/पुन्हा एकदा AIR INDIA चं विमान! धावपट्टी काहीच अंतरावर असताना इंजिननं पेट घेतला आणि काळजाचे ठोके वाढले

Air India Flight: विमानानं प्रवास करणाऱ्या मंडळींमध्ये घट होण्याऐवजी वाढच होत चालली आहे. प्रवासाची सोय, वेळेची होणारी बचत असे अनेक निकष त्यामागे असतात. मात्र फक्त भीती असते ती काही नकोशा प्रसंगांची...
Air India Flight: 2025 मध्ये एअर इंडियाच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला, ज्यामध्ये फक्त एक प्रवासी वगळता विमानातील इतर सर्व प्रवासी आणि क्रू मेंबरचा करुण अंत झाला. या अपघातानंतर विमान प्रवासाबाबत अनेकांच्या मनात एक प्रकारची भीती पाहायला मिळाली. ही भीती दूर होत नाही, तोच पुन्हा एकदा 21 मे 2026, गुरुवारी एअर इंडियाच्याच एका विमानानं नकोशा प्रसंगाचा सामना केला आणि पुन्हा एकदा प्रवाशांच्या काळजाचा ठोका चुकला. (Air India Flight Engine Fire)
AIR INDIA च्या बंगळुरूहून दिल्लीला जाणाऱ्या फ्लाईट AI 2802 मध्ये एकाएकी इंजिननं पेट घेतला. याबाबतची सतर्क करणारी सूचना मिळताच वैमानिकानं तातडीनं आपात्कालीन परिस्थितीची घोषणा केली. उपलब्ध माहितीनुसार रात्री 9 वाजून 30 मिनिटांनी हे विमान इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 29R या धावपट्टीवर सुरक्षितरित्या उतरवण्यात आलं आणि प्रवाशांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. मात्र तत्पूर्वी संकटाची चाहूल लागचात विमानतळ प्रशासनाची संपूर्ण यंत्रणा सतर्क झाली, एकच खळबळ माजली. इतकंच काय तर काही काळासाठी विमानतळावरील संपूर्ण कार्यवाही थांबवण्यातही आली होती.
विमान लँड होण्याच्या काही क्षण आधीच इंजिनमध्ये आग लागल्याची सूचना इंडिकेटरवर दिसली. ज्यानंतर ही आग विमान लँड होताच विझवण्यात आली. हे विमान एयरबस A321 (VT-CIO) प्रकारातील असून, त्यामध्ये 180 प्रवासी आणि क्रू मेंबर प्रवास करत होते. दरम्यान परिस्थितीचं गांभीर्य पाहून ते धावपट्टीपासून दूर नेत लँड करत त्यातून प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आलं.
विमान प्रवासादरम्यान घडलेल्या या घटनेवर एअर इंडियानंसुद्धा अधिकृत माहिती जारी केली. ज्यामध्ये बंगळुरूहून दिल्लीला देणाऱ्या विमानाला प्रवासाच्या अखेरच्या टप्प्यात या परिस्थितीचा सामना करावा लागल्याचं म्हटलं. जिथं कॉकपिट क्रूला इंजिनमध्ये आग लागल्याची सूटना मिळाली आणि याचदरम्यान क्रूनं सर्व नियम, नियंत्रण सूचनांचं पालन करत विमान सुरक्षितरित्या लँड केलं. यामध्ये कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही. एअर इंजियाच्या प्रवक्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या या अपघातासम परिस्थितीची आणि अपघातामागील कारणाची पूर्ण तपासणी केली जात असून, योग्य ती माहिती मिळताच जाहीर करण्यात येईल. प्रवासी आणि क्रू मेंबर्सची सुरक्षितता कायम आमच्या प्राधान्यस्थानी आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान हा क्षण वेळेवर नियंत्रणात आला नसता तर मात्र एक मोठी घटना घडू शकली असतची अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. इंजिन फायर वॉर्निंग अर्थात विमानाच्या इंजिनमध्ये आग लागण्याचा इशारा ही एक अतिशय गंभीर परिस्थिती असते. ज्यामध्ये वैमानिकानं योग्य तो निर्णय घेत त्यावर प्रतिक्रिया देणं गरजेचं असतं. जिथं आपात्कालीन लँडिंग, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टीमचा वापर आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी संपर्क साधण्याचाही समावेश असतो.