  ममतांच्या पराभवाची पटकथा लिहिणाऱ्याला गोळ्या घालून संपवलं... कोण होते चंद्रनाथ रथ? एअरफोर्स ते भावी CM कनेक्शन

Suvendu Adhikari PA Murder Case : पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन दिवसांनी बंगाल एका हत्येमुळे हादरलं. बुधवारी रात्री भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक चंद्रनाथ रथ यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. 

नेहा चौधरी | Updated: May 7, 2026, 08:51 AM IST
एयरफोर्स ते सुवेंदू यांच्या PA पर्यंतचा प्रवास!

Who is Chandranath Rath : बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसात पुन्हा एकदा हादरलं आहे. भाजपचे शक्तिशाली नेते सुवेंदू अधिकारी यांचे वैयक्तिक सहाय्यक पीए यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. बुधवारी रात्री झालेल्या या हत्याकांडामुळे बंगालसोबत राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. चंद्रनाथ रथ हे पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील असंच एक व्यक्तिमत्व होतं जे कायम प्रकाश झोतापासून दूर पण त्यांची पक्षातील भूमिका वाखाडण्याजोगे होतं. त्यांच्या शांत स्वभावामुळे, प्रसिद्धीपासून दूर राहण्याच्या वृत्तीमुळे आणि अत्यंत शिस्तबद्ध कार्यशैलीमुळे त्यांनी सुवेंदू अधिकारी यांचं टीममधील ते सर्वात विश्वासू सहकारी होते. 

सुवेंदू यांचं वैयक्तिक सहाय्यक ज्यांची निघृणपणे हत्या झाली ते चंद्रनाथ रथ हे पूर्वी हवाई दलात सेवेत होते. हवाई दलातून स्वेच्छानिवृत्तीनंतर चंद्रनाथ रथ यांनी काही काळ कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केलं. मग पुढे जाऊ त्यांनी हळूहळू राजकीय समन्वय आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली.  राजकारणातील आवड आणि त्यांची कामं करण्याची निष्ठा यामुळे 2019 मध्ये चंद्रनाथ रथ हे सुवेंदू अधिकारी यांच्या टीममध्ये सहभागी झाले. सुवेंदू अधिकारी त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. याचा अर्थ चंद्रनाथ रथ यांनी  सुवेंदू अधिकारी यांच्यासोबत ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत काम केलं आहे. 

 

Chandranath Rath Murder: प. बंगालच्या भावी मुख्यमंत्र्यांच्या PA ची भरचौकात हत्या; ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन उघड

 

रथ यांचं कुटुंब पूर्वी टीएमसीशी संबंधित

सुवेंदू अधिकारी यांच्या कुटुंबाप्रमाणेच, चंद्रनाथ रथ यांचे कुटुंबही पूर्वी तृणमूल काँग्रेसशी जोडलं होतं. त्यांच्या आई हासी रथ, टीएमसीच्या कार्यकाळात पूर्व मेदिनीपूरमधील एका स्थानिक पंचायत संस्थेत पदावर काम केलं आहे. नंतर, जेव्हा सुवेंदू यांनी टीएमसी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा चंद्रनाथ रथ यांचे कुटुंबही भाजपमध्ये सहभागी झालं. 

 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

