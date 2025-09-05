टेक ऑफ नंतर हवेतच एअर इंडियाच्या विमानाचे इंजिन बिघडले; पायलटने PAN-PAN संदेश पाठवला; 161 प्रवाशांना...

Air India Flight Emergency Landing : दिल्लीहून इंदूरला जाणाऱ्या एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग करावे लागले. 161 प्रवाशांना घेऊन हे विमान राजधानी दिल्लीहून इंदूरला निघाले होते. विमानाच्या इंजिनने हवेत काम करणे बंद केले. एका इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड आढळताच वैमानिकाने एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (एटीसी) ला पॅन-पॅन संदेश पाठवला. विमान अहिल्याबाई होळकर विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले.
विमानतळ संचालक विपिनकांत सेठ यांनी याबाबत माहिती दिली. दिल्लीहून इंदूरला येणाऱ्या एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या एका इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची माहिती मिळाली. सकाळी 9.55 वाजता हे विमान इंदूर विमानतळावर उतरवले. नियोजित वेळेनुसार, हे विमान सकाळी 9:35 वाजता इंदूर विमानतळावर उतरणार होते.' त्यांनी सांगितले की, फ्लाइट क्रमांक IX 1028 असलेल्या या विमानातील कर्मचारी आणि त्यातील सर्व 161 प्रवासी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.
'पॅन-पॅन' हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सिग्नल आहे जो सागरी आणि हवाई रेडिओ संप्रेषणांमध्ये वापरला जातो. विमान वाहतूक क्षेत्रात याचा अर्थ असा होतो की परिस्थिती गंभीर आहे आणि त्वरित मदतीची आवश्यकता आहे, परंतु ही परिस्थिती विमानातील लोकांच्या जीवनाशी थेट संबंधित नाही. जेव्हा एखादा पायलट 'पॅन-पॅन' सिग्नल पाठवतो तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की क्रूला एटीसी किंवा 'ग्राउंड सर्व्हिस'कडून त्वरित मदतीची आवश्यकता असते.
एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या प्रवक्त्याने सांगितले की हे आपत्कालीन लँडिंग नव्हते, परंतु पायलटने एटीसीकडून प्राधान्याने लँडिंग करण्याची परवानगी मागितली होती. ते म्हणाले, 'इंदौरमध्ये लँडिंग करताना विमानाच्या ऑइल फिल्टरमध्ये संशयास्पद समस्या होती. एसओपीचे पालन करून, क्रूने विमान सुरक्षितपणे उतरवले. आमचे वैमानिक अशा खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यासाठी प्रशिक्षित आहेत.