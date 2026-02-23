मोठी विमान दुर्घटना! सात जणांना घेऊन जाणारी Air Ambulance Crashes क्रॅश

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सात जणांना घेऊन जाणारी Air Ambulance Crashes क्रॅश झाली आहे. हे विमान दिल्लीला जात असताना एक घनदाट जंगलात क्रॅश झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या विमानात 7 जण होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 23, 2026, 11:10 PM IST
Air ambulance crashes near  Delhi : पुन्हा एक मोठी विमान दुर्घटना घडली आहे. सात जणांना घेऊन जाणारी Air Ambulance  क्रॅश झाली आहे. घटनास्थळी तातडीने मदत कार्य सुरु आहे.  रांची विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर काही मिनिटांतच एक चार्टर्ड रुग्णवाहिका अपघातग्रस्त झाली. 

सुरुवातीला पलामू आणि लातेहार दरम्यान एअर रुग्णवाहिका बेपत्ता झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. यानंतर छत्र जिल्ह्यातील सिमरिया पोलिस स्टेशन परिसरातील काठियातु येथे खाजगी चार्टर्ड रुग्णवाहिका अपघातग्रस्त झाली आहे. या एअर रुग्णवाहिकेत सात जण असल्याची माहिती आहे. Air Ambulance  रात्री दिल्लीला पोहोचणार होती, परंतु खराब हवामानामुळे रांचीहून उड्डाण केल्यानंतर 20 मिनिटांतच Air Ambulance  बेपत्ता झाली.

रांची विमानतळावरून एका चार्टर्डAir Ambulance विमानाने उड्डाण केल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी पुढील स्थानकाशी संपर्क साधला, त्यानंतर नियंत्रण पुढील स्थानकाकडे सोपवण्यात आले. त्यानंतर संपर्क तुटला. विमानाने रांची विमानतळाशी संपर्क साधला नाही. अहवालानुसार, Air Ambulance  संध्याकाळी 7:10 वाजता रांचीहून उड्डाण केले. मात्र, 7:34 वाजता विमानाशी संपर्क तुटला. रांचीशी संपर्क तुटल्यानंतर, विमान वाराणसी एअर कंट्रोलशी संपर्क साधू शकले नाही.

विमानाचे शेवटचे लोकेशन लातेहार आणि पलामू दरम्यानच्या घनदाट जंगलात आणि डोंगराळ भागात आहे . सूत्रांकडून असे दिसून येते की त्यावेळी मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे यासह परिसरातील हवामान अचानक बिघडले होते. कमी दृश्यमानता किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे विमान भरकटले. यानंतर विमान क्रॅश झाले असावे असा संशय आहे. लातेहार आणि पलामू दरम्यानचा हा भाग घनदाट जंगलाने व्यापलेला आहे, त्यामुळे शोध मोहीम कठीण होत आहे.

बेपत्ता विमानाची बातमी मिळताच रांची आणि दिल्ली विमानतळांवर घबराट पसरली. झारखंड सरकार आणि पोलिस प्रशासनाने लातेहार आणि पलामू जिल्हा प्रशासनाला सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. जंगलात कोणत्याही संशयास्पद आवाज किंवा आगीची तक्रार करण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ आणि वन विभागाच्या पथकांशी देखील संपर्क साधला जात आहे. विमानातील पाच जणांचे कुटुंबीय अत्यंत अडचणीत आहेत. सर्वांचे लक्ष आता शोध मोहिमेवर केंद्रित आहे. हे फक्त रेडिओ सायलेन्स आहे की मोठी दुर्घटना आहे हे बचाव पथकाच्या शोधानंतरच उघड होईल.

डीजीसीएचे स्पष्टीकरण

RAPL कंपनीचे हे खाजगी चार्टर आहे.  ही कंपनी खाजगी रूपात आपली सेवा देते.   रेडबर्ड एअरवेज प्रायव्हेट लिमिटेड बीचक्राफ्ट C90 विमान VT-AJV ऑपरेटींग मेडिकल इव्हॅक्युएशन (एअर ॲम्ब्युलन्स) असे हे विमान होते. रांची ते दिल्ली असे हे विमान उड्डाण करणार होते.  23.02.2026 रोजी हे विमान झारखंडमधील चतरा जिल्ह्यातील कसारिया पंचायतीमध्ये क्रॅश झाले. विमानात दोन क्रू मेंबर्ससह सात जण होते.  रांची येथून भारतीय वेळेनुसार 19:11 वाजता विमानाने उड्डाण केले होते. कोलकात्याशी संपर्क प्रस्थापित केल्यानंतर, 19:34 वाजता IST विमानाचा संपर्क तुटला आणि वाराणसीच्या अंदाजे 100 NM दक्षिण-पूर्वेला कोलकात्याशी रडारचा संपर्क तुटला. जिल्हा प्रशासनाचे शोध आणि बचाव पथक घटनास्थळी असून एएआयबीचे पथक तपासासाठी रवाना करण्यात येत आहे.

