्रिकी महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहेत. त्यानंतर मध्य प्रदेश (8), तेलंगणा (4) आणि पंजाब (4) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. यावरून काही राज्यांमध्ये अभियांत्रिकी शिक्षण क्षेत्रासमोरील आव्हाने अधिक गंभीर असल्याचे दिसून येते.
AICTE ने या निर्णयामागे अनेक कारणे नमूद केली आहेत. त्यामध्ये सातत्याने घटणारे प्रवेश, पात्र प्राध्यापकांची कमतरता, आवश्यक प्रयोगशाळा व पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षणाच्या दर्जात झालेली घसरण आणि AICTE च्या मानकांचे पालन न करणे यांचा समावेश आहे. गुणवत्तापूर्ण तांत्रिक शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा संस्थांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
महाविद्यालये बंद करण्याबरोबरच देशभरातील 950 पेक्षा अधिक अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमही बंद करण्यात आले आहेत. कमी विद्यार्थी प्रतिसाद, रोजगारक्षमतेतील बदल आणि उद्योग क्षेत्राच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रमांचे पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांनी आधीच या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला आहे, त्यांचे शिक्षण सुरळीत सुरू राहणार आहे. त्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी मिळेल. मात्र, आगामी प्रवेश प्रक्रियेत या संस्थांमध्ये नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही. त्यामुळे अभियांत्रिकी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी AICTE मान्यताप्राप्त आणि गुणवत्तापूर्ण संस्थांची निवड करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अभियांत्रिकी प्रवेशापूर्वी संबंधित महाविद्यालयाला AICTE ची मान्यता आहे का, त्याचा मागील प्रवेशाचा कल, प्लेसमेंट, शिक्षकांची उपलब्धता, प्रयोगशाळा, मानांकन (Accreditation) आणि उद्योगांशी असलेले संबंध यांची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. केवळ कमी शुल्क किंवा जवळचे स्थान पाहून प्रवेश घेण्याऐवजी संस्थेची गुणवत्ता तपासणे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरेल.