ममतांच्या पराभवाची पटकथा लिहिणाऱ्याला गोळ्या घालून संपवलं... कोण होते चंद्रनाथ रथ? एअरफोर्स ते भावी CM कनेक्शन

Who is Chandranath Rath : बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसात पुन्हा एकदा हादरलं आहे. भाजपचे शक्तिशाली नेते सुवेंदू अधिकारी यांचे वैयक्तिक सहाय्यक पीए यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. बुधवारी रात्री झालेल्या या हत्याकांडामुळे बंगालसोबत राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. चंद्रनाथ रथ हे पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील असंच एक व्यक्तिमत्व होतं जे कायम प्रकाश झोतापासून दूर पण त्यांची पक्षातील भूमिका वाखाडण्याजोगे होतं. त्यांच्या शांत स्वभावामुळे, प्रसिद्धीपासून दूर राहण्याच्या वृत्तीमुळे आणि अत्यंत शिस्तबद्ध कार्यशैलीमुळे त्यांनी सुवेंदू अधिकारी यांचं टीममधील ते सर्वात विश्वासू सहकारी होते.
सुवेंदू यांचं वैयक्तिक सहाय्यक ज्यांची निघृणपणे हत्या झाली ते चंद्रनाथ रथ हे पूर्वी हवाई दलात सेवेत होते. हवाई दलातून स्वेच्छानिवृत्तीनंतर चंद्रनाथ रथ यांनी काही काळ कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केलं. मग पुढे जाऊ त्यांनी हळूहळू राजकीय समन्वय आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. राजकारणातील आवड आणि त्यांची कामं करण्याची निष्ठा यामुळे 2019 मध्ये चंद्रनाथ रथ हे सुवेंदू अधिकारी यांच्या टीममध्ये सहभागी झाले. सुवेंदू अधिकारी त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. याचा अर्थ चंद्रनाथ रथ यांनी सुवेंदू अधिकारी यांच्यासोबत ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत काम केलं आहे.
सुवेंदू अधिकारी यांच्या कुटुंबाप्रमाणेच, चंद्रनाथ रथ यांचे कुटुंबही पूर्वी तृणमूल काँग्रेसशी जोडलं होतं. त्यांच्या आई हासी रथ, टीएमसीच्या कार्यकाळात पूर्व मेदिनीपूरमधील एका स्थानिक पंचायत संस्थेत पदावर काम केलं आहे. नंतर, जेव्हा सुवेंदू यांनी टीएमसी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा चंद्रनाथ रथ यांचे कुटुंबही भाजपमध्ये सहभागी झालं.